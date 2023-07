Le travailleur de Mar-a-Lago, De Oliveira, fait sa première comparution devant le tribunal dans l’affaire des documents classifiés de Trump

MIAMI (AP) – Le gestionnaire immobilier du domaine Mar-a-Lago de Donald Trump a fait sa première comparution devant le tribunal lundi pour des accusations dans l’affaire des documents classifiés contre l’ancien président, mais n’a pas plaidé coupable car il n’a pas trouvé de résident basé en Floride. avocat pour le représenter.

Carlos De Oliveira est accusé d’avoir comploté avec Trump pour tenter de supprimer les images de sécurité recherchées par les enquêteurs enquêtant sur la thésaurisation par l’ancien président de documents classifiés dans son club de Palm Beach, en Floride.

De Oliveira a été ajouté la semaine dernière à l’acte d’accusation avec Trump et le valet de l’ex-président, Walt Nauta, et fait face à des accusations de complot en vue d’entraver la justice et de mensonge aux enquêteurs.

Un magistrat du tribunal fédéral de Miami a lu les accusations portées contre lui et lui a ordonné de remettre son passeport et de signer un accord pour payer 100 000 $ s’il ne comparaît pas devant le tribunal. Le juge a prévu sa mise en accusation pour le 10 août à Fort Pierce.

Les développements dans l’affaire des documents classifiés surviennent alors que Trump se prépare à d’éventuelles accusations dans une autre enquête fédérale sur ses efforts pour s’accrocher au pouvoir après avoir perdu les élections de 2020. Trump, le premier favori de la primaire présidentielle républicaine de 2024, a reçu une lettre de l’avocat spécial Jack Smith indiquant qu’il est la cible de cette enquête, et les avocats de Trump ont rencontré l’équipe de Smith la semaine dernière.

Trump, qui a plaidé non coupable en juin, Trump a nié tout acte répréhensible. Il a posté sur sa plateforme Truth Social la semaine dernière que les bandes de sécurité de Mar-a-Lago avaient été volontairement remises aux enquêteurs et qu’on lui avait dit que les bandes n’avaient pas été « supprimées de quelque manière que ce soit ».

Les procureurs n’ont pas allégué que les images de sécurité avaient été effectivement supprimées ou cachées aux enquêteurs.

Nauta a également plaidé non coupable. La juge de district américaine Aileen Cannon avait précédemment programmé le début du procès de Trump et Nauta en mai, et il n’est pas clair si l’ajout de De Oliveira à l’affaire pourrait avoir un impact sur le calendrier de l’affaire.

Le dernier acte d’accusation, non scellé jeudi, allègue que Trump a tenté de faire supprimer les images de sécurité après la visite des enquêteurs en juin 2022 pour collecter des documents classifiés que Trump a emportés avec lui après avoir quitté la Maison Blanche.

Trump faisait déjà face à des dizaines de chefs d’accusation de crime – y compris la rétention délibérée d’informations sur la défense nationale – découlant d’allégations selon lesquelles il aurait mal géré des secrets gouvernementaux qu’il était chargé de protéger en tant que commandant en chef. Les experts ont déclaré que les nouvelles allégations renforcent le cas de l’avocat spécial et aggravent le danger juridique de l’ancien président.

La vidéo de Mar-a-Lago deviendrait finalement vitale pour le dossier du gouvernement car, selon les procureurs, elle montre Nauta déplaçant des boîtes dans et hors d’une salle de stockage – un acte qui aurait été commis sous la direction de Trump et dans le but de cacher des enregistrements non uniquement des enquêteurs, mais aussi des propres avocats de Trump.

Quelques jours après que le ministère de la Justice a envoyé une assignation à comparaître pour des séquences vidéo à Mar-a-Lago à l’organisation Trump en juin 2022, selon les procureurs, De Oliveira a demandé à un membre du personnel des technologies de l’information combien de temps le serveur avait conservé les images et a dit à l’employé que « le patron » voulait il a supprimé. Lorsque l’employé a dit qu’il ne croyait pas qu’il était capable de faire cela, De Oliveira a insisté sur le fait que le «patron» voulait que ce soit fait, demandant: «Qu’allons-nous faire?»

Peu de temps après que le FBI a fouillé Mar-a-Lago et trouvé des documents classifiés dans la salle de stockage et le bureau de Trump, les procureurs ont déclaré que Nauta avait appelé un employé de Trump et avait dit des mots à l’effet que « quelqu’un veut juste s’assurer que Carlos va bien ». L’acte d’accusation indique que l’employé a répondu que De Oliveira était loyal et ne ferait rien pour affecter sa relation avec Trump. Ce jour-là, selon l’acte d’accusation, Trump a appelé De Oliveira directement pour dire qu’il trouverait un avocat pour De Oliveira.

Les procureurs allèguent que De Oliveira a ensuite menti lors d’entretiens avec des enquêteurs, affirmant à tort qu’il n’avait même pas vu de boîtes emménagées à Mar-a-Lago après le départ de Trump de la Maison Blanche.

Richer a rapporté de Boston.

Adriana Gomez Licon et Alanna Durkin Richer, Associated Press