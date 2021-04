Le travailleur humanitaire BRIT Nazanin Zaghari-Ratcliffe a été condamné à une peine d’un an de prison par un tribunal révolutionnaire iranien pour des accusations « activités de propagande contre le régime« , a déclaré son avocat.

La philanthrope anglo-iranienne de 43 ans a également été interdite de quitter le pays pendant un an, a déclaré aujourd’hui son avocat Hojjat Kermani au site d’information Emtedad.

Nazanin Zaghari-Ratcliffe est emprisonné un an de plus Crédit: Rex Features

La travailleuse humanitaire britannique n’a eu son étiquette à la cheville retirée qu’en mars après avoir été libérée d’une peine de cinq ans de prison. Crédit: AFP

« Nazanin Zaghari a été condamné à un an de prison et à un an d’interdiction de quitter le pays pour propagande contre la République islamique », a déclaré Kermani.

La travailleuse caritative Nazanin a été arrêtée à Téhéran en 2016 alors qu’elle rentrait en Grande-Bretagne et a passé la dernière année de sa peine en résidence surveillée.

Son étiquette électronique à la cheville a été retirée en mars après avoir été libérée d’une peine de cinq ans de prison après avoir été accusée d’espionnage, mais on lui a dit qu’elle faisait face à un nouveau procès accusé de propagande contre le régime.

Elle est maintenant emprisonnée pour une autre année.

Cela vient après que Boris Johnson ait exhorté l’Iran à libérer « définitivement » Nazanin afin qu’elle puisse retourner au Royaume-Uni pour retrouver sa famille.

Nazanin a été emprisonnée en Iran pour avoir comploté pour renverser l’establishment religieux en 2016, après avoir voyagé dans le pays avec sa jeune fille pour rendre visite à ses parents.

Le Premier ministre était auparavant intervenu dans le cas de Nazanin lors de sa visite à Téhéran en 2017, après avoir sérieusement dérapé pendant son mandat de ministre britannique des Affaires étrangères.