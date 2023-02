Le travail pour mettre fin aux règles folles qui signifient que les bureaucrates de Whitehall peuvent dicter quels parcs obtiennent des bancs

LABOR promettra aujourd’hui le plus grand transfert de pouvoir de Westminster jamais réalisé.

Lisa Nandy claquera les règles folles qui signifient que les bureaucrates de Whitehall se mêlent de la construction des bancs de parc et de la façon dont le chewing-gum est gratté dans la rue.

Lisa Nandy veut un gros transfert de pouvoir de Westminster pour empêcher les bureaucrates de Whitehall de se mêler de l’emplacement des bancs de parc Crédit : PA

Le secrétaire de mise à niveau fantôme a déclaré que cette « thésaurisation du pouvoir » à Londres laisse les communautés locales impuissantes et leurs économies à la traîne.

Elle a déclaré: «La Grande-Bretagne est presque unique en essayant de propulser une économie moderne en utilisant seulement une poignée de personnes dans une poignée de secteurs dans quelques régions du pays.

“Pendant des années, le plan pour le reste d’entre nous s’est réduit à un seul mot – redistribution.

“Aujourd’hui, nous appelons le temps sur cette approche fatiguée et ratée. Nous n’allons plus radier les actifs, les talents et le potentiel de la plupart des gens dans la plupart des régions de Grande-Bretagne.

« Si nous voulons des services correctement financés pour que nous puissions prendre soin de nos malades et de nos personnes âgées, la fin de la crise du logement et que les jeunes aient des choix et des chances afin qu’ils n’aient pas à sortir pour vivre, chacun d’entre nous dans chaque partie de la Grande-Bretagne doit jouer notre rôle.

La recherche a révélé une tendance croissante des patrons de Whitehall à microgérer de petits projets dans les villes, a déclaré le parti travailliste.

Un nouveau banc public près de Stockport nécessitait l’approbation du fonds gouvernemental des villes centrales.

Alors qu’un «groupe de travail sur le chewing-gum» a été mis en place par Whitehall l’année dernière.

Le ministère des Transports a décidé qui devrait recevoir de l’argent pour l’entretien des feux de circulation locaux.

La Local Government Association a constaté qu’au cours des quatre années précédant 2019, il y avait au moins 448 pots de financement distincts pour lesquels les conseils pouvaient soumissionner.

Le mois dernier, le maire conservateur des West Midlands, Andy Street, a appelé à la fin de la culture du « bol mendiant » du financement des projets locaux.

Il s’est déchaîné au milieu d’une dispute furieuse contre les gagnants et les perdants de la dernière ronde de financement de mise à niveau.