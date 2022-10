Le travailleur n’était pas au courant des pensées suicidaires de Devon Freeman : enquête

Une travailleuse de la protection de l’enfance raconte dans le cadre d’une enquête du coroner que si elle avait su qu’un adolescent autochtone dont elle s’occupait avait des antécédents de pensées suicidaires et d’automutilation, elle aurait essayé de lui en parler.

Kim Loiselle était la travailleuse des services à l’enfance de la Société d’aide à l’enfance de Hamilton affectée à Devon Freeman à partir de la fin de 2016 jusqu’à ce qu’il devienne pupille de la Couronne en juin 2017.

L’enquête a appris qu’un programme résidentiel auquel Freeman a participé peu de temps avant d’être pris en charge par l’agence a documenté ses idées suicidaires, qui comprenaient des projets de se pendre.

Loiselle dit qu’elle n’a reçu aucun dossier de ce programme, et avoir cette information aurait fait une différence dans la façon dont elle a approché le jeune de 16 ans.

Parfois en larmes lors de son témoignage, Loiselle a déclaré qu’elle aurait tenté d’aborder le problème avec Freeman – en particulier après avoir appris qu’il avait tenté de se suicider après s’être enfui du foyer de groupe Lynwood Charlton Centre à Flamborough en mai 2017.

L’enquête a appris que Freeman avait disparu de la maison le 7 octobre et que son corps avait été retrouvé sur la propriété plus de six mois plus tard, en avril 2018. Une autopsie a déterminé qu’il était mort par pendaison.