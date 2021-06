Le travail exige une enquête sur l’utilisation ministérielle de comptes de messagerie privés après le rapport Hancock

Le parti travailliste appelle à une enquête «à grande échelle» sur l’utilisation par les ministres de courriels privés pour mener des affaires gouvernementales au milieu d’allégations selon lesquelles l’ancien secrétaire à la Santé Matt Hancock a utilisé son compte personnel.

Malgré sa démission spectaculaire du cabinet au cours du week-end, le Parti travailliste a ajouté aux questions croissantes sur la conduite de M. Hancock au gouvernement, avertissant que des informations vitales auraient pu être dissimulées en raison de l’utilisation d’un compte Gmail privé.

Selon certaines informations, le procès-verbal divulgué d’une réunion de décembre au ministère de la Santé et des Affaires sociales (DHSC) a montré que M. Hancock utilisait un compte non officiel depuis le début de la pandémie en mars 2020.

Les temps du dimanche a déclaré que le procès-verbal révélait que David Williams – alors deuxième secrétaire permanent du département – ​​a averti que l’ancien ministre du cabinet « ne traitait que » son bureau privé « via un compte Gmail ».

Le journal ajoute que le haut fonctionnaire a déclaré : « Le SOS [secretary of state] n’a pas de boîte de réception DHSC », et a également affirmé que le ministre de la Santé Lord Bethell « utilisait régulièrement sa boîte de réception privée », mais que des comptes officiels avaient été fournis par la suite.

Il a déclaré qu’il « ne pense pas qu’il y ait eu d’actes inappropriés de la part des ministres, mais peut clairement voir que l’optique suggère le contraire ».

Les directives du Cabinet Office stipulent que si des comptes personnels sont utilisés pour des affaires gouvernementales, l’expéditeur ou le destinataire doit « prendre des mesures pour s’assurer que les informations pertinentes sont accessibles (par exemple en les copiant sur une adresse électronique du gouvernement) » à des fins de tenue de dossiers.

Dans un communiqué publié dimanche, un porte-parole du ministère de la Santé et des Affaires sociales a déclaré: « Tous les ministres du DHSC comprennent les règles relatives à l’utilisation des e-mails personnels et ne traitent que des affaires via l’adresse e-mail de leur département. »

Mais appelant à une enquête plus large sur la question, Angela Rayner, chef adjointe du parti travailliste, a insisté : « La responsabilité ne s’arrête pas à Hancock et cette affaire n’est pas close. Ce gouvernement est pourri jusqu’à la moelle.

« Nous devons savoir jusqu’où cela va et combien d’affaires gouvernementales sont menées en secret », a-t-elle ajouté.

«Cette pratique louche a le potentiel de dissimuler des informations vitales sur le gaspillage public de l’argent des contribuables qui ont été donnés aux amis des ministres conservateurs.»

Dans une lettre au secrétaire du cabinet, Simon Case – le plus haut fonctionnaire du gouvernement – ​​Mme Rayner a déclaré que l’utilisation de courriels privés entraverait l’examen des décisions ministérielles, citant à la fois l’impact sur les demandes d’accès à l’information et toute future enquête publique.

« Il existe également un risque de sécurité évident si les ministres utilisent des comptes de messagerie privés pour discuter des affaires du gouvernement, entraînant la fuite d’informations sensibles ou le chantage des ministres par des acteurs hostiles. »

Mme Rayner a demandé au secrétaire du cabinet de préciser si l’utilisation de courriers électroniques privés pourrait potentiellement enfreindre la loi sur les secrets officiels, la loi sur la liberté d’information, la loi sur la protection des données ou la loi sur les archives publiques.

Et elle a demandé quelles mesures étaient prises par le gouvernement pour sécuriser les courriels de M. Hancock et du ministre de la Santé Lord Bethell afin qu’ils puissent être utilisés comme preuves dans l’enquête publique sur Covid, qui devrait commencer au printemps prochain.

Le leader adjoint a également exhorté le gouvernement à révéler si des ministres avaient utilisé des comptes de messagerie privés dans le cadre de l’attribution de contrats gouvernementaux pendant la pandémie.

Un porte-parole du Cabinet Office a déclaré: « Nous avons reçu la lettre et nous y répondrons en temps voulu. »

Ailleurs, le ministre du cabinet Brandon Lewis a également annoncé le lancement d’une enquête interne au ministère de la Santé et des Affaires sociales (DHSC) sur la façon dont des images ont été divulguées de M. Hancock embrassant un assistant dans son bureau privé.

Le secrétaire d’Irlande du Nord a déclaré Nouvelles du ciel le gouvernement devait « comprendre exactement comment cela a été enregistré et comment cela est sorti du système », soulignant qu’il s’agissait d’un problème « nous devons aller au fond des choses » en raison du travail sensible des ministères.