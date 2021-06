Le travail exige une enquête sordide sur la «promotion» de Matt Hancock d’une entreprise de soins de santé

L’actualité britannique en images 22 juin 2021

L’acteur Isaac Hampstead Wright est assis sur la statue « Iron Throne » de Game of Throne, récemment dévoilée, à Leicester Square, à Londres, le mardi 22 juin 2021. La statue est la dixième à rejoindre le sentier et commémore les 10 ans depuis la première émission de télévision diffusé, ainsi qu’en prévision de la sortie par HBO de House of the Dragon qui sortira en 2022

PA