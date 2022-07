Le tremblement de terre aux Philippines laisse des traces de destruction et au moins quatre morts | Nouvelles du monde

Un tremblement de terre a frappé les Philippines, provoquant des glissements de terrain, endommageant des bâtiments, tuant au moins quatre personnes et en blessant des dizaines.

À Manille, les patients hospitalisés ont dû être évacués et les gens se sont précipités à l’extérieur alors que le séisme de magnitude 7 a frappé le nord du pays.

Il était centré dans la région montagneuse de la province d’Abra, selon le directeur de l’Institut philippin de volcanologie et de sismologie, Renato Solidum, qui l’a décrit comme un tremblement de terre majeur.

“Le sol a tremblé comme si j’étais sur une balançoire, et les lumières se sont soudainement éteintes. Nous nous sommes précipités hors du bureau, et j’ai entendu des cris et certains de mes compagnons étaient en larmes”, a déclaré Michael Brillantes, un agent de sécurité de la ville d’Abra. de Lagangilang, près de l’épicentre.

“C’était le tremblement de terre le plus puissant que j’aie ressenti, et je pensais que le sol allait s’ouvrir.”

0:40

Les gens paniquent alors que la tour s’effondre après le tremblement de terre



Au moins quatre personnes sont mortes, la plupart dans des structures effondrées, dont un villageois touché par la chute de dalles de ciment dans sa maison à Abra, où 25 autres ont été blessées.

Dans la province de Benguet, un ouvrier a été tué après l’effondrement d’un petit immeuble en construction.

Des maisons et des bâtiments avaient des murs fissurés, notamment à Abra, où le président récemment élu Ferdinand Marcos Jr prévoyait de se rendre jeudi pour rencontrer des victimes et des responsables.

M. Marcos Jr a déclaré qu’il se trouvait dans son palais présidentiel lorsque les lustres ont commencé à se balancer.

“C’était très fort”, a-t-il ajouté.

Un photojournaliste local descendait avec d’autres personnes dans deux camionnettes dans la province de Mountain lorsqu’ils ont entendu des coups de tonnerre et ont vu une avalanche de rochers aussi gros qu’une voiture tomber devant eux.

Harley Palangchao, 44 ​​ans, a commencé à prendre des photos de la scène, dans ce qu’il craignait d’être ses dernières photos.

Une personne du groupe a été blessée.

“Je pensais qu’il devrait y avoir au moins un enregistrement si quelque chose nous arrivait”, a déclaré M. Palangchao.

“C’était une expérience horrible.”

Image:

Photos : Bureau de la protection contre les incendies/Reuters



La Croix-Rouge a publié une photo d’un bâtiment de trois étages penché vers une route couverte de débris à Abra et une vidéo prise par un témoin oculaire montrant des parties d’une ancienne tour d’église se décollant et tombant sur une colline.

Des professionnels de la santé et des patients, certains en fauteuil roulant, dans deux hôpitaux de Manille, ont été évacués mais ont ensuite été informés qu’ils pouvaient revenir en toute sécurité.

La force du tremblement de terre était initialement de magnitude 7,3, mais elle a ensuite été abaissée et les experts ont déclaré qu’elle avait été déclenchée par un mouvement dans une faille locale de 17 km (10) de profondeur.

Les Philippines se trouvent le long du Ring of Fire, un arc de failles autour de l’océan Pacifique où se produisent la plupart des tremblements de terre du monde, tandis que chaque année, il y a environ 20 typhons et tempêtes tropicales.

Un tremblement de terre de magnitude 7,7 a tué 2 000 personnes dans le nord des Philippines en 1990.