Le travail exige tous les détails des rénovations de l’appartement de Downing Street

Les travaillistes ont écrit au chien de garde sordide de Boris Johnson pour contester sa décision d’autoriser le Premier ministre à enfreindre les règles concernant sa somptueuse rénovation de l’appartement de Downing Street.

La cheffe adjointe du parti travailliste Angela Rayner a appelé Lord Geidt, le conseiller indépendant sur les intérêts des ministres, à publier tous les détails de la rénovation.

« Le public ne peut pas avoir confiance dans le système d’enregistrement et de déclaration des intérêts ministériels alors que ces intérêts, dettes et paiements n’ont toujours pas été déclarés », lui a-t-elle dit.

Hier, Lord Geidt, qui a été nommé par le Premier ministre, a déclaré que M. Johnson avait « imprudemment » autorisé les travaux de son appartement à se poursuivre sans « considérer plus rigoureusement comment cela serait financé ».

Mais il a blanchi le chef conservateur d’avoir enfreint les règles.

conseillé Météo au Royaume-Uni : les dernières prévisions du Met Office Le mécontentement dans les comtés conservateurs face à l’accent mis par le Premier ministre sur le «mur rouge» alimente les espoirs de Lib Dem d’une percée lors des élections partielles Covid news – en direct: la fin du verrouillage «doit être progressive» même si le 21 juin se poursuit alors que la duchesse de Cambridge a un jab

Des rapports suggèrent que les rénovations du 11 Downing Street, où M. Johnson vit avec sa fiancée Carrie Symonds, ont coûté jusqu’à 200 000 £.

Il y avait eu des discussions autour de la création d’un Downing Street Trust, sur le modèle du système de la Maison Blanche, qui paierait pour un tel travail, a constaté Lord Geidt, mais les conseils juridiques de l’année dernière ont mis en doute son aptitude à couvrir les résidences privées.

Dans son enquête, Lord Geidt a déclaré que M. Johnson ignorait qu’au lieu de créer une telle fiducie, le donateur conservateur Lord Brownlow avait réglé la facture.

Dans sa lettre, Mme Rayner conteste la manière dont Lord Geidt est parvenu à sa conclusion et a appelé à une transparence totale.

Se demandant comment aucun conflit d’intérêts potentiel n’avait été découvert, elle a déclaré que le public « supposerait légitimement et raisonnablement que le Premier ministre – ou en fait n’importe qui – s’endetterait d’une somme de dizaines, voire de centaines de milliers de livres sterling, serait, ou pourrait au moins être perçu comme ayant une obligation envers la personne ou l’institution qui leur rend une faveur financière ».

Dans sa lettre, elle a également critiqué la décision de ne pas publier certains détails jugés « plus d’actualité », affirmant que le Premier ministre lui-même avait créé un retard en ne publiant pas la liste des intérêts des ministres.

Elle a déclaré à Lord Geidt: « Cela ne peut donc pas être utilisé comme justification pour ne pas publier cet intérêt.

« Voulez-vous maintenant publier cet intérêt, tous les détails relatifs à cet intérêt et à ces paiements, et toute correspondance relative à cet intérêt et à ces paiements immédiatement ?

Elle a ajouté qu’il est « stupéfiant » et « franchement à peine croyable que le Premier ministre n’ait apparemment aucune idée de qui finançait des travaux qui ont coûté des dizaines, voire des milliers de livres ».

Le procès-verbal de l’appartement fut publié en même temps que le très retardé registre des intérêts ministériels.

Mme Rayner a déclaré: « Je suis certaine qu’il n’y aura personne d’autre dans le pays qui aura fait effectuer des travaux de construction dans sa résidence sans savoir, ou même chercher à savoir, qui les payait. »

Le rapport de Lord Geidt indiquait qu’à la fin de l’automne 2020, il était évident que l’établissement d’une nouvelle fiducie était encore susceptible de prendre plusieurs mois et en octobre, Lord Brownlow a déclaré aux responsables du Cabinet Office qu’il avait réglé une facture pour les travaux de l’appartement directement avec le fournisseur.

Lord Geidt a déclaré que « le Premier ministre, imprudemment, à mon avis, a autorisé la rénovation de l’appartement du 11 Downing Street sans tenir compte plus rigoureusement de la façon dont cela serait financé ».

Mais il a déclaré que le Premier ministre ne savait « rien sur » les paiements pour les travaux de rénovation, qui ont commencé alors qu’il était à l’hôpital avec un coronavirus, jusqu’à ce que les médias fassent surface en février 2021.

« À ce stade, le Premier ministre a immédiatement demandé les conseils nécessaires sur ses intérêts et, en conséquence, a réglé lui-même le montant total le 8 mars 2021. »