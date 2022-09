Le travail prend la plus grande avance sur les conservateurs en plus de deux décennies, selon un sondage YouGov pour le journal Times

Selon un nouveau sondage, l’avance des travaillistes sur les conservateurs a atteint son niveau le plus élevé en plus de deux décennies à la suite du plan impopulaire du gouvernement visant à réduire les impôts et à augmenter les emprunts.

Le parti dirigé par Sir Keir Starmer a un taux d’approbation de 45% tandis que les conservateurs dirigés par le nouveau Premier ministre Liz Truss sont à 28%, selon le sondage YouGov commandé par Les temps suggère.

L’avance de 17 points représente un niveau de soutien aux travaillistes jamais vu depuis le début des sondages en 2001, au moment de la victoire écrasante de Tony Blair contre les conservateurs dirigés par William Hague.

Le soutien aux conservateurs avait chuté de quatre points tandis que celui des travaillistes avait augmenté de cinq points. En troisième position, les libéraux démocrates sont restés inchangés à 8 %.

Un total de 1 730 adultes britanniques ont été interrogés entre le 23 et le 25 septembre, après que le nouveau chancelier Kwasi Kwarteng a annoncé vendredi son mini-budget controversé.

La première ministre Liz Truss et le chancelier Kwasi Kwarteng (Dylan Martinez/PA)

Le sondage suggère que les électeurs sont découragés par ses réductions d’impôts d’une valeur de 45 milliards de livres sterling – y compris la suppression du taux d’imposition de 45p pour les plus hauts revenus, l’annulation des hausses d’assurance nationale de son prédécesseur Rishi Sunak et la réduction du droit de timbre – pour briser ce qu’il a appelé le ” cercle vicieux de stagnation ».

Les réductions d’impôts signifient que les emprunts devraient être augmentés à court terme, une décision à laquelle de nombreux députés conservateurs se sont opposés – à tel point qu’un ancien ministre a déclaré à Sky News que Mme Truss et les ministres du Trésor «jouaient à l’économie de niveau A avec la vie des gens”.

Le mini-budget non chiffré a également envoyé l’économie britannique en chute libre, la livre ayant plongé de 4% par rapport au dollar à 1,03 dollar lundi matin avant de se redresser légèrement.

La Banque d’Angleterre a déclaré qu’elle pourrait, encore une fois, augmenter les taux d’intérêt – mais cette fois « autant que nécessaire » dans le but de stabiliser la livre et de contrôler l’inflation.

Le projet de M. Kwarteng de supprimer la taxe de 45 pence pour ceux qui gagnent plus de 150 000 £ a été opposé par 72 % des répondants à l’enquête YouGov, dont 69 % des participants qui ont voté pour les conservateurs en 2019.

Son projet de lever le plafond des bonus des banquiers a été rejeté par 71 % des répondants, dont 67 % des électeurs conservateurs.

La livre a plongé de 4% par rapport au dollar à 1,03 dollar (EPA)

Seulement 9 % des électeurs pensaient que les mesures décrites dans le budget les amélioreraient, tandis que seulement 15 % pensaient qu’elles permettraient d’atteindre l’objectif du gouvernement de stimuler la croissance économique.

Dans l’ensemble, 60% ont déclaré que les réductions d’impôts de M. Kwarteng étaient inabordables pour le pays et 25% pensaient que le gouvernement avait un plan clair pour gérer l’économie.

Seulement 19% des électeurs pensaient que son mini-budget était “juste”, ce que YouGov a déclaré être le pire résultat pour cette question depuis qu’il a commencé à la poser en 2010.

Seuls 10% des électeurs pensaient que M. Kwarteng faisait du “bon travail”, tandis que 68% ont déclaré que le gouvernement gérait mal l’économie.

Les temps ont rapporté que les ministres pourraient, pour leur défense, pointer du doigt certaines mesures du mini-budget qui sont populaires.

Quelque 60 pour cent ont soutenu la décision de réduire le taux de base de l’impôt sur le revenu de 20 à 19 pour cent tandis que 59 pour cent ont soutenu l’inversion de la hausse de l’assurance nationale. Environ la moitié a soutenu les modifications prévues du droit de timbre.

Cependant, seulement 31 % ont soutenu la décision de geler l’impôt sur les sociétés tandis que seulement 11 % étaient d’accord avec la suppression du taux d’imposition de 45 % pour les plus hauts revenus.