Le tremblement de terre en Turquie déclenche un enfer de 100 pieds avec une conduite de gaz éclatée envoyant des flammes dans le ciel alors que des centaines de personnes sont tuées

Une explosion MASSIVE aurait détruit un important gazoduc alors que la Turquie lutte contre la dévastation d’un énorme tremblement de terre de magnitude 7,8.

La société énergétique publique turque BOTAS a confirmé que les flux de gaz naturel avaient été suspendus à la suite de l’énorme tremblement de terre qui a tué plus de 600 personnes.

Images prétendument de l’énorme incendie sur les lieux de Kahramanmaraş

Le feu peut être vu monter au loin

Les efforts de recherche et de sauvetage se poursuivent après le tremblement de terre Crédit : Getty

Des images largement partagées sur les réseaux sociaux montreraient la scène horrible de la rupture massive du pipeline.

Les flammes peuvent monter dans le ciel et éclairer l’obscurité après le tremblement de terre qui a frappé vers 4 heures du matin avant l’aube.

Selon les estimations, la tour de flammes mesurait environ 100 pieds de haut.

Plusieurs vidéos semblent montrer le même incident à Kahramanmaraş, rapporte Rudaw.

Les flux de gaz ont été suspendus dans la région après l’explosion, selon BOTAS.

Les oléoducs traversant la Turquie n’auraient pas été touchés par le séisme.

BOTAS s’emploie à effectuer des inspections sur toutes les infrastructures gazières endommagées.

“Les travaux nécessaires sont en cours en coordination avec les entreprises de distribution de gaz naturel de la région afin que l’acheminement du gaz puisse se faire en toute sécurité pour nos citoyens”, a indiqué la firme.

Plus de 600 personnes sont mortes – et on craint que le nombre de morts n’atteigne des milliers après le séisme massif.

L’énorme tremblement de terre – le plus important à avoir frappé le pays en 100 ans – a également causé des ravages dans la Syrie voisine.

La secousse record a été ressentie sur l’île de Chypre et aussi loin que l’Égypte et.

Frappant juste avant l’aube, l’épicentre se trouvait près de la ville de Nurdagi, en Turquie.

Le sol a commencé à trembler car de nombreuses personnes ne dormaient toujours pas dans leur lit et étaient incapables de fuir.

Jusqu’à 78 répliques ont suivi qui se sont étendues jusqu’aux heures de clarté, la plus forte mesurant 6,6.

Des images déchirantes montraient des bâtiments effondrés dans plusieurs villes et plusieurs centaines de personnes ont été blessées.

Des bâtiments se sont effondrés sur une bande de 200 milles de villes allant de Diyarbakir en Turquie à Alep et Hama en Syrie.

Certaines des plus grandes dévastation se sont produites près de l’épicentre du séisme entre Kahramanmaras et Gaziantep, où des pâtés de maisons entiers étaient en ruines sous la neige qui s’amoncelait.

Le château de Gaziantep, construit il y a plus de 2 200 ans, s’est effondré lors du tremblement de terre.

À l’aube, des opérations de sauvetage désespérées étaient en cours dans le but de libérer ceux qui étaient piégés sous les décombres.

La Turquie a déclaré l’état d’urgence et une aide est promise dans le monde entier.

Les secouristes fouillent les décombres dans une chasse désespérée aux survivants Crédit : East2west News

Des bâtiments ont été laissés effondrés par les horribles tremblements de terre en Turquie et en Syrie Crédit : East2west News

Un sauveteur transporte un enfant blessé loin des décombres Crédit : Richard Pelham – Le Soleil

Des sauveteurs travaillent pour sortir un survivant dans la ville de Diyarbakir

Les creuseurs travaillent pour dégager les décombres Crédit : AP : Associated Press

Le président turc Recep Tayyip Erdogan sera soumis à une pression intense pour superviser une réponse efficace à la catastrophe avant les élections très disputées du 14 mai.

“Nous espérons que nous traverserons cette catastrophe ensemble le plus rapidement possible et avec le moins de dégâts”, a tweeté le dirigeant turc.

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a tweeté ; “Mes pensées vont ce matin aux habitants de Türkiye et de Syrie, en particulier aux premiers intervenants qui travaillent si vaillamment pour sauver ceux qui sont piégés par le tremblement de terre.

“Le Royaume-Uni est prêt à aider de toutes les manières possibles.”

Le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a déclaré que Washington était “profondément préoccupé”.

“Nous sommes prêts à fournir toute l’assistance nécessaire”, a déclaré Sullivan.

Des offres d’aide supplémentaires ont afflué de l’Union européenne, de la Russie, de l’Italie et de la Grèce, rivale historique de la Turquie, dont les relations avec Ankara ont souffert d’une série de conflits frontaliers et culturels.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a également proposé de fournir “l’assistance nécessaire” à la Turquie, dont les drones de combat aident Kyiv à lutter contre l’invasion russe.