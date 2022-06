Le tremblement de terre en Afghanistan tue au moins 285 personnes ; le nombre de morts devrait augmenter

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

Son épicentre se trouvait dans la région montagneuse près de la frontière du pays avec le Pakistan et à environ 27 miles de la ville de Khost, selon l’US Geological Survey (USGC), qui a estimé la magnitude à 5,9.

PESHAWAR, Pakistan – Un tremblement de terre massif a frappé l’est de l’Afghanistan dans la nuit de mercredi, tuant des centaines de personnes et rasant des maisons, alors que de nombreuses personnes dormaient.

Des tremblements ont également été ressentis au Pakistan et en Inde, selon le Centre sismologique du Pakistan.

Au moins 285 personnes ont été tuées et des centaines blessées, et le nombre de morts devrait augmenter à mesure que les informations continuent de se répandre dans la région reculée.

La province de Paktika a été la plus durement touchée, avec 255 morts et 500 blessés, selon Muhammad Nasim Haqqani, porte-parole de l’Autorité nationale de gestion des catastrophes en Afghanistan. Il a déclaré au Washington Post qu’au moins 25 personnes avaient également été tuées dans la province de Khost et cinq autres dans la province orientale de Nangahar.