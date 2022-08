Le travail exige que Liz Truss et Rishi Sunak soutiennent leur plan pour économiser 11,4 milliards de livres sterling aux Britanniques sur les factures d’énergie

LABOR demande aux deux candidats à la direction des conservateurs de soutenir son plan Warm Homes pour économiser aux familles 11,4 milliards de livres sterling au cours des trois prochaines années.

Les ménages économiseraient en moyenne 1 000 £ par an sur leurs factures d’énergie en inversant les problèmes d’isolation des maisons du gouvernement, a-t-il déclaré.

Le parti travailliste demande aux deux candidats à la direction des conservateurs de soutenir son plan Warm Homes pour économiser aux familles 11,4 milliards de livres sterling au cours des trois prochaines années Crédit : PA

Le chef du parti, Sir Keir Starmer, souhaite que 19 millions de maisons soient modernisées.

Cette décision soutiendrait également un demi-million d’emplois dans la construction.

Les travaillistes ont affirmé que les Britanniques auraient économisé 2 milliards de livres sterling sur les factures s’ils avaient été adoptés lorsqu’ils l’avaient demandé pour la première fois.

Cela réduirait également la dépendance vis-à-vis des approvisionnements énergétiques étrangers.

Hier soir, le secrétaire fantôme au changement climatique, Ed Miliband, a appelé Rishi Sunak et Liz Truss à soutenir les mesures.

Il a dit qu’il y avait eu “douze ans d’échec” sous le parti conservateur.

Miliband a déclaré: “À moins qu’ils ne changent de cap et n’adoptent le plan du Labour, les retraités vont se refroidir, les factures resteront élevées et nous devrons importer plus de gaz de Poutine et de ses copains.”