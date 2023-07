Le travail se concentrerait sur les premières années pour combler l’écart d’éducation en Angleterre

Davantage d’enseignants diplômés seraient parachutés dans les crèches dans le cadre des plans envisagés par le Parti travailliste pour améliorer l’éducation des moins de quatre ans, a appris le Guardian.

Il pourrait également y avoir plus de places en crèche dans les écoles primaires alors que l’opposition élabore des propositions pour relever les normes et intégrer formellement les premières années dans le système éducatif anglais.

Les experts soutiennent depuis longtemps que les crèches devraient employer des enseignants de la petite enfance diplômés, aux côtés d’autres membres du personnel, pour aider les tout-petits à développer des compétences, notamment la parole et le langage, avant de commencer l’école primaire.

Actuellement, cependant, les crèches ont du mal à recruter et à retenir du personnel, qui peut recevoir des salaires plus élevés dans les emplois du commerce de détail, obligeant certaines garderies à fermer.

La secrétaire à l’éducation de l’ombre, Bridget Phillipson, a déclaré qu’elle voulait mettre les premières années sur un pied d’égalité avec les écoles pour donner aux enfants le meilleur départ dans la vie d’une manière qui ne pourrait pas être inversée par les futurs gouvernements conservateurs, qui avaient « rogné » à Sure Commencer.

Dans une interview avec le Guardian, elle a déclaré: « Nous savons que tant de choses sont déterminées pour les enfants dès le début et que vous pouvez avoir le plus grand impact dans les premières années, mais le système que nous avons actuellement ne donne pas la priorité à une grande partie de ce qui se passe sur dans nos paramètres de premières années.

« Nous devons rehausser le statut du secteur, l’intégrer au système éducatif afin qu’il soit considéré avec la même parité que nos écoles. Ce que vous accomplissez dans les premières années fait une si grande différence.

Phillipson, qui présentera Keir Starmer lors du lancement jeudi de la dernière des cinq missions politiques du Labour, a déclaré qu’elle était « déterminée à offrir des crèches dirigées par des diplômés » et davantage de formation pour les assistantes maternelles avec un plan de main-d’œuvre pour obtenir un personnel plus qualifié enseignant le plus jeune enfants.

Avec la baisse des effectifs scolaires dans de nombreuses régions d’Angleterre, y compris à Londres, et les «déserts» de garde d’enfants dans des régions telles que Cumbria et le sud-ouest, les responsables travaillistes examinent également de près la manière dont ils intègrent l’éducation de la petite enfance dans les primaires existantes.

« Dans tant de communautés, il n’y a tout simplement pas de places pour les enfants, et c’est pourquoi nous élaborons des plans pour permettre aux conseils d’offrir plus de places en garderie », a-t-elle déclaré.

Il y a environ 400 crèches gérées par l’État en Angleterre, toutes avec un leadership de niveau universitaire et rattachées aux écoles primaires, et 1 300 autres primaires sans établissement pour la petite enfance sur place. Il existe des milliers d’autres crèches privées.

Les travaillistes ont été réticents à s’engager dans des dépenses supplémentaires pour l’éducation alors qu’ils tentent de convaincre les électeurs qu’ils peuvent être financièrement responsables avant les prochaines élections. Cependant, Phillipson a laissé entendre qu’un gouvernement travailliste se concentrerait sur les premières années à mesure que l’économie se redresserait.

« Lorsque je visite des écoles secondaires, les chefs d’établissement me disent : si vous avez plus d’argent à dépenser, s’il vous plaît, allez le dépenser pour les premières années, car au moment où les enfants arrivent à ma porte, tant de choses ont déjà été déterminées et nous faisons notre mieux, mais c’est vraiment difficile », a-t-elle déclaré.

« Nous devons commencer plus tôt et nous concentrer sur les premières années, car au moment où les enfants arrivent à l’école, cet écart a déjà commencé à se creuser. »

Phillipson a nié que le chancelier avait volé une marche sur la garde d’enfants dans le budget lorsqu’il a annoncé une extension de 4 milliards de livres sterling de la garde d’enfants gratuite pour tous les enfants d’âge préscolaire à partir de 2025. «Jeremy Hunt n’a pas du tout tiré sur notre renard. En fait, il nous a donné une meilleure base à partir de laquelle construire un meilleur système », a-t-elle déclaré.

L’éducation était confrontée à des «pressions énormes» qui prendraient du temps – et de l’argent que le Parti travailliste n’a pas pu engager – pour y faire face, a-t-elle déclaré. Mais elle aurait un « plan clair » pour entrer en fonction.

« Je dois être franc sur le fait qu’en tant que secrétaire à l’éducation, je ne pourrai pas résoudre ce problème du jour au lendemain – cela prendra du temps. Mais si nous gagnons les élections, nous pouvons nous lancer et apporter des changements immédiatement. Les enseignants et les parents verront une différence.

La secrétaire à l’éducation de l’ombre a maintenu la position de son parti sur les écoles privées, qui verraient leur statut d’organisme de bienfaisance supprimé sous un gouvernement travailliste Photographie: Linda Nylind / The Guardian

Avant deux jours de grèves scolaires cette semaine, Phillipson a déclaré qu’elle « préférerait qu’ils n’aillent pas de l’avant », car les enfants manqueraient plus de temps hors de l’école, mais a déclaré que la responsabilité incombait au gouvernement plutôt qu’aux enseignants.

Elle a refusé d’engager les travaillistes à augmenter les salaires des enseignants, affirmant seulement que, dans la position du gouvernement, elle s’assiérait et négocierait. Cependant, elle a déclaré que les réductions de salaire en termes réels de la dernière décennie n’étaient « pas la situation » sous le parti travailliste et qu’elle aimerait s’engager à davantage soutenir les enseignants car elle « sait à quel point ils travaillent dur ».

Phillipson a déclaré qu’elle souhaitait réinitialiser la relation entre les enseignants et le gouvernement, trop de personnes se sentant sous-payées et sous-évaluées. Le travail a déjà offert un paiement de rétention pour les nouveaux venus dans la profession d’une valeur d’environ 2 400 £ chacun.

Avec près de 600 écoles en Angleterre identifiées comme étant à risque possible d’effondrement structurel, elle a révélé que ses propres enfants faisaient partie de ceux qui avaient du temps hors de l’école en raison de la « nature terrible du domaine de l’école ».

Elle a ajouté: «Si nous ne faisons que réparer des bâtiments lorsque des changements plus importants sont nécessaires, c’est un mauvais rapport qualité-prix pour le contribuable. Cela coûte plus cher à long terme. »

Le politicien travailliste a défendu le plan du parti visant à mettre fin aux allégements fiscaux pour les écoles privées, ce qui aiderait à collecter 1,6 milliard de livres sterling pour permettre aux enfants des écoles publiques d’avoir la possibilité de participer à des activités telles que le sport, les débats et la musique.

Après que l’organisme représentant les écoles indépendantes au Royaume-Uni l’ait décrite comme « très chippy » dans des messages privés à la suite de la politique, elle a déclaré qu’elle était « fière d’être chippy », ajoutant: « Ce sont des gens chippy qui font avancer les choses et font un différence ».