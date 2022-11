Le tremblement de terre en Indonésie fait des ravages chez les enfants

L’ampleur des défaillances structurelles a attiré l’attention sur ce que les experts considèrent comme un problème persistant en Indonésie : une disparité flagrante entre la qualité des constructions dans les zones urbaines et rurales.

Même si l’Indonésie a des codes de construction, ils sont “difficiles à appliquer, et il y a un manque de supervision et d’application de la part du gouvernement, en particulier dans les zones rurales”, a déclaré Elisa Sutanudjaja, directrice exécutive du Rujak Center for Urban Studies, un centre de recherche. institut de Jakarta.

“Foyers” du désastre

De grands et petits tremblements de terre se produisent pratiquement tous les jours en Indonésie, un pays d’environ 270 millions d’habitants qui se trouve au point de rencontre de plusieurs plaques tectoniques et le long d’un arc de volcans et de lignes de faille. La dévastation causée par de puissants tremblements de terre a été exacerbée par des glissements de terrain causés par la déforestation, l’exploitation minière à petite échelle et le développement urbain.