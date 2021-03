Le travail mortel de protéger les gorilles

Les gardes du parc s’occupent également des gorilles de montagne orphelins aux Virunga

La protection des forêts du parc national des Virunga dans l’est de la République démocratique du Congo – qui abrite des gorilles de montagne en voie de disparition – pourrait être décrite comme l’un des travaux les plus difficiles de la planète.

Au cours des 12 derniers mois, plus de 20 membres du personnel du parc ont été assassinés – et la semaine dernière, les rebelles ont été accusés d’avoir tué l’ambassadeur d’Italie en RDC, son garde de sécurité et chauffeur lors d’une attaque dans le parc.

«Le niveau de sacrifice qu’implique la poursuite de ce travail sera toujours la chose la plus difficile à gérer», déclare Emmanuel de Merode, responsable de plus de 800 rangers aux Virunga, le plus ancien et le plus grand parc national d’Afrique.

Il s’étend sur 7800 km2 (3000 miles carrés) et abrite un paysage étonnamment diversifié – des volcans actifs et de vastes lacs à la forêt tropicale et aux montagnes.

Le parc a été créé il y a près de 100 ans pour protéger les gorilles de montagne, dont le nombre a augmenté au cours de la dernière décennie, bien qu’il n’en reste plus que 1000 dans le monde.

M. De Merode vit en RD Congo depuis près de 30 ans, mais il se souvient encore du jour de son arrivée.

« J’ai acheté une moto à Kampala et j’ai traversé l’Ouganda jusqu’au Congo, et lorsque vous traversez la frontière, vous êtes immédiatement frappé par l’énormité du parc et les paysages incroyablement beaux. »

Né en Afrique du Nord et élevé au Kenya, M. De Merode est un prince belge, mais il n’utilise pas son titre.

Emmanuel de Merode travaille en RD Congo depuis 1992

Il parle doucement et est calme, malgré les défis auxquels lui et son équipe sont confrontés quotidiennement.

Deux attaques meurtrières au cours des 12 derniers mois ont été éprouvantes pour tous:

«Croyez-moi, c’est vraiment une expérience très douloureuse de perdre autant de jeunes à la fois», déclare le garde forestier Gracien Muyisa Sivanza, responsable des lacs du parc.

« Mes collègues rangers décédés ont beaucoup aimé leur travail et sont allés jusqu’à faire le sacrifice ultime pour notre cause de conservation. »

Mais il dit que cela les rend tous plus déterminés à «continuer le combat que nous avons commencé ensemble … pour honorer leurs souvenirs.

« Je pense qu’ils sont fiers de nous où qu’ils soient. »

carte des Virunga

M. De Merode a également été blessé par balle en 2014.

« Tu dois accepter ça [there’s risk]. C’est un parc national qui fait partie de l’État congolais qui a été touché par la guerre civile pendant la plus grande partie de son histoire récente », dit-il.

‘Nous avons gardé le parc en vie’

Mais il souligne également les réalisations du parc face à l’adversité persistante.

« Il a connu des hauts et des bas énormes … nous avons énormément souffert, mais à côté de cela, c’est une réalisation incroyable de maintenir ce parc en vie. »

L’attaque contre M. De Merode est survenue à un moment agité lorsque la milice M23 lourdement armée et notoire avançait dans la région. Dans le même temps, une compagnie pétrolière britannique anciennement appelée Soco avait obtenu du gouvernement de Kinshasa l’autorisation d’extraire du pétrole en forant sur les terres du parc.

Les tensions étaient au point de rupture – et capturées sur film dans le documentaire 2014 nominé aux Oscars, Virunga.

« Nous nous battions contre une compagnie pétrolière britannique … Nous étions en confrontation avec un certain nombre de personnes. Ce jour-là, j’avais soumis un rapport d’enquête substantiel sur les activités de la compagnie pétrolière. »

En revenant seul à travers la forêt, il a été pris en embuscade: « J’ai été touché à la poitrine et à l’estomac. »

La garde du parc Rachel Masika Baraka a été tuée en 2018 après l’enlèvement de deux touristes britanniques

L’entreprise a condamné l’attaque et a nié toute implication. Il a depuis changé de nom et s’est retiré de la RD Congo.

M. De Merode se dit « chanceux ».

« Les gens d’un village m’ont éloigné, alors mes efforts se poursuivent grâce à eux. Beaucoup de nos employés n’ont pas eu cette chance. »

Quand des gens meurent en exécutant ses ordres dans le parc, il dit « cela laisse un niveau d’agonie que je ne peux pas décrire pour leurs familles ».

En savoir plus sur les Virunga:

On estime qu’une douzaine de groupes de miliciens armés survivent des ressources du parc – braconnage ou coupe de bois pour le vendre comme combustible.

Les ressources naturelles de la RD Congo sont combattues depuis des décennies. Le pays – qui a la taille de l’Europe occidentale continentale – a plus de richesses minérales, avec des diamants, du pétrole, du cobalt et du cuivre, que partout ailleurs sur la planète.

Le mont Nyiragongo des Virunga est un volcan actif – vu ici au loin – pour la dernière éruption en 2002

Ce sont quelques-uns des éléments essentiels à la technologie moderne, qui constituent des composants clés des voitures électriques et des smartphones.

Virunga n’est pas différent. Il est riche en ressources souterraines ainsi qu’en nature et en faune. Mais les deux millions de personnes vivant dans la région du parc vivent principalement avec moins de 1,50 $ (1,08 £) par jour.

Dollars du tourisme

Ce combat pour la survie n’est pas perdu pour M. De Merode, qui considère la protection du parc comme essentiellement une question de justice sociale.

Un grand troupeau d’éléphants a été récemment repéré dans les limites du parc

«Ce n’est pas un simple problème de protection des gorilles et des éléphants; il s’agit de surmonter un problème économique au cœur de l’une des guerres civiles les plus horribles de l’histoire», dit-il.

«On estime que plus de sept millions de Congolais sont morts en 30 ans et au cœur du problème se trouve une question économique.

« Nous croyons passionnément que les Virunga survivent, nous devons d’abord considérer la population locale. Nous devons faire de ce parc un atout… Un avantage net. »

Il se tourne vers le Rwanda voisin et son succès pré-pandémique pour attirer un tourisme d’une valeur de plus de 500 millions de dollars par an. Au Kenya, c’est une industrie d’une valeur d’environ 3,5 milliards de dollars.

« C’est plus que le budget national de la RD Congo », dit-il, ajoutant: « Le tourisme n’est pas un jeu auquel nous jouons, c’est une industrie stratégique. Nous devons chercher des moyens de générer de la richesse sans endommager le parc. »

Échange de pistolets contre des emplois

La stratégie commence à porter ses fruits de manière inattendue. L’augmentation du tourisme dans les Virunga a aidé le parc à attirer des investissements pour d’autres projets.

Un projet tire parti des fortes précipitations et des rivières à débit rapide du parc pour produire de l’hydroélectricité – permettant à certains rebelles d’échanger leurs armes contre un revenu régulier.

«Ce que nous avons constaté, c’est qu’en produisant de l’électricité à partir du parc, vous obtenez presque immédiatement le développement de petites entreprises autour de lui», déclare M. De Merode.

«Avec chaque mégawatt d’électricité que nous sommes en mesure de produire grâce à ces programmes hydroélectriques, nous sommes en mesure de créer entre 800 et 1 000 emplois.

«Aujourd’hui, environ 12 000 emplois ont été créés de cette manière autour du parc, dont plus de 1 000 sont des ex-combattants des groupes armés».

Pour M. De Merode, c’est le moyen de surmonter la violence dans un coin d’Afrique où le chômage des jeunes est de 70%.

Cela protégera le parc et ses rares gorilles de montagne pour les générations futures, dit-il.

«Les gens rejoignent les milices parce qu’ils n’ont pas le choix et la seule façon de surmonter cela est de leur donner le choix.

« La question de la sécurité ne peut être résolue avec les armes seules. »