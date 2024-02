Le Travel Institute lance un cours spécialisé à Paris avant les Jeux olympiques et d’autres événements

L’Institut du Voyage a publié un nouveau Cours de spécialiste des destinations parisiennes comme la demande pour la Ville Lumière et la Ville de l’Amour devrait atteindre des niveaux records en 2024, en accueillant le Jeux olympiques d’été de 2024 et Jeux paralympiques à partir de la fin de l’été, ainsi que d’autres événements majeurs tout au long de l’année.

« Avec plus d’un million de touristes attendus dans la capitale française pendant les seuls Jeux d’été et avec 100 millions de touristes attendus à Paris et en France plus largement tout au long de 2024, ce cours opportun comble le vide pour les agents de voyages à la recherche d’un programme complet et spécifique à Paris. cours pour répondre à la demande des voyageurs et dépasser leurs attentes », a déclaré Guida BotelhoCTIE, directeur principal de l’éducation du Travel Institute, dans un communiqué de presse.

Le nouveau cours synthétise d’innombrables heures de recherche, validées par des conseils et des opinions d’experts, pour permettre aux agents de créer « les itinéraires d’une vie » pour les clients, a déclaré Botelho.

Le cours de Paris est le premier d’une longue série de nouveaux cours spécialisés sur les destinations que le leader de l’éducation aux voyages à but non lucratif prévoit de lancer en 2024, citant les résultats de son Enquête 2023 sur le visage changeant des agents de voyages dans lequel 70 pour cent des agents ont déclaré que la connaissance des destinations était en tête de leur liste de besoins de formation pour 2024 et ont également indiqué que les agents spécialisés dans les destinations avaient en moyenne 17,8 pour cent de plus en revenu annuel.

Bien au-delà de la Tour Eiffel et d’autres attractions emblématiques, Paris est une ville de 41 miles carrés riche en culture, histoire, architecture, mode, arts, cuisine et vin.

La ville devrait attirer encore plus de voyageurs puisqu’elle accueille également le 150e anniversaire de l’art impressionniste, réouverture de la cathédrale Notre-Dame et alors que la France célèbre le 80e anniversaire du Débarquement en Normandie.

Tout au long du cours, les agents acquièrent un aperçu des attractions incontournables et des « joyaux cachés » les moins fréquentés disponibles pour une expérience parisienne nuancée. Le programme comprend :

activités et options de divertissement en journée et en soirée, y compris des excursions d’une journée au départ de Paris ;

des circuits personnalisés pour les voyageurs ayant des intérêts particuliers tels que l’art, la gastronomie ou le shopping ;

descriptions de diverses catégories de restaurants ;

considérations culturelles, célébrations et événements ; et

attractions populaires dans chacun des 20 arrondissements de Paris.

De plus, les agents acquerront des connaissances pratiques, notamment sur les exigences en matière de passeport et de visa ; les options de transport dans la ville et ses environs ; des distinctions importantes dans le système de notation des hôtels en France ; Géographie et climat; contacts et ressources pour les voyageurs dans le besoin et plus encore.

Le cours de Paris intègre des informations sur l’industrie, un guide de référence documentaire ainsi que des conseils conçus pour garantir la satisfaction des voyageurs.

Offert via une plate-forme d’apprentissage en ligne interactive et basée sur les meilleures pratiques, ce programme en ligne à votre rythme comprend également des quiz de progression pour confirmer l’apprentissage et améliorer encore la rétention.

Enfin, le cours de Paris complète les connaissances du Travel Institute Europe centrale cours, qui offre un aperçu de Paris ainsi que de nombreuses autres villes emblématiques de la région car il couvre les pays de Belgique, France, Allemagne, Liechtenstein, Luxembourg, Suisse, et Les Pays-Bas.

Les étudiants qui terminent avec succès le Cours de spécialiste des destinations parisiennesréussir leur examen en ligne et soumettre un rapport de destination ou une liste de contrôle expérientielle, obtenir le statut de Spécialiste certifié du voyage à Paris et, le cas échéant, des unités de formation continue, ou CEU, en vue de maintenir la certification du Travel Institute.

Les deux désignations sont utilisées par les agents pour approfondir leur expérience et leur expertise du marché en tant que professionnels du voyage.

Le nouveau cours de spécialiste du voyage à Paris est également disponible gratuitement pour les étudiants du Travel Institute. Accès Premium abonnés, qui bénéficient régulièrement de versions anticipées des nouveaux programmes du leader mondial de l’éducation.

