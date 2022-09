Le travail mettrait fin au “racket d’approvisionnement” des conservateurs, promet Angela Rayner

La chef adjointe du parti travailliste, Angela Rayner, s’est engagée à mettre fin au “racket d’approvisionnement des conservateurs” avec un plan visant à récupérer l’argent public et à réprimer les dépenses inutiles.

Dans son discours à la conférence sur le travail dimanche, Mme Rayner s’engagera à empêcher les “commerçants louches” de faire affaire avec le secteur public et à interdire les fournisseurs qui échouent à plusieurs reprises à livrer.

Le chef adjoint a déclaré que le plan du Labour garantirait que les contrats soient attribués dans «l’intérêt national» en insistant sur le fait que les fournisseurs créent plus d’emplois, forment les travailleurs et investissent dans les communautés.

Les travaillistes ont condamné le gaspillage «époustouflant» de l’argent des contribuables pendant la crise de Covid après que le gouvernement a été contraint d’annuler 8,7 milliards de livres sterling sur des équipements de protection individuelle (EPI) qui étaient de qualité inférieure, défectueux, trop chers ou non livrés.

Mme Rayner a attaqué à plusieurs reprises le « copinage » conservateur pendant la pandémie après qu’il est apparu que le gouvernement avait créé une « voie VIP » pour les contrats Covid dans laquelle les ministres et les hauts fonctionnaires transmettaient les offres faites par des contacts.

“Les conservateurs ont laissé un héritage de sordide, de copinage et de corruption, avec le peuple britannique laissé pour payer la facture – le Labour libérera le pouvoir de l’approvisionnement pour le bien public”, dira-t-elle lors de la conférence à Liverpool.

Mme Rayner ajoutera: «Sous le prochain gouvernement travailliste, il n’y aura pas de cachette pour les copains et pas de coin pour la corruption. Nous donnerons aux marchands de sleaze conservateurs leurs ordres de marche, mettrons fin aux aides aux paradis fiscaux et radierons les fournisseurs défaillants.

Le travail promet de récompenser les entreprises qui créent des emplois locaux, des compétences et paient leurs impôts au Royaume-Uni – s’engageant à donner aux petites et moyennes entreprises de plus grandes opportunités de soumissionner pour de gros contrats.

Le parti de Keir Starmer affirme également qu’il supervisera “la plus grande vague d’internalisation depuis une génération” s’il remporte les prochaines élections générales – s’engageant à ramener de nombreux services publics externalisés en interne.

« La politique des conservateurs consistant à récompenser l’échec prendra fin », dira Mme Rayner. « Nous récupérerons l’argent des contribuables et le réinvestirons directement dans les communautés pour soutenir les personnes qui créent la richesse de ce pays.

Le parti travailliste s’est engagé l’année dernière à mettre en place un “bureau pour l’optimisation des ressources” avec le pouvoir de punir ceux qui gaspillent l’argent des contribuables par des clauses de récupération dans la conception des contrats.

Le parti s’est également engagé à renforcer la transparence avec un tableau de bord plus facilement accessible de tous les contrats gouvernementaux qui suivra leurs performances.

Mme Rayner devrait présenter les détails d’une nouvelle politique de “norme de travail équitable”, visant à garantir de meilleures conditions, la sécurité de l’emploi, les heures de travail et les possibilités de formation dans le secteur public, lors de la conférence de ce week-end.

D’autres annonces à faire incluent un engagement envers une nouvelle loi de Hillsborough, qui introduirait un devoir de franchise pour les fonctionnaires lors de toutes les formes d’enquête publique et d’enquête criminelle.

Avant la conférence, Sir Keir a déclaré: «Le travail soutient sans équivoque les familles de Hillsborough. Nous avons demandé à plusieurs reprises la loi Hillsborough et sa concrétisation serait une priorité de mon gouvernement travailliste.