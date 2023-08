Le travail est une «évasion facile», déclare un thérapeute – NBC Los Angeles

La dispute la plus courante des personnes divorcées avec leurs ex n’était pas une question d’argent ou d’intimité, selon une enquête Forbes Advisor. C’était une question de travail.

Près de la moitié, 46%, des répondants ont déclaré que les «choix de carrière» étaient le conflit n ° 1 dans leur mariage.

Combien ou combien peu quelqu’un travaille peut souvent signaler ses priorités et son bonheur au sein de son mariage, explique Elizabeth Cohen, psychologue clinicienne connue sous le nom de The Divorce Doctor.

Le travail peut souvent devenir une distraction bienvenue pour les personnes qui ne sont pas prêtes à discuter du dysfonctionnement de leur couple.

« Je pense que si quelqu’un est obsédé par son travail et pas souvent à la maison, cela a plus à voir avec sa relation qu’avec son travail », dit-elle. « C’est une évasion facile. »

« Je me suis senti négligé »

Dans une culture qui valorise la réussite professionnelle, il peut sembler contre-intuitif de dire à votre partenaire de travailler moins.

Un employé à temps plein aux États-Unis travaille en moyenne 1 811 heures par an, selon les données de l’Organisation de coopération et de développement économiques. C’est 204 heures de plus que les travailleurs japonais et 470 heures de plus que les travailleurs allemands. Les États-Unis n’ont pas non plus de congé légalement mandaté. Si vous vouliez ne pas prendre de congés de maladie et travailler 100 heures par semaine, vous le pouviez.

Culturellement, il n’est pas difficile de justifier de mettre votre relation en veilleuse au nom du travail acharné. S’il y a des problèmes plus profonds dont vous savez qu’ils seront difficiles à résoudre, le travail peut servir de tampon.

Et dire à un partenaire qu’il devrait se soucier plus de vous que de son travail peut sembler nécessiteux ou immature.

« J’entends ça tout le temps », dit Cohen. « Quelqu’un dit : ‘Je me suis senti négligé et je voulais passer plus de temps avec eux, mais ils travaillaient’ ou ‘Je ne peux pas déranger mon partenaire pour qu’il demande plus de temps parce qu’il travaille.' »

Mais souvent, dit Cohen, si les deux personnes dans une relation sont heureuses, une personne travaillant plus d’heures n’est pas un problème.

Dans un couple malheureux, accumuler plus d’heures peut signaler des problèmes plus profonds. Le signe d’avertissement n ° 1 qu’un mariage se dirige vers la dissolution, selon l’enquête Forbes Advisorles deux parties ne manifestaient pas d’intérêt l’une pour l’autre.

Il y a aussi le revers de la médaille : un partenaire qui ne travaille pas assez ou qui ne poursuit pas une carrière lucrative.

Quelqu’un travaillant dans un domaine créatif, dit Cohen, pourrait ne pas voir un énorme gain pendant des années, voire jamais. À mesure qu’un couple vieillit et que l’accession à la propriété ou les enfants deviennent des facteurs financiers, ce choix de carrière peut devenir un véritable problème.

« Quelque chose qui semblait vraiment excitant au début, comme » oh mon dieu, mon partenaire est un acteur « – sept ans plus tard, alors qu’ils n’ont rien réservé et qu’ils sont déprimés tout le temps, ce n’est pas si amusant « , Dit Cohen .

Les gens ont du mal à « communiquer leurs besoins »

Il y a aussi une imprévisibilité de la croissance de carrière que beaucoup de gens ne prévoient pas.

L’âge médian auquel les Américains se marient est de 29 ans, selon les données du US Census Bureau. Il est très peu probable que la trajectoire de carrière d’une personne soit linéaire au cours des trois prochaines décennies ou plus.

Quelqu’un qui travaillait 80 heures par semaine dans la vingtaine pourrait s’épuiser à la quarantaine. Quelqu’un qui travaillait moins bien pourrait vouloir retourner à l’école et exercer une profession plus exigeante.

« Quand les gens se marient, ils sont jeunes et se lancent dans leur carrière », dit Cohen. « Vous ne savez pas à quel point quelqu’un sera connecté à sa carrière sur toute la ligne. »

En général, Cohen pense que les « choix de carrière » sont le moyen facile de dire « je ne me sentais pas comme une priorité ».

« L’une des principales choses avec lesquelles les gens luttent dans les relations est de communiquer leurs besoins », dit-elle.

Dire à un bourreau de travail que vous avez besoin d’attention peut sembler aussi intimidant. Il en va de même pour dire à une personne sans emploi ou sous-employée que vous avez besoin d’espace ou pour qu’elle contribue plus financièrement.

Les deux conversations sont inconfortables et bien qu’elles portent sur des choix de carrière, elles portent également sur bien plus encore.

