Un séisme de magnitude 7,6 a frappé dimanche l’est de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, tuant au moins quatre personnes, en blessant d’autres et endommageant des biens et des infrastructures essentielles.

Le séisme a frappé à environ 67 kilomètres à l’est de Kainantu et à 80 km au nord-ouest de Lae dans la région de l’est de la PNG, vers 9h45 heure locale, mais a été ressenti à environ 500 km dans la capitale de Port Moresby.

L’étendue complète des dégâts n’était pas immédiatement claire car l’emplacement du tremblement de terre était éloigné. Les tremblements de terre sont fréquents en PNG, qui se trouve sur la “ceinture de feu” de l’océan Pacifique, un point chaud de l’activité sismique due au frottement entre les plaques tectoniques.

Alors que le gouvernement n’a donné aucun bilan, le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) en Asie et dans le Pacifique a déclaré qu’au moins 4 morts et quatre blessés avaient été signalés.

Une personne est morte dans un glissement de terrain sur la côte de Rai, à Madang, et trois autres ont été enterrées à Wau, à Morobe, a déclaré l’équipe de gestion des catastrophes d’OCHA en PNG dans un rapport publié sur Twitter.

Le réseau électrique régional, les câbles Internet et l’autoroute régionale ont été endommagés, mais l’aéroport est opérationnel, a-t-il ajouté. Certains des blessés ont été transportés par avion pour des soins immédiats.

Les habitants de Papouasie-Nouvelle-Guinée ont partagé sur les réseaux sociaux des images et des vidéos de routes fissurées, de bâtiments et de voitures endommagés et d’articles tombant des rayons des supermarchés.

Le rapport de l’ONU indique que des personnes ont été blessées par la chute de structures ou de débris, et que certains centres de santé, maisons, routes rurales et autoroutes ont été endommagés.

L’infrastructure électrique a été endommagée dans les zones touchées, provoquant une panne dans les hautes terres de l’Est.

Le fournisseur de communications soutenu par l’État PNG DataCo a également signalé un impact sur son réseau de câbles sous-marins, entraînant des perturbations généralisées.

Le système américain d’alerte aux tsunamis a émis une alerte après le tremblement de terre, mais a déclaré plus tard que le danger était passé. Il n’y avait pas de menace immédiate pour l’Australie, a déclaré son Bureau de météorologie.

En 2018, un séisme de magnitude 7,5 a secoué les hautes terres montagneuses reculées de la PNG, tuant plus de 100 personnes et endommageant des milliers de maisons.



