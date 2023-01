Le tremblement de terre de Delhi déclenche Memefest sur Twitter alors que Dilli Wale n’en a jamais assez

Des tremblements de terre ont été ressentis dans la région de Delhi-RCN mardi après-midi. Selon le Centre national de sismologie, un tremblement de terre de magnitude 5,8 a secoué le Népal, provoquant des secousses à travers Delhi et la région voisine. Les secousses ont également été ressenties dans les régions de l’Uttarakhand et du Rajasthan. Cependant, aucune nouvelle de dégâts n’a été signalée dans aucune région du pays.

Le séisme a frappé le Népal à 14h28 à une profondeur de 10 km et à environ 63 km au nord-ouest du district de Jumla au Népal. Il a été enregistré à environ 300 km de la capitale du pays, Katmandou. Pendant ce temps, les tremblements de terre à Delhi ont poussé les utilisateurs des médias sociaux à se rendre sur Twitter pour partager des mèmes concernant la catastrophe naturelle pour avoir “dérangé” la capitale nationale encore et encore. Auparavant, Delhi avait ressenti les secousses lorsqu’un tremblement de terre de magnitude 5,8 avait frappé la région de l’Hindu Kush en Afghanistan le 5 janvier 2023.

Entre-temps, ce tremblement de terre a poussé les internautes à partager des mèmes et des blagues afin d’apaiser l’inquiétude et de calmer les Delhiites via Internet. Vraiment, Dilli Wale ne tardez pas à apaiser une situation en évoquant leur humeur légère, et cette fois, cela se reproduit. Découvrez comment le tremblement de terre de Delhi a “ébranlé” Twitter avec les mèmes “Dekho Dekho Vo Aa Gaya”.

Cette fois, les tremblements ont duré environ 15 secondes à Delhi, faisant sortir les gens de chez eux et de leurs bureaux.

