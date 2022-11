Le tremblement de terre de l’ouest du Texas cause des dégâts à des centaines de kilomètres

MENTONE, Texas (AP) – Un fort tremblement de terre qui a frappé une région éloignée du désert de l’ouest du Texas a causé des dégâts à San Antonio, à des centaines de kilomètres de l’épicentre, ont déclaré des responsables.

University Health a déclaré jeudi que son bâtiment historique Robert B. Green avait été jugé dangereux en raison des dommages subis lors du séisme, qui a frappé mercredi dans une région éloignée près de la frontière du Nouveau-Mexique. Le bâtiment historique a plus de 100 ans et a été fermé pour des raisons de sécurité, a déclaré University Health.

Le séisme avait initialement une magnitude de 5,3, mais celle-ci a été révisée à la hausse à 5,4. L’épicentre du tremblement de terre se trouvait à environ 23 miles (37 kilomètres) au sud de Mentone, une petite communauté à environ 350 miles (560 kilomètres) au nord-ouest de San Antonio.

Ce fut l’un des tremblements de terre les plus violents jamais enregistrés au Texas et il a frappé une région connue pour la production de pétrole et de gaz. Jeudi, la Railroad Commission de l’État – qui réglemente l’industrie pétrolière et gazière du Texas – a envoyé des inspecteurs sur le site pour déterminer si des mesures étaient nécessaires.

Les tremblements de terre dans le centre-sud des États-Unis ont été liés à la production de pétrole et de gaz, en particulier à l’injection souterraine d’eaux usées. L’US Geological Survey a déclaré que les recherches suggèrent qu’un séisme de magnitude 5,0 qui a frappé la même région de l’ouest du Texas en 2020 était le résultat d’une forte augmentation de l’injection d’eaux usées dans la région.

Dans l’Oklahoma voisin, des milliers de tremblements de terre de magnitudes variables ont été enregistrés au cours de la dernière décennie, conduisant les régulateurs de l’État à ordonner aux producteurs de fermer certains puits d’injection.

The Associated Press