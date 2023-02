Le tremblement de terre en Turquie est un avertissement pour Istanbul, qui fait face à un nombre de morts beaucoup plus important en cas de tremblement de terre

Le nombre élevé de morts du tremblement de terre massif dans le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie est en grande partie le résultat de la mauvaise intégrité structurelle de milliers de bâtiments, selon les experts.

C’est pourquoi Istanbul, une ville de 15 millions d’habitants qui, selon les géologues, sera éventuellement frappée par un fort tremblement de terre, pourrait voir des dizaines de milliers de morts à moins que des mesures ne soient prises sur les milliers de bâtiments de la ville qui ne sont pas antisismiques ou résistants. .

“Ce que nous voyons aujourd’hui dans [southeastern] La Turquie n’est qu’un aperçu de ce qui va se passer à Istanbul”, a déclaré Ihsan Engin Bal, professeur au Groupe de recherche sur les structures résistantes aux tremblements de terre à l’Université des sciences appliquées de Hanze aux Pays-Bas.

“Je ne dis pas ce qui peut arriver. Je dis ce qui va arriver. Ce qui va arriver à Istanbul est bien plus grand que ça. Bien plus grand.”

Alors que des efforts ont été faits pour moderniser les codes du bâtiment et se protéger contre les secousses, les chercheurs affirment qu’il est très difficile de rendre les bâtiments plus anciens suffisamment sûrs pour résister à un tremblement de terre.

Près de la ligne de faille majeure

Plus de 16 000 personnes ont été tuées par le tremblement de terre de magnitude 7,8 qui a frappé plus tôt cette semaine à environ 26 km à l’est de la ville turque de Nurdagi à une profondeur d’environ 18 km sur la faille anatolienne orientale.

La Turquie se trouve sur deux systèmes de failles majeurs, la faille nord-anatolienne et la faille est-anatolienne, ce qui en fait le pays de cette zone présentant le risque le plus élevé d’être affecté par un tremblement de terre. Les chercheurs sur les tremblements de terre prédisent qu’un tremblement de terre de magnitude 7,0 ou plus est très susceptible de frapper Istanbul, qui est proche de la faille nord-anatolienne, dans les 70 prochaines années.

“Si cela se produit, nous parlons de centaines de milliers [of fatalities] potentiellement à cause de la population d’Istanbul. Et ces bâtiments ne sont pas prêts”, a déclaré Joanna Faure Walker, professeur de géologie sismique et de réduction des risques de catastrophe à l’Institute for Risk & Disaster Reduction de l’University College London.

“C’est certainement quelque part où le [geological] La communauté s’inquiète parce que les tremblements de terre progressent le long de cette faille et parce que les bâtiments d’Istanbul ne sont pas conçus pour résister aux séismes.”

Vue des bâtiments résidentiels nouvellement construits dans le quartier de Kadikoy, à l’est d’Istanbul, en avril 2022. La ville de plus de 15 millions d’habitants n’est pas loin de la faille nord-anatolienne. (Dilara Senkaya/Reuters)

Les estimations varient quant aux pertes de vie potentielles si un tremblement de terre frappait Istanbul. La municipalité d’Istanbul a mené sa propre étude estimant que 14 500 personnes mourront si un tremblement de terre de magnitude 7,5 se produit la nuit. Une étude menée par un groupe de chercheurs européens prévoyait que 30 000 à 40 000 seraient tués.

Mais Bal pense que ces estimations sont faibles, sa propre étude estimant que 47 000 bâtiments seraient détruits, avec la possibilité que 150 000 personnes soient tuées.

Semblent extrêmement vulnérables

Les problèmes à Istanbul sont les mêmes problèmes qui ont été mis en lumière lors de ce tremblement de terre le plus récent – de nombreux bâtiments en Turquie semblent être extrêmement vulnérables.

D’après ses premières observations des dégâts, Faure Walker a déclaré que les bâtiments détruits qu’elle voit sur les photos et les vidéos semblent manquer de structures de base résistantes aux tremblements de terre, comme le béton armé ou le contreventement des colonnes.

Un autre problème, a-t-elle dit, est celui du “pancake”, où essentiellement l’intérieur du bâtiment s’effondre, signe que les sols et les structures internes ne sont pas suffisamment connectés au mur extérieur.

“Si c’est au milieu d’une nuit, il est très difficile pour les gens de s’échapper car lorsqu’un bâtiment s’effondre de cette façon, il y a très peu d’espaces, donc essentiellement quelqu’un est écrasé.”

Jerome Hajjar, professeur et directeur du département de génie civil et environnemental de la Northeastern University de Boston, a déclaré qu’il est probable qu’un bon nombre de structures n’aient que du béton ou de la maçonnerie légèrement renforcés. Ils peuvent également manquer de renfort en acier.

Bahattin Ulug déplace les décombres d’un bâtiment effondré à Adana, en Turquie, deux jours après qu’un tremblement de terre massif a secoué de vastes étendues du pays, ainsi que la Syrie voisine. (Stephanie Jenzer/CBC)

“Et ces types de structures sont connus pour avoir des vulnérabilités aux tremblements de terre majeurs,” il a dit.

De nombreuses maisons en Turquie ont été construites dans les années 1970, 80 et 90, avant que les normes internationales pour les bâtiments antisismiques ne soient établies, a déclaré Bal.

Pas clair si les nouvelles règles fonctionnent

Mais le tremblement de terre de magnitude 7,4 qui a frappé la ville occidentale d’Izmit en 1999, tuant plus de 17 000 personnes, a conduit à un nouvel ensemble de réglementations et à un code sismique plus strict en Turquie, a-t-il déclaré.

“Après l’an 2000, je ne peux pas prétendre que c’était toujours idéal, mais c’était bien, bien mieux qu’avant”, a déclaré Bal.

Cependant, il a déclaré qu’en visionnant des vidéos et des photos des récents tremblements de terre, “les bâtiments qui ont été construits il y a à peine un an ou moins se sont également effondrés. Cela n’est pas censé se produire”.

“Si ces bâtiments ont été construits conformément aux réglementations sismiques les plus récentes, même sous ces grands tremblements de terre, ils sont censés subir de graves dommages, mais ils tiennent toujours, pas s’effondrent.

“Donc, cela m’a surpris. Ce qui me dit que dans cette région, ou peut-être dans toute la Turquie, ces réglementations et contrôles sont à nouveau assouplis.”

REGARDER | Course pour sauver les victimes du tremblement de terre des décombres : Les sauveteurs en Turquie se précipitent pour sauver les survivants du tremblement de terre Les secouristes en Turquie se sont précipités pour sauver ceux qui étaient encore piégés sous les décombres des violents tremblements de terre de lundi. Le prochain défi consiste à fournir un abri aux milliers de personnes qui ont perdu leur maison.

Walker a déclaré qu’une enquête doit certainement être menée pour voir combien de bâtiments modernes ont été détruits.

“Est-ce que les codes ne sont pas assez stricts ou est-ce que les gens ne se conforment pas aux codes ? Et s’ils ne se conforment pas aux codes, est-ce à cause du manque d’application, est-ce à cause du manque de fonds ? “

Pourtant, selon Bal, la majorité des bâtiments qui se sont effondrés lors de ce tremblement de terre étaient ceux construits avant l’arrivée de la réglementation de 2000. Alors, que peut-on faire avec ces structures ?

Des entreprises, des bâtiments résidentiels et une mosquée sont visibles dans le quartier de Sisli, à l’ouest d’Istanbul. (Murad Sezer/Reuters)

La modernisation de ces bâtiments pour répondre aux codes sismiques est certainement une possibilité. Mais il y a des milliers de ces bâtiments ; ce serait incroyablement coûteux et bon nombre de ces bâtiments sont généralement en mauvais état, a déclaré Bal.

“Et cela n’a tout simplement pas de sens de dépenser d’énormes sommes d’argent pour moderniser un bâtiment d’une qualité aussi horrible.”

Au lieu de cela, il doit y avoir des incitations pour inciter les gens à reconstruire ou à déménager quelque part dans des structures plus sûres, a-t-il déclaré.

“Le nombre de bâtiments dans cette catégorie est énorme. Les ressources en termes de temps, de personnes et d’argent ne seront pas suffisantes pour le faire en peu de temps. De plus, cela nécessite une très bonne planification et des incitations qui peuvent durer plusieurs décennies”, a déclaré Bal a dit.