Les travaillistes sous Keir Starmer souffrent d’un «manque d’authenticité» et de direction, a affirmé Len McCluskey en défiant le chef de «respecter» les promesses de gauche auxquelles il s’était engagé il y a 12 mois pour offrir une alternative crédible aux conservateurs.

Dans une évaluation cinglante de la première année du dirigeant travailliste, le secrétaire général d’Unite – l’un des plus grands bailleurs de fonds du Labour – a déclaré que les notes personnelles de Sir Keir «chutaient» et ont suggéré aux électeurs de ne pas savoir pour qui le parti parle.

Ecrire dans L’indépendant, Le chef du syndicat a déclaré: « Les groupes de discussion montrent qu’au mieux son parti travailliste est perçu comme terne, absent de convictions ou de présence, au pire opportuniste, ne suivant le vent politique qu’après qu’il a soufflé, faisant rarement le temps. »

Citant une plainte du regretté conservateur Willie Whitelaw selon laquelle les travaillistes sous Harold Wilson, lors de la campagne électorale de 1970, parcouraient le pays «suscitant l’apathie», M. McCluskey a poursuivi: «Aujourd’hui, c’est vrai».

« La tourmente engloutit les circonscriptions à la pointe de l’ingérence injustifiée et antidémocratique d’en haut, alors que nous nous dirigeons vers le plus grand jour de vote depuis les élections générales du 6 mai », a déclaré l’allié clé du projet Corbyn.

«Keir devrait vivre dans une grotte pour ne pas être conscient des préoccupations concernant la direction, ou l’absence de direction, de son parti travailliste et la désaffection qui en résulte chez les électeurs.»

Il a ajouté plus tard: «Le danger est que les électeurs puissent le sentir – une confusion d’identité, un manque d’authenticité. Ils savent que ce parti n’est pas sûr de qui il est maintenant et de qui il parle maintenant. »

Ces dernières semaines, Sir Keir a cherché à attribuer les sondages montrant un écart grandissant entre les travaillistes et les conservateurs à un «rebond de vaccin» – reflétant le succès relatif du programme de vaccination du Royaume-Uni. Il a également admis qu’en tant que chef et que le parti devait «faire mieux» pour gagner le soutien.

Les remarques de M. McCluskey soulignent à quel point la gauche est de plus en plus en désaccord avec le haut commandement du parti travailliste sur la direction du parti près d’un an après la victoire écrasante de Sir Keir lors de la course à la direction de 2020.

Un point clé de frustration a été la 10 engagements pris lors de la campagne à la direction de Sir Keir, qui s’appuyait sur la plate-forme politique de son prédécesseur. Les critiques ont critiqué l’abandon de certains engagements, notamment la libre circulation de l’UE, tandis que les tergiversations du parti sur l’opportunité de soutenir les augmentations de l’impôt sur les sociétés ont également provoqué une réaction brutale avant le budget de la chancelière.

D’autres lignes de division se sont concentrées sur le soi-disant projet de loi SpyCops et la suspension de Jeremy Corbyn du parti parlementaire en raison de sa réponse à l’enquête antisémitisme du chien de garde de l’égalité – une décision que Sir Keir a maintenue.

Relançant les promesses lors de la course à la direction, M. McCluskey a ajouté dans son article: «Ils [voters] peut-être pas beaucoup comme Johnson ou sa cabale de droite, mais ils se demandent vraiment, où est l’alternative?

«Heureusement pour Keir, il a cette alternative. Les dix politiques sur lesquelles il se tenait, des politiques populaires auprès du public, parlaient d’espoir, de renouveau, de renversement des inégalités et d’un meilleur pays pour notre peuple alors que nous reconstruisons à partir de Covid. Ces politiques, fondées sur les meilleures valeurs du Labour, feraient pression sur les conservateurs si elles étaient fortement préconisées.

«Dans les prochains jours, Keir devrait revoir ses promesses. Comprenez qu’ils l’ont fait élire, qu’ils ont dit aux gens qui il était et ce qu’il représentait – et qu’il était censé les honorer. »

Réfléchissant aux 12 premiers mois de Sir Keir, Andrew Scattergood, coprésident de l’organisation Momentum, a déclaré que ses espoirs initiaux pour le leadership de Sir Keir avaient été rapidement anéantis. L’indépendant: «Là où nous en sommes maintenant avec le scrutin, sa première année a été complètement inférieure aux normes et très décevante.»

Il a ajouté: «Je pense que les gens – pas seulement nous à gauche du parti – le regardent et se demandent: ‘Que représentez-vous?’ Je ne connais pas la réponse à cela.

Désillusionnée par la direction du Labour, l’organisation a récemment lancé un vote des membres pour décider quelles politiques clés Momentum soutiendra lors de la conférence d’automne du Labour. Au total, 32 motions ont été présentées, dont un salaire minimum de 15 £, un revenu de base universel, un impôt sur la fortune et une représentation proportionnelle. L’organisation jettera son poids derrière huit des plus populaires parmi ses membres.

James Schneider, l’ancien directeur des communications stratégiques de M. Corbyn, a déclaré qu’il n’avait «aucune idée» de ce que signifiait «starmérisme», ajoutant: «Le starmérisme était présenté comme 80% du corbynisme plus la compétence et la victoire. C’est à ce moment-là que cela a été présenté, mais ce n’est pas ce que nous avons eu.

«En termes de politique, ce n’est pas clair, il n’y a pas eu de division claire avec le gouvernement. Je ne sais pas quelle est leur politique, à part le ton. Il y a un ton qu’ils veulent prendre, qui est une sorte d’adultes en charge, un managérialisme autoritaire, que je ne trouve pas particulièrement attrayant, mais c’est ce que c’est. Peut-être que ça marchera. Pour le moment, c’est très, très mal défini.

L’ailier gauche vétéran Jon Lansman, qui a aidé à diriger la candidature à la direction de Rebecca Long-Bailey, a déclaré que les sondages internes de la campagne ont montré que près de la moitié des personnes qui ont soutenu M. Corbyn en 2015 et à nouveau en 2016 soutenaient Sir Keir. « Je pense que la plupart de ces personnes sont maintenant très malheureuses et cela ne présage rien de bon », a-t-il déclaré L’indépendant.

M. Lansman a déclaré que Sir Keir avait eu un travail «très difficile» dans les circonstances de la pandémie, les interactions entre les conseillers et le cabinet fantôme étant réduites, mais a ajouté: «Je pense que cela a été une mauvaise année, à la fois je pense pour Keir mais aussi pour le Parti travailliste.

Mais d’autres ailes du Labour ont également salué les efforts de Sir Keir au cours de ses 12 premiers mois à la barre, affirmant qu’il avait «dépassé les attentes» dans les circonstances difficiles de la pandémie. Ils ont suggéré que des progrès avaient également été accomplis pour reconstruire le parti après les élections générales désastreuses de 2019, qui ont abouti à la plus grande majorité des conservateurs depuis la victoire de Margaret Thatcher en 1987.

Parmi ceux qui ont offert une défense acharnée, Neil Kinnock, le dirigeant travailliste entre 1983 et 1992, a déclaré L’indépendant: «Au cours d’une année sans précédent sur le plan politique, en particulier pour une opposition, Keir a été cohérent, cohérent et ferme dans son défi du gouvernement et dans sa direction du Parti travailliste.

«Il a montré des qualités innées de maturité et de bon sens qui contrastent avec les numéros de cirque du joker Johnson.»

Lord Kinnock a ajouté: «Ils constituent une base solide à partir de laquelle générer et projeter ses politiques pratiques en développement pour la sécurité à une époque où tant de personnes et de communautés sont confrontées à des insécurités personnelles, économiques et nationales présentes et futures. La Grande-Bretagne veut un gouvernement décent et un gouvernement décent. Jour après jour, Keir démontre qu’il fournira les deux.

Et l’ancien chef adjoint Tom Watson, qui a démissionné de son poste de député avant les élections de 2019, a déclaré: «Je pense que je devrais dire que la plupart des gens ne comprennent pas comment il est impossible de diriger le Parti travailliste à l’heure actuelle.

«Je pense qu’il a fait un excellent travail. Il est de loin dépassé – en ce qui concerne également l’endroit où il a organisé la fête – les attentes de l’endroit où nous serions après un an.

«Les électeurs apprennent encore à le connaître en tant que nouveau chef, mais je pense que ce qu’ils ont vu la première année, ils aiment. Ils voient la décence, ils voient l’intégrité, ils voient le sérieux, ils voient la capacité. Ils le regardent maintenant sous un jour différent. Nous savons tous que le retour des élections est long.

«Nous avons pris un coup presque assommant à la [2019] élection », a ajouté M. Watson. «Les gens ont rejeté notre chef; ils ont rejeté notre manifeste et ils nous ont rejetés dans tout le pays. Donc, je pense qu’un an après, il devrait être très satisfait d’avoir en quelque sorte endigué cette hémorragie de soutien.

Déployant l’expression courante utilisée par Sir Keir et le cabinet fantôme lorsqu’il a été interrogé sur les chances de victoire électorale du Labour en 2024 – qu’il s’agissait d’une «montagne à gravir» – l’ancien chef adjoint a ajouté: «C’est possible parce que lors de la dernière élection, c’était une élection inattendue où il y avait très peu de confiance en notre chef lors de cette élection.

«De nombreux électeurs ont voté pour ce qu’ils considéraient comme la moins mauvaise option – ils n’étaient pas particulièrement attachés au programme conservateur et je pense donc qu’il pourrait y avoir plus de volatilité lors des prochaines élections que les gens ne le pensent. Un an plus tard, tout va bien.