Le travail le moins stressant qui rapporte plus de 100 000 $, selon les données

Le stress au travail est un phénomène courant. Selon l’American Psychological Association’s, une majorité de travailleurs, 79 %, subissent un stress lié au travail d’un mois à l’autre. Enquête Travail et Bien-être 2021 de 1 501 adultes américains.

Cependant, certains emplois sont moins stressants que d’autres. Le réseau d’information professionnelle du ministère du Travail, ou O*NET, classé 873 professions par niveau de stress en notant l’importance d’accepter les critiques et de gérer sereinement les situations de stress élevé dans chaque emploi. Et certains de ces emplois relativement peu stressants sont également très rémunérateurs.

Le travail le moins stressant de la liste qui rapporte plus de 100 000 $ par année est économiste de l’environnementavec un classement de 52 sur 100. Il paie un salaire annuel médian de 105 630 $, selon O * NET.

Le poste appelle à mener des recherches sur des sujets environnementaux tels que l’utilisation des terres publiques et privées, la pollution de l’air et de l’eau et la préservation des espèces menacées. Il appelle à présenter les résultats de ces recherches dans des articles ou des présentations et à évaluer les avantages des politiques et réglementations environnementales.

La plupart des économistes de l’environnement ont besoin d’une maîtrise ou d’un doctorat pertinent pour être embauchés, ainsi que d’une certaine expérience de travail.

En ce qui concerne les raisons pour lesquelles le travail pourrait être relativement moins stressant, “Ils ne travaillent pas dans des conditions très compétitives”, explique Sinem Buber, économiste en chef chez ZipRecruiter. Certains de ces postes pourraient être occupés par des gouvernements ou des universités, ce qui pourrait offrir une plus grande sécurité d’emploi. Ils sont également moins compétitifs que les rôles d’économiste dans les entreprises, où les travailleurs doivent aider à atteindre un certain résultat net.

Les économistes de l’environnement ont également une grande liberté dans leur rôle, selon 81 % des répondants d’O*NET.

De plus, “c’est vraiment un travail gratifiant”, dit Buber, “savoir que vous faites quelque chose de bien pour l’environnement, que vous faites quelque chose de bien pour l’humanité. Cela les motive tous les jours.”

Si vous envisagez de faire vous-même le travail pour devenir économiste de l’environnement, gardez à l’esprit que toutes les expériences professionnelles sont relatives et qu’aucun travail n’est totalement exempt de stress.

“Je pense qu’il serait difficile de trouver un emploi sans stress”, déclare Vicki Salemi, experte en carrière chez Monstre, même celui-ci. “Il est important de souligner qu’il s’agit d’un stress moindre. Cela ne signifie pas qu’il n’y a pas de stress du tout.” Et même si le travail lui-même est relativement moins stressant, un “environnement toxique peut amplifier énormément votre stress” si vous ne vous entendez pas avec votre patron ou vos collègues, dit-elle.

Assurez-vous de parler aux personnes qui travaillent dans une organisation pour laquelle vous postulez pendant le processus d’entretien pour avoir une idée de la culture à l’intérieur. Avoir autant d’informations que possible peut vous aider à éviter les environnements de travail toxiques, quel que soit votre rôle.

