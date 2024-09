Le tremblement de terre de Malibu secoue le sud de la Californie – NBC Los Angeles

Un tremblement de terre centré dans la région de Malibu a provoqué des secousses jeudi matin dans de vastes régions du sud de la Californie, de la côte aux communautés de l’intérieur.

La magnitude initiale du séisme, de 5,1, a rapidement été ramenée à 4,7. Elle a été suivie de répliques d’une magnitude allant de 1,8 à 3,4, avec plus de répliques possible dans les heures et les jours à venir.

Centré juste au nord de Malibu, tremblements dus au tremblement de terre de 7h28 Des secousses à une profondeur d’environ sept milles ont été signalées à Malibu, Hermosa Beach, La Mirada, Anaheim, Santa Monica, les collines d’Hollywood et certaines parties de la vallée de San Fernando. Les secousses sont plus susceptibles d’être ressenties lors de tremblements de terre peu profonds, c’est-à-dire entre 0 et environ 40 milles de profondeur.

Aucune blessure ni aucun dégât important n’ont été signalés dans l’immédiat.

Les trains seront Le métro de Los Angeles ralentit pour vérifier les dommages, ce qui est une procédure standard après un tremblement de terre.

La Californie du Sud a ressenti des secousses provoquées par plusieurs tremblements de terre ces dernières semaines, notamment un séisme de magnitude 5,2 situé au sud de Bakersfield.

Les avertissements et ordres d’évacuation restent en vigueur

« Nous avons des tremblements de terre. Aucun d’entre eux n’a été destructeur. Ils ont tous été de faible ampleur », a déclaré la sismologue Lucy Jones. « Cela nous rappelle que le calme qui règne depuis quelques décennies ne reflète pas notre vision à long terme. »

Photos : Que faut-il garder dans votre kit d’urgence en cas de catastrophe