Le travail exige une enquête sur le système de garde des jeunes «cassé» géré par des entreprises privées

Les travaillistes ont exigé une enquête indépendante sur le «système brisé» anglais de centres de détention pour jeunes privés après que le gouvernement a été contraint de retirer tous les enfants d’un établissement du Warwickshire.

Le parti de Sir Keir Starmer a déclaré qu’il était temps d’examiner la « dangereuse détérioration » des conditions dans les centres de détention pour jeunes gérés par des entrepreneurs après que des échecs accablants aient été découverts au centre de formation sécurisé de Rainsbrook.

Les ministres ont dû intervenir après que l’entrepreneur basé aux États-Unis, MTC, n’a pas réussi à corriger de graves problèmes à Rainsbrook – où certains enfants ont été enfermés dans leur chambre pendant plus de 23 heures par jour.

Le mois dernier, le secrétaire à la Justice, Robert Buckland, a annoncé que tous les jeunes du centre seraient déplacés ailleurs, après qu’il soit apparu que des enfants aussi jeunes que 15 ans n’étaient autorisés à sortir qu’une demi-heure par jour.

M. Buckland a déclaré vendredi que tous les enfants avaient été transférés en toute sécurité vers d’autres établissements – et qu’il « envisageait désormais toutes les options » concernant l’avenir de Rainsbrook.

Écrivant à l’inspecteur en chef d’Ofsted, Amanda Spielman, le secrétaire à la justice a déclaré : « J’examine actuellement toutes les options concernant l’avenir de Rainsbrook. Lorsque ces discussions commerciales seront terminées, je vous informerai bien sûr du résultat. »

La députée travailliste Anna McMorrin, ministre fantôme des victimes et de la justice pour les jeunes, a déclaré qu’il s’agissait d’une réponse « pitoyable » à la crise.

Mme McMorrin a déclaré qu’un examen indépendant du système était nécessaire pour comprendre pourquoi les choses avaient si mal tourné.

« Les conservateurs ont supervisé une détérioration dangereuse des conditions de détention des jeunes, ce qui compromet la réadaptation des enfants et expose les travailleurs et les familles à un risque accru de récidive et de criminalité », a déclaré le député.

« Les conditions au centre sécurisé Rainsbrook, y compris les menaces à la vie des enfants et du personnel, ne sont pas des incidents isolés, mais un reflet accablant de la mauvaise gestion épouvantable du système de justice pour mineurs par les conservateurs. »

Mme McMorrin a ajouté: « Les travaillistes demandent un examen indépendant urgent de la garde privée des jeunes pour comprendre pourquoi le système défaillant fait défaut aux enfants et au public, et pour que les ministres maîtrisent de toute urgence la crise qu’ils ont créée. »

Ofsted, l’Inspection des prisons et la Commission de la qualité des soins avaient mis en garde le gouvernement en décembre 2020 contre des « soins médiocres et continus » à Rainsbrook et ont fait part de leurs inquiétudes quant au fait que les enfants vulnérables étaient soumis à un « régime sombre ».

Un autre avertissement conjoint a été émis en juin, après que des enfants de Rainsbrook ont ​​déclaré aux inspecteurs qu’ils ne se sentaient pas en sécurité et craignaient que quelqu’un dans l’établissement ne « meure ou ne soit gravement blessé ».

Plus tôt cette semaine, le ministre des prisons et de la probation, Alex Chalk, a révélé qu’au moins la moitié des quelque 30 enfants de Rainsbrook avaient été transférés dans des établissements pour jeunes délinquants (YOI) – des prisons pour jeunes pour lesquelles ils auraient auparavant été considérés comme trop vulnérables.

Les autres ont été déplacés vers des foyers pour enfants et un centre de détention pour jeunes privé à Oakhill, près de Milton Keynes, selon le ministre adjoint.

Mme McMorrin a déclaré qu’elle écrirait au secrétaire à la justice pour lui faire part des préoccupations des travaillistes concernant les conditions à Rainsbrook, la réinstallation des enfants et l’utilisation de contrats privés dans le système de garde des jeunes.

Elle a déclaré que les événements de Rainsbrook suivaient un schéma d’échec «alarmant» – à la suite d’un rapport d’inspection «inquiétant» de 2021 à Oakhill et de la fermeture en 2020 du centre de détention pour jeunes de Medway à la suite de graves problèmes de protection.

« Il a fallu deux appels urgents avant que les ministres n’agissent [at Rainsbrook] et nous assistons à un schéma d’échec alarmant dans tous les établissements pour jeunes », a ajouté le député travailliste.