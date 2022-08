Le travail présente un plan pour modifier le salaire minimum afin qu’il reflète le coût de la vie

Les travailleurs à bas salaire pourraient gagner des centaines de livres de plus par an dans le cadre des plans travaillistes pour que le salaire minimum prenne en compte le coût de la vie.

Le parti d’opposition a déclaré qu’il souhaitait supprimer les taux inférieurs pour les jeunes adultes et faire en sorte que tous les plus de 18 ans aient droit au même salaire décent.

Les propositions interviennent alors que les Britanniques sont confrontés à une crise du coût de la vie provoquée par la flambée des factures énergétiques et la flambée de l’inflation, qui atteint désormais 10%. Pendant ce temps, les salaires ne parviennent pas à suivre le rythme de l’augmentation.

Angela Rayner, chef adjointe du parti travailliste, a déclaré que son parti créerait un “véritable” salaire vital national pour les travailleurs plutôt qu’un “faux salaire vital dont ils ne peuvent pas vivre”.

Le salaire minimum est passé de 8,91 £ à 9,50 £ de l’heure en avril pour les Britanniques âgés de 23 ans et plus, soit une augmentation de 6,6 %.

Les jeunes adultes bénéficient de tarifs plus bas, avec 9,18 £ de l’heure pour les 21 et 22 ans et 6,83 £ pour les autres plus de 18 ans.

Le Parti travailliste a déclaré que s’il formait un gouvernement, il demanderait à la Commission consultative des bas salaires de fixer un salaire minimum couvrant le coût de la vie.

Il n’a pas dit exactement de combien ses plans augmenteraient les salaires, disant plutôt qu’il laisserait cela à la commission qui conseille le gouvernement.

Angela Rayner dit que les travailleurs ne méritent pas “un faux salaire vital” (Yui Mok/PA) (fil de sonorisation)

La Living Wage Foundation effectue ses propres calculs sur la base d’un panier de biens quotidien et exhorte les employeurs à payer 9,90 £ aux personnes en dehors de Londres.

Cela donnerait à un plus de 23 ans travaillant une semaine moyenne de 36 heures une augmentation de salaire annuelle d’environ 770 £.

“Les travailleurs contribuent tellement à la richesse de notre pays et il est juste qu’ils reçoivent un salaire équitable pour une journée de travail équitable, et non un faux salaire vital dont ils ne peuvent pas vivre”, a déclaré Mme Rayner.

Rachel Reeves, la chancelière fantôme, a déclaré: «De nombreux employeurs paient déjà un vrai salaire décent et cela doit être félicité. Mais ils ne devraient pas être sapés par ceux qui ne le font pas, c’est pourquoi nous avons besoin de règles du jeu équitables.

Les salaires réels ont chuté à un rythme record entre avril et juin de cette année, selon les chiffres officiels publiés cette semaine.

Reportage supplémentaire par Press Association