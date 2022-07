Le travail ne nationalisera pas le rail, l’eau ou l’énergie, dit Rachel Reeves

Les travaillistes ne participeront pas aux prochaines élections en promettant de ramener les compagnies ferroviaires, énergétiques ou hydrauliques privées sous propriété publique, a déclaré Rachael Reeves.

La chancelière fantôme a déclaré que les politiques n’étaient pas compatibles avec les nouvelles “règles fiscales” qu’elle introduirait pour limiter les dépenses publiques.

Lors des élections de 2017 et 2019, les travaillistes ont promis de faire entrer les secteurs dans la propriété publique pour aider à réduire le coût de la vie et faire baisser les tarifs et les factures.

Mais lorsqu’on lui a demandé si elle était toujours attachée aux politiques, Rachel Reeves a déclaré qu’elles avaient été remplacées par des idées telles que des réformes des tarifs des entreprises et une campagne “acheter britannique”.

“J’ai établi des règles budgétaires qui stipulent que toutes les dépenses quotidiennes seront financées par les recettes fiscales quotidiennes”, a-t-elle déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4.

“Dans le cadre de nos règles budgétaires, dépenser des milliards de livres pour nationaliser des choses, cela ne correspond tout simplement pas à nos règles budgétaires.”

Lorsqu’on lui a demandé de confirmer si elle venait d’abandonner les engagements, elle a déclaré: “C’était un engagement dans un manifeste qui a assuré nos pires résultats depuis 1935. Nous avons abandonné le manifeste de 2019.

“Ce n’est pas le point de départ. Nous définissons des politiques distinctes sous Keir Starmer, les plans d’aujourd’hui autour de la stratégie industrielle, mes engagements autour d’un engagement d’investissement climatique, nos plans pour acheter, fabriquer et vendre et plus en Grande-Bretagne, des réformes pour le système de tarification des entreprises.

“Ce sont les politiques qui seront appliquées aux prochaines élections sous Keir Starmer, pas les politiques de 2019.”

La propriété publique de secteurs tels que le rail, l’eau et l’énergie jouit d’une grande popularité auprès du public.

Un sondage réalisé en 2021 par ComRes a révélé que 60 % des personnes souhaitent que l’énergie soit détenue par l’État, contre 17 % qui s’y opposent.

YouGov a constaté en 2019 que 64% veulent que le rail soit de propriété publique et 63% veulent que l’eau soit de propriété publique. Dans les deux cas, une petite minorité de 23 % s’y est opposée.

On ne sait pas pourquoi les règles budgétaires de Mme Reeves entreraient en conflit avec la prise des secteurs dans la propriété publique, car une telle approche serait peu susceptible d’être financée par les dépenses quotidiennes.

Dans d’autres pays européens, un contrôle public accru sur les services publics et le rail a été utilisé pour réduire le coût de la vie.

La semaine dernière, le gouvernement français d’Emmanuel Macron a entièrement nationalisé le fournisseur EDF pour aider la France à gérer sa transition loin des combustibles fossiles et à atteindre ses objectifs climatiques. Cela a également contraint l’entreprise à prendre un coup de 8,4 milliards d’euros pour protéger les consommateurs contre la flambée des factures d’énergie.

Le gouvernement allemand a entre-temps contribué à réduire les frais de déplacement et de déplacement en finançant un abonnement mensuel de 9 € sur tous les transports publics locaux et régionaux sur son système ferroviaire en grande partie public.