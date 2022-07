Le travail monte à 13 points d’avance dans les sondages alors que les conservateurs abandonnent la succession

Les travaillistes ont pris une avance de 13 points dans les sondages alors que les conservateurs abandonnent leur futur leadership, selon la dernière enquête exclusive de Savanta pour L’indépendant.

L’avantage enregistré par les travaillistes dans le sondage se rapproche de sa meilleure performance depuis que Sir Keir Starmer est devenu chef en 2019, et le mettrait sur la bonne voie pour une confortable majorité globale à la Chambre des communes s’il était répété aux prochaines élections générales.

Cela vient avec le gouvernement sous le choc de la crise du coût de la vie, avec des factures d’énergie qui devraient grimper jusqu’à 500 £ par mois pour certains électeurs et le Royaume-Uni se préparant à un été de grèves alors que les travailleurs exigent des augmentations de salaire pour correspondre aux attentes. inflation de 11 pour cent.

De manière alarmante pour Liz Truss et Rishi Sunak, les candidats pour remplacer Boris Johnson à la tête des conservateurs, la démission du Premier ministre semble avoir accéléré la chute des conservateurs dans les sondages plutôt que de l’arrêter.

Le sondage mettrait Keir Stamer sur la bonne voie pour une majorité s’il était répété aux prochaines élections générales (fil de sonorisation)

Par rapport à un sondage similaire réalisé par Savanta il y a un mois, les conservateurs ont perdu cinq points, passant de 34 à 29%, tandis que les travaillistes ont gagné un point pour passer de 41 à 42.

Le sondage précédent a été effectué le week-end du 25/26 juin à la suite des amendes du Partygate et quelques jours seulement avant la démission du whip en chef adjoint Christopher Pincher dans le scandale du harcèlement sexuel qui a été la goutte d’eau pour les députés conservateurs qui voulaient M. Johnson. dehors.

Les résultats de cette semaine semblent refléter les électeurs qui se détournent du parti au milieu des luttes intestines vicieuses de la bataille pour remplacer le Premier ministre.

Et ils suggèrent que les événements entourant la destitution de M. Johnson ont sapé le soutien des électeurs qui ont soutenu les conservateurs à une victoire écrasante sous sa direction il y a moins de trois ans.

Liz Truss, à droite, et Rishi Sunak participent au débat à la direction du parti conservateur de la BBC à Stoke-on-Trent lundi (PENNSYLVANIE)

La proportion d’électeurs conservateurs de 2019 qui ont déclaré qu’ils soutiendraient à nouveau le parti lors des prochaines élections a chuté de 80 à 70 % en l’espace d’un mois, un sur huit de leurs partisans les ayant abandonnés.

De ce groupe, un cinquième a déclaré qu’il passerait au Labour, un cinquième aux Lib Dems et deux cinquièmes au Reform UK, les successeurs du Brexit Party.

Selon le site Web de prédiction du calcul électoral, les chiffres enregistrés par Savanta pourraient se traduire par une majorité travailliste globale d’environ 70 sièges, les conservateurs perdant environ 180 députés pour terminer avec un décompte inférieur à 200 pour la première fois depuis 2005.

Parmi les sièges qui pourraient tomber figurent Uxbridge et South Ruislip de M. Johnson, où le Premier ministre détient une majorité de 7 210 sur le parti travailliste, et Esher et Walton du vice-Premier ministre Dominic Raab, qui est l’une des circonscriptions à mur bleu attaquées par les libéraux démocrates.

Les sièges à mur rouge dans le nord et les Midlands qui reviendraient au Labour après être tombés aux mains des conservateurs en 2019, sur un rythme égal, pourraient inclure Workington, Bolsover, Redcar et Bishop Auckland, ainsi que deux sièges chacun à Blackpool. Bolton, Bury et Leeds.

Et d’autres conservateurs éminents qui pourraient risquer de perdre leur siège pourraient inclure Grant Shapps, Steve Baker, Anne Marie Trevelyan et même Jacob Rees-Mogg dans le nord-est du Somerset.

Les Lib Dems ont mis deux points par rapport au mois dernier pour atteindre 12% dans le nouveau sondage.

Savanta a interrogé 2 272 adultes britanniques les 23 et 24 juillet et les résultats concernent ceux qui ont déclaré qu’ils étaient susceptibles de voter aux prochaines élections générales.