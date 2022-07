Le tremblement de terre aux Philippines fait quatre morts et des dizaines de blessés

Commentez cette histoire Commentaire

MANILLE – Un tremblement de terre majeur a frappé le nord des Philippines mercredi matin, tuant au moins quatre personnes, en blessant des dizaines et endommageant plus d’une centaine de bâtiments dans la région. Le tremblement de terre de magnitude 7,3 a frappé la province d’Abra à 08h43 heure locale, selon l’Institut philippin de volcanologie et de sismologie. Le United States Geological Survey a répertorié la magnitude du tremblement de terre à 7 et sa profondeur à 10 kilomètres (six miles).

Des glissements de terrain et des coupures de courant ont été signalés dans le nord de l’île de Luzon. Environ 15 villes et 280 villages ont ressenti le tremblement de terre et plusieurs routes ont été rendues impraticables.

Un tremblement de terre de magnitude 7,0 a frappé le nord des Philippines le 27 juillet, abattant des bâtiments et faisant des dizaines de blessés. (Vidéo : Le Washington Post)

Le tremblement de terre a été ressenti dans la région capitale de Metro Manila, mais a été plus fort dans le nord, affectant la région nord-ouest d’Ilocos et la province montagneuse, où se trouve la ville touristique de Baguio. Des églises et des bâtiments patrimoniaux ont été endommagés.

Dans une vidéo virale, des parties du clocher centenaire de Bantay à Vigan City, capitale d’Ilocos Sur, sont tombées alors que des spectateurs couraient dans un parc adjacent.

Le président Ferdinand Marcos Jr. a déclaré qu’il prévoyait de visiter les sites touchés jeudi. “Nous veillons à ce qu’il y ait une réponse adéquate aux besoins de nos compatriotes touchés par cette catastrophe”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

Les Philippines sont situées le long du Ring of Fire, un chemin qui connaît des tremblements de terre et des éruptions volcaniques. L’archipel se trouve à l’ouest de l’océan Pacifique et est également fréquenté par les typhons.

Selon l’USGS, 11 autres séismes de magnitude 6,5 ou plus ont eu lieu dans un rayon de 250 kilomètres autour du séisme actuel. Le plus meurtrier d’entre eux a été un tremblement de terre de magnitude 7,7 en 1990 qui a tué plus de 1 600 personnes et en a blessé 3 000.

Le pays anticipe également un tremblement de terre de magnitude 7,2, connu localement sous le nom de “le grand”, lorsqu’une ligne de faille de 100 kilomètres traversant la région métropolitaine de Manille se déplace. Les autorités affirment que la faille s’est déplacée pour la dernière fois en 1658 et qu’elle pourrait causer une “grande dévastation” dans la région de la capitale lorsqu’elle se déplacera à nouveau.