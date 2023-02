Le tremblement de terre aggrave les malheurs du dirigeant turc à l’approche des élections

ANKARA, Turquie (AP) – Le président turc Recep Tayyip Erdogan est arrivé au pouvoir il y a 20 ans, suscitant une vague d’indignation publique envers la gestion par le gouvernement précédent d’un tremblement de terre meurtrier.

Maintenant, à trois mois d’une élection, l’avenir politique d’Erdogan pourrait dépendre de la façon dont le public perçoit la réponse de son gouvernement à une catastrophe naturelle tout aussi dévastatrice.

“Ce sera un grand défi pour Erdogan, qui s’est imposé comme une figure autocratique mais efficace qui fait le travail”, a déclaré Soner Cagaptay, expert de la Turquie au Washington Institute et auteur de plusieurs livres sur Erdogan.

Les conséquences d’un tremblement de terre massif ne sont pas le seul parallèle avec les élections de 2002. À l’époque, la Turquie était au milieu d’une crise financière qui punissait son économie.

Aujourd’hui, l’économie turque est martelée par une inflation qui monte en flèche, et Erdogan a fait l’objet de nombreuses critiques pour sa gestion du problème, qui a laissé des millions de pauvres et de classes moyennes lutter pour joindre les deux bouts.

Les rivaux politiques d’Erdogan ont déjà commencé à critiquer la réponse de son gouvernement au tremblement de terre, affirmant qu’au cours de deux décennies, il n’a pas réussi à préparer le pays à l’inévitable. Les experts soulignent que l’application laxiste des codes du bâtiment est l’une des principales raisons pour lesquelles les tremblements de terre de cette semaine ont été si meurtriers. Mais à moins de 100 jours des élections, les rivaux d’Erdogan n’ont pas encore présenté de candidat pour se présenter contre lui.

Le souvenir de la façon dont Bulent Ecevit, l’ancien Premier ministre, a été défait par sa mauvaise gestion des catastrophes financières et naturelles il y a deux décennies doit être dans l’esprit d’Erdogan alors qu’il tente de contenir le double problème auquel il est confronté aujourd’hui, selon les analystes.

Le tremblement de terre de magnitude 7,8 qui a frappé le 6 février a été suivi neuf heures plus tard par un autre séisme puissant, tuant plus de 24 000 personnes en Turquie et en Syrie.

La dévastation s’étend sur une large bande de Turquie, affectant 10 provinces du sud-est du pays, et elle a mis à rude épreuve la capacité des équipages nationaux et étrangers à exécuter rapidement les efforts de sauvetage. Dans les premiers jours qui ont suivi le séisme, la télévision turque et les médias sociaux ont montré des personnes attendant impuissantes à côté de tas de débris dans des conditions glaciales, ou utilisant leurs mains nues pour se faufiler dans les décombres.

“Nous devrons encore voir le résultat des efforts de secours, si les températures inférieures à zéro continuent, si les victimes augmentent, si l’aide internationale qui arrive peut faire la différence”, a déclaré Cagaptay.

Erdogan, qui a visité la région cette semaine, a reconnu des lacunes dans les premières étapes de la réponse, mais a insisté sur le fait que tout était désormais sous contrôle.

“Si la réponse à la catastrophe est forte, l’administration au pouvoir sera récompensée, probablement dans les sondages – si elle est mauvaise, le contraire”, a écrit Timothy Ash, analyste chez BlueBay Asset Management à Londres, dans un e-mail.

Ecevit a attribué la mauvaise réaction après le tremblement de terre de 1999 qui a tué quelque 18 000 personnes à l’ampleur des destructions. De même, Erdogan a déclaré que la réponse au tremblement de terre de cette semaine – qu’il a décrit comme « le plus fort de l’histoire de cette géographie » – a été entravée par les conditions météorologiques hivernales et la destruction d’un aéroport clé, ce qui rend difficile l’accès rapide aux personnes prises au piège. décombres.

“Il n’est pas possible d’être préparé à une telle catastrophe”, a déclaré Erdogan, promettant que “nous ne laisserons aucun de nos citoyens sans soins”.

Bien que la réponse cahoteuse au tremblement de terre n’ait jusqu’à présent pas été excellente pour la réputation d’Erdogan, les analystes disent qu’il a le temps de changer les choses avant les élections prévues pour le 14 mai.

“Il a les leviers de l’État sous ses ordres et la politique turque n’était pas sur un pied d’égalité avant le tremblement de terre”, a déclaré Hamish Kinnear, analyste pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord pour la société de renseignement sur les risques Verisk Maplecroft, dans un e-mail.

Juste après le tremblement de terre, Erdogan a déclaré un état d’urgence de trois mois, lui donnant le pouvoir de « prodiguer des dépenses publiques » dans ces domaines, a déclaré Kinnear, qui pense qu’une victoire d’Erdogan est toujours probable.

Erdogan a promis de faire don de 10 000 livres turques (530 dollars) aux personnes touchées par le séisme et de subventionner leur loyer. Vendredi, il a déclaré que 100 milliards de lires supplémentaires (5,3 milliards de dollars) seraient alloués aux efforts post-séisme.

Lors des dernières élections présidentielles et législatives de 2018, Erdogan et son alliance pour le parlement ont remporté à une écrasante majorité sept des dix provinces dévastées par les tremblements de terre de cette semaine. Et ces dernières années, il a imposé des changements qui ont éliminé les freins et contrepoids entre les différentes branches du gouvernement, concentrant plus de pouvoir au sein de la présidence.

En Turquie, la liberté d’expression est limitée et le gouvernement contrôle largement les médias, ce qui signifie que les chaînes de télévision montrent principalement des scènes de “sauvetage miracle”, tout en semblant censurer les scènes de détresse.

Face à une inflation écrasante, Erdogan a augmenté le salaire minimum, les retraites et les salaires des fonctionnaires. Si ces mesures ont pu être populaires auprès des électeurs, d’autres lui ont valu de sévères critiques.

Par exemple, il a insisté sur la lutte contre l’inflation en abaissant à plusieurs reprises les taux d’intérêt pour stimuler la croissance – une stratégie qui, selon les économistes traditionnels du monde entier, ne fait qu’aggraver le problème.

Pour l’instant, tous les yeux sont tournés vers la réponse au tremblement de terre.

Dans la ville durement touchée d’Adiyaman, Ahmet Aydin, un habitant qui a perdu six proches ainsi que sa maison, son magasin et sa voiture dans le tremblement de terre, s’est plaint de la lenteur des interventions d’urgence. Mais il a déclaré qu’il ne cesserait jamais de soutenir Erdogan, soulignant l’attrait potentiellement durable du dirigeant turc.

« Nous faisons confiance à notre président », a déclaré Aydin. « Il ne nous laisserait jamais seuls, il ne nous laisserait jamais affamés ou assoiffés. Qu’Allah le protège.”

Les rivaux politiques d’Erdogan racontent une histoire différente.

Cette semaine, Kemal Kilicdaroglu, le chef du principal parti d’opposition turc, a imputé la dévastation au règne de deux décennies d’Erdogan.

« Permettez-moi d’être très clair; s’il y a une personne responsable de ce processus, c’est Erdogan », a déclaré Kilicdaroglu dans une allocution vidéo. “Depuis 20 ans, ce gouvernement n’a pas préparé le pays à un tremblement de terre.”

Il a également accusé le gouvernement de détourner les impôts imposés à la suite des tremblements de terre de 1999 qui visaient à préparer le pays à de futures catastrophes.

Alors que le nombre de morts continue d’augmenter chaque jour qui passe, Erdogan a déclaré que les dirigeants du pays devraient s’efforcer d’être au-dessus de la mêlée politique.

“Cette période est celle de l’unité et de la solidarité”, a-t-il déclaré mercredi. “Je ne peux pas tolérer qu’à une époque comme celle-ci, des campagnes aussi sales et négatives soient menées au nom d’intérêts politiques fondamentaux.”

___

Bilginsoy a rapporté d’Istanbul.

Suzan Fraser et Zeynep Bilginsoy, Associated Press