Le travail sous pression pour couper les liens avec un député en herbe fanatique de l’éco qui s’est déguisé en zombie lors d’une manifestation

Le TRAVAIL subit une pression croissante pour couper les liens avec un aspirant député qui s’est révélé être un éco-zélote.

Le Sun a révélé qu’Alistair Strathern, 33 ans, et sa partenaire Megan Corton-Scott, qui travaille pour Greenpeace, ont manifesté déguisés en zombies contre les restrictions imposées aux éco-foules perturbatrices comme Just Stop Oil en novembre de l’année dernière.

Alistair Strathern a protesté contre les restrictions avec des éco-mobs perturbateurs comme Just Stop Oil Crédit : Site de Greenpeace

M. Strathern, qui travaille pour la Banque d’Angleterre, a été sélectionné pour combattre le siège du Mid-Bedfordshire lorsqu’il sera libéré par la députée conservatrice Nadine Dorries.

Hier soir, le patron du parti conservateur, Greg Hands, a écrit à Sir Keir Starmer, exigeant que son parti « confirme formellement que les personnes ayant des liens avec des groupes écologistes perturbateurs ne seront pas autorisées à se présenter aux élections en tant que candidats travaillistes ».

Sa lettre disait: «À la lumière de l’attaque honteuse de Greenpeace contre le domicile du Premier ministre la semaine dernière, que vous n’avez pas condamnée pendant plus de sept heures et des fréquentes attaques de Just Stop Oil, fondée par le donateur travailliste Dale Vince, je vous appelle maintenant. condamner ces groupes sans équivoque.

M. Hands a ajouté : « L’implication dans des manifestations éco-zélotes compromet fondamentalement la capacité d’un individu à défendre le peuple britannique contre ces groupes.

« Les personnes impliquées dans l’extrémisme climatique ne peuvent pas servir efficacement leurs électeurs en tant que législateurs tout en travaillant simultanément avec des éco-extrémistes qui organisent des manifestations perturbatrices et illégales à travers le Royaume-Uni. »

Et il a demandé à Sir Keir de déclarer qu' »aucun candidat travailliste potentiel ne sera autorisé à se présenter à une fonction publique s’il est impliqué dans ces activités éco-zélotes ».

La ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, a répondu à notre histoire en avertissant : « Un vote pour le parti travailliste est littéralement un vote pour les éco-zélotes. »

Les travaillistes ont rejeté les critiques et ont réitéré leur condamnation de cibler les domiciles des politiciens.