Le tremblement de terre dans le Sichuan en Chine suscite un tollé contre le verrouillage de Covid

Le tremblement de terre de magnitude 6,8 est le dernier défi pour la province du Sichuan, qui a été assaillie cette année par des inondations, la sécheresse, des coupures d’électricité et des contrôles onéreux en cas de pandémie. Le tremblement de terre, dont l’épicentre se trouvait dans le comté rural de Luding, a également suscité un tollé contre la priorité continue des autorités à la prévention des coronavirus par rapport aux autres urgences.

BEIJING – Un tremblement de terre dans le sud-ouest de la Chine a tué au moins 65 personnes cette semaine et a suscité des critiques concernant les ordres donnés aux résidents de rester confinés au coronavirus au lieu de fuir vers la sécurité.

La capture d’écran et d’autres rapports similaires ont déclenché un flot de critiques publiques, attirant même l’attention des médias d’État. La plate-forme d’information sur la santé du journal officiel People’s Daily a déclaré qu’un de ses journalistes avait appelé le gérant de l’immeuble impliqué dans l’incident de Chengdu, qui a déclaré : « Peu importe la gravité du tremblement de terre, il ne peut pas être si grave. Il est plus sûr de rester à la maison.

Piqué par le contrecoup à l’échelle nationale, une personne prétendant être ce gestionnaire d’immeuble a ensuite posté en ligne disant que le tremblement de terre était déjà terminé lorsqu’il ou elle a dit aux résidents de ne pas courir, et ce n’était qu’une blague.

La commission de la santé de Chengdu a répondu à la controverse lundi soir, affirmant que la vie et la sécurité des personnes devraient être prioritaires en cas de tremblements de terre, d’incendies et d’inondations, plutôt que les règles en cas de pandémie.

Le dirigeant chinois Xi Jinping a donné des ordres lundi pour que les efforts de sauvetage soient prioritaires dans le Sichuan. Les médias d’État ont rapporté que plus de 50 000 personnes avaient été relocalisées mardi matin, avec plus de 1 900 policiers et soldats dépêchés sur les lieux.