Le tremblement de terre au Maroc a touché 2,8 millions de personnes, selon le ministre – National

Le séisme au Maroc a endommagé 2 930 villages du Haut Atlas, soit une population totale de 2,8 millions d’habitants, a indiqué vendredi le ministre chargé du Budget.

Le séisme de magnitude 6,8 qui a frappé le 8 septembre a tué plus de 2 900 personnes, la plupart dans des zones montagneuses difficiles d’accès.

Au moins 59 674 maisons ont été endommagées, dont 32 pour cent se sont totalement effondrées, a déclaré le ministre Faouzi Lekjaa, lors d’une présentation au Parlement.





17h17

Le gouvernement offrira 2 500 dirhams (244 dollars) par mois pendant un an pour aider les ménages sinistrés, en plus des 140 000 dirhams d’indemnisation versés pour les maisons totalement détruites et de 80 000 dirhams pour celles partiellement endommagées, a-t-il précisé.

La reconstruction doit respecter le caractère architectural d’origine des montagnes du Haut Atlas, a déclaré Lekjaa.

Le séisme, le plus meurtrier au Maroc depuis 1960, a détruit de nombreux hameaux aux maisons traditionnelles en briques crues, en pierre et en bois brut, propres aux montagnes de l’Atlas de langue amazighe.

16h50

Les Montréalais soutiennent les efforts de secours du Maroc



Au total, le Maroc prévoit de consacrer 120 milliards de dirhams à un plan de reconstruction post-séisme qui comprend la modernisation des infrastructures au cours des cinq prochaines années, a annoncé mercredi le Palais Royal.

Les régions frappées par le séisme sont parmi les plus pauvres du Maroc, avec de nombreux villages isolés dépourvus de routes et de services publics adéquats.