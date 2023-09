Le tremblement de terre a privé les villageois marocains de presque tout

TAFEGHAGHTE, Maroc (AP) — Ses proches décédés ont été déterrés et enterrés, mais les restes de l’ancienne vie de Musa Bouissirfane sont toujours piégés sous les décombres et la poussière dans les ruines du village marocain en briques crues de Tafeghaghte.

« C’est incroyablement difficile de perdre toute sa famille et tous ses biens », a déclaré Bouissirfane, les larmes aux yeux dans la communauté située à moins de deux heures de route de Marrakech. « Nous avons tout perdu : nos maisons, notre bétail et tous nos biens. »

Il y a moins d’une semaine, il était enthousiasmé par le fait que sa fille entre en deuxième année. Maintenant, il pleure sa mort. Loin des ambulances et des autorités, les villageois n’ont pu récupérer son corps que pendant plus de 14 heures, jusqu’à samedi après-midi. Le tremblement de terre a également tué la mère, le père et une nièce de Bouissirfane. Sa femme est hospitalisée dans une unité de soins intensifs.

Le bilan du tremblement de terre massif qui a tué plus de 2 800 personnes a été clairement visible lundi dans des villages reculés comme Tafeghaghte, où plus de la moitié des 160 habitants seraient morts, dont les quatre membres de la famille de Bouissirfane.

Un camp mis en place par les Forces armées royales marocaines pour aider à la mission de sauvetage des victimes du tremblement de terre, dans la ville d’Amizmiz, près de Marrakech, au Maroc, le 11 septembre 2023. Mosa’ab Elshamy via Associated Press

Bouissirfane s’est joint à d’autres survivants pour dégager les débris et récupérer les morts. Ils ont travaillé dur dans une scène d’horreur : des bulldozers ont creusé la poussière et les décombres dans l’espoir de retrouver un corps. L’air dans certaines parties du village était empli d’une puanteur de bétail mort. Les gens se sont mutuellement avertis de ne pas s’approcher des quelques bâtiments encore debout car ils semblaient pouvoir s’effondrer à tout moment.

« Que Dieu nous sauve », a déclaré Khadija Babamou, une habitante d’Amizmiz, à proximité, venue à Tafeghaghte pour voir comment vont ses proches. Alors que ses yeux parcouraient les vestiges du village, elle se couvrit la bouche et se mit à pleurer tout en agrippant sa sœur.

Les unités d’urgence marocaines et espagnoles discutent de leurs plans dans un camp militaire de la ville d’Amizmiz, près de Marrakech, au Maroc, le 11 septembre 2023. Mosa’ab Elshamy via Associated Press

Lundi également, le Premier ministre marocain Aziz Akhannouch a rencontré le roi Mohammed VI et a prononcé ses premières remarques publiques depuis le tremblement de terre. Le Premier ministre a déclaré que le pays d’Afrique du Nord était déterminé à financer la reconstruction.

Même si Tafeghaghte a reçu de la nourriture et de l’eau, il lui faut bien davantage.

« Les habitants n’ont pas les moyens d’acheter ne serait-ce qu’une seule brique », a déclaré Bouissirfane, qui vit sous une tente et n’a que la monnaie en poche.

Les efforts déployés à Tafeghaghte reflètent ceux déployés dans la zone sinistrée, lorsque des soldats marocains, des organisations non gouvernementales et des équipes envoyées par l’Espagne, le Qatar, la Grande-Bretagne et les Émirats arabes unis sont arrivés pour aider aux efforts de sauvetage et aux besoins immédiats.

Jusqu’à présent, les responsables marocains ont accepté aide gouvernementale provenant d’organisations non gouvernementales agréées et de quatre pays seulement : l’Espagne, le Qatar, la Grande-Bretagne et les Émirats arabes unis. Les responsables affirment vouloir éviter un manque de coordination qui « serait contre-productif ».

Un camp installé par l’unité militaire d’urgence espagnole pour aider à la mission de sauvetage des victimes du tremblement de terre, dans la ville d’Amizmiz, près de Marrakech, au Maroc, le 11 septembre 2023. Mosa’ab Elshamy via Associated Press

Cette approche diffère de celle adoptée par le gouvernement turc, qui a lancé un appel international à l’aide dans les heures qui ont suivi un séisme massif au début de cette année.

Le chef de l’une des nombreuses équipes de secours qui attendaient à travers l’Europe a déclaré que les autorités marocaines se souviennent peut-être du chaos qui s’est produit après un petit séisme en 2004, lorsque des équipes internationales ont envahi l’aéroport et endommagé les routes menant aux zones les plus durement touchées.

Le fondateur de Secours sans frontières, Arnaud Fraisse, a déclaré à l’Associated Press qu’il retirait l’offre de l’organisation d’envoyer neuf personnes au Maroc car « notre rôle n’est pas de retrouver les corps ».

Les maisons se sont effondrées en poussière et en débris, étouffant les poches d’air qui pourraient permettre à certaines personnes de survivre pendant des jours sous les décombres.

« Les gens sont généralement étouffés par la poussière », a déclaré Fraisse.

Les Nations Unies estiment que 300 000 personnes ont été touchées par le séisme de magnitude 6,8, rendu encore plus dangereux par sa profondeur relativement faible.

La plupart des destructions et des morts ont eu lieu dans la province d’Al Haouz, dans les montagnes du Haut Atlas, où les routes escarpées et sinueuses ont été obstruées par des décombres, laissant les villageois se débrouiller seuls.

Ibrahim Wahdouch a perdu deux jeunes filles et deux autres membres de sa famille. Il a dit que Tafaghaghte ressemblait à une zone de guerre.

« Il n’y a pas de tirs, mais regardez autour de vous », a-t-il déclaré.

Ceux qui sont restés sans abri – ou craignant de nouvelles répliques – ont dormi dehors dans les rues de la vieille ville de Marrakech ou sous des auvents de fortune dans des villes dévastées comme Moulay Brahim.

L’agence de presse officielle MAP a rapporté que des bulldozers et d’autres équipements étaient utilisés pour dégager les routes. Touristes et habitants faisaient la queue pour donner leur sang. Dans certains villages, les gens pleuraient tandis que des garçons et des policiers casqués transportaient les morts dans les rues.

Un tracteur enlève les décombres alors que les gens recherchent leurs affaires dans leur maison endommagée par un tremblement de terre, dans le village de Tafeghaghte, près de Marrakech, au Maroc, le 11 septembre 2023. Mosa’ab Elshamy via Associated Press

Une aide supplémentaire aurait pu rapidement affluer vers le Maroc avec la permission du gouvernement. Fraisse a déclaré qu’environ 100 équipes de secours – avec environ 3 000 sauveteurs au total – sont enregistrées auprès de l’ONU pour apporter leur aide.

«C’est leur responsabilité. Ils peuvent faire ce qu’ils veulent », a déclaré Fraisse, faisant référence aux autorités marocaines. «Ils n’ont pas appelé. C’est pourquoi nous pensons aujourd’hui qu’il n’est plus nécessaire d’y aller, car nous n’y parviendrons pas.»

Une équipe espagnole de recherche et de sauvetage est arrivée à Marrakech et s’est dirigée vers la ville rurale de Talat N’Yaaqoub, selon l’unité militaire d’urgence espagnole. La Grande-Bretagne a envoyé une équipe de recherche de 60 personnes comprenant quatre chiens, du personnel médical, des appareils d’écoute et du matériel de coupe de béton.

La France, qui a de nombreux liens avec le Maroc et au moins quatre de ses citoyens parmi les morts, a déclaré que les autorités marocaines évaluaient les propositions au cas par cas.

La ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a déclaré que le Maroc est « maître de ses choix, qui doivent être respectés ». Elle a annoncé l’octroi de 5 millions d’euros (5,4 millions de dollars) de fonds d’urgence pour les groupes non gouvernementaux marocains et internationaux se précipitant pour aider les survivants.

Les villes françaises ont offert plus de 2 millions d’euros d’aide et les artistes populaires collectent des dons.

Le séisme avait une magnitude préliminaire de 6,8, selon l’US Geological Survey. Au total, 2 681 personnes ont été confirmées mortes, dont près de 1 600 originaires de la province d’Al Haouz, la plus durement touchée, a rapporté le ministère marocain de l’Intérieur.

Presque tous les morts ont déjà été enterrés, a rapporté le gouvernement. Plus de 2 500 personnes ont été blessées.

Le séisme le plus meurtrier au Maroc a été d’une magnitude de 5,8 en 1960, qui a frappé près de la ville d’Agadir, tuant au moins 12 000 personnes. Cela a incité le Maroc à modifier les règles de construction, mais de nombreux bâtiments, notamment les habitations rurales, ne sont pas construits pour résister à de telles secousses.