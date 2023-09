Le tremblement de terre au Maroc tue plus de 2 000 personnes et les survivants dorment dans la rue

AMIZMIZ, Maroc (Reuters) – Les survivants du séisme marocain se sont rassemblés samedi pour une nuit en plein air dans les montagnes du Haut Atlas, un jour après que le séisme le plus meurtrier que le pays ait connu depuis plus de six décennies a tué plus de 2 000 personnes et ravagé des villages.

Les voisins étaient toujours à la recherche de survivants enterrés sur les pentes, où les maisons en briques crues, en pierre et en bois brut ont été éventrées et les minarets des mosquées renversés par le séisme qui a frappé vendredi soir. La vieille ville historique de Marrakech a également subi d’importants dégâts.

Le ministère de l’Intérieur a fait état de 2 012 morts et 2 059 blessés, dont 1 404 dans un état critique. L’US Geological Survey a indiqué que le séisme avait une magnitude de 6,8 avec un épicentre à environ 72 km (45 miles) au sud-ouest de Marrakech.

Dans le village d’Amizmiz, près de l’épicentre, les secouristes ont fouillé les décombres à mains nues. Les maçonneries tombées bloquaient les rues étroites. À l’extérieur d’un hôpital, une dizaine de corps gisaient couverts de couvertures tandis que des proches en deuil se tenaient à proximité.

« Quand j’ai senti la terre trembler sous mes pieds et la maison pencher, je me suis précipité pour faire sortir mes enfants. Mais mes voisins ne le pouvaient pas », a déclaré Mohamed Azaw. « Malheureusement, personne n’a été retrouvé vivant dans cette famille. Le père et le fils ont été retrouvés morts et ils recherchent toujours la mère et la fille.

Les sauveteurs se tenaient au sommet des sols crêpelés d’un immeuble d’Amizmiz, des morceaux de tapis et de meubles dépassant des décombres. Une longue file d’attente s’est formée devant le seul magasin ouvert alors que les gens cherchaient des provisions. Soulignant les défis auxquels sont confrontés les sauveteurs, des rochers tombés ont bloqué une route reliant Amizmiz à un village voisin.

Presque toutes les maisons de la région d’Asni, à une quarantaine de kilomètres au sud de Marrakech, ont été endommagées et les villageois s’apprêtaient à passer la nuit dehors. La nourriture manquait car les toits des cuisines s’étaient effondrés, a déclaré le villageois Mohamed Ouhammo.

Une vue montre une pièce endommagée, à la suite d’un puissant tremblement de terre, dans le village de Tansghart, dans la région d’Asni, au Maroc, le 9 septembre 2023. REUTERS/Abdelhak Balhaki ABDELHAK BALHAKI via Reuters

Montasir Itri, un habitant d’Asni, a déclaré que les recherches étaient en cours pour retrouver des survivants.

« Nos voisins sont sous les décombres et les gens travaillent dur pour les secourir en utilisant les moyens disponibles dans le village », a-t-il déclaré.

Le village de Tansghart, dans la région d’Ansi, sur le flanc d’une vallée où la route de Marrakech s’élève dans le Haut Atlas, a été le plus touché de toutes les données de Reuters. Ses maisons autrefois jolies, accrochées à un flanc de colline escarpé, ont été fendues par le sol tremblant. Il manquait à ceux qui étaient encore debout des morceaux de mur ou de plâtre. Deux minarets de mosquées étaient tombés.

Abdellatif Ait Bella, un ouvrier, gisait par terre, à peine capable de bouger ou de parler, la tête bandée à cause des blessures causées par les chutes de débris.

« Nous n’avons pas de maison où l’emmener et nous n’avons plus rien à manger depuis hier », a déclaré son épouse Saida Bodchich, craignant pour l’avenir de leur famille de six personnes dont l’unique soutien de famille est si gravement blessé. « Nous ne pouvons compter sur personne d’autre que Dieu. »

Le village pleure déjà dix morts dont deux adolescentes, a indiqué un habitant.

Des secousses ont été ressenties jusqu’à Huelva et Jaen, dans le sud de l’Espagne. L’Organisation mondiale de la santé a déclaré que plus de 300 000 personnes étaient touchées à Marrakech et dans ses environs.

Des images de caméras de rue à Marrakech ont montré le moment où la terre a commencé à trembler, alors que des hommes regardaient soudainement autour d’eux et sautaient, tandis que d’autres couraient se réfugier dans une ruelle puis s’enfuyaient alors que la poussière et les débris tombaient autour d’eux.

Au cœur de la vieille ville, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, un minaret de mosquée était tombé sur la place Jemaa al-Fna. Certaines maisons de la vieille ville très peuplée se sont effondrées et les gens ont utilisé leurs mains pour enlever les débris en attendant du matériel lourd, a déclaré un habitant Id Waaziz Hassan.

Le Maroc a décrété trois jours de deuil national, au cours desquels le drapeau national flottera en berne dans tout le pays, a annoncé samedi la cour royale.

Les forces armées marocaines déploieront des équipes de secours pour fournir aux zones touchées de l’eau potable, des vivres, des tentes et des couvertures, ajoute le communiqué.

La Turquie, où de puissants tremblements de terre en février ont tué plus de 50 000 personnes, fait partie des pays qui ont exprimé leur solidarité et offert leur soutien.

L’Algérie, qui a rompu ses relations avec le Maroc en 2021 après l’escalade des tensions entre les pays autour du conflit du Sahara occidental, a déclaré qu’elle ouvrirait l’espace aérien aux vols humanitaires et médicaux.

Le séisme a été enregistré à une profondeur de 18,5 km, généralement plus destructeur que les séismes plus profonds de même magnitude. Il s’agit du tremblement de terre le plus meurtrier au Maroc depuis 1960, date à laquelle on estime qu’il a tué au moins 12 000 personnes, selon l’US Geological Survey.

CORRIGE LE NOM DU VILLAGE Des familles sont assises devant leurs maisons détruites après un tremblement de terre dans le village de Moulay Brahim, près de Marrakech, au Maroc, le samedi 9 septembre 2023. Un tremblement de terre rare et puissant a frappé le Maroc vendredi soir, tuant plus de 800 personnes et endommageant des bâtiments. des villages des montagnes de l’Atlas à la ville historique de Marrakech. Mais le bilan total n’a pas été connu car les sauveteurs ont eu du mal à emprunter des routes semées de rochers pour rejoindre les villages de montagne isolés les plus durement touchés. (Photo AP/Mosa’ab Elshamy)

Mohammad Kashani, professeur agrégé d’ingénierie structurelle et sismique à l’Université de Southampton, a comparé les scènes des conséquences aux images de Turquie en février : « La zone regorge de bâtiments anciens et historiques, principalement en maçonnerie. Les structures en béton armé effondrées que j’ai vues (…) étaient soit vieilles, soit de mauvaise qualité.»

Marrakech doit accueillir à partir du 9 octobre les réunions annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale.

Un porte-parole du FMI, interrogé sur les réunions prévues, a déclaré : « Notre seule préoccupation pour le moment est le peuple marocain et les autorités qui font face à cette tragédie ».