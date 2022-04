Le travail est brisé. Pouvons-nous le réparer?

« Nous ne commençons souvent à comprendre les choses qu’après qu’elles se sont effondrées. C’est pourquoi, en plus d’être une catastrophe mondiale, la pandémie a été une expérience philosophique à grande échelle », a déclaré Jonathan Malesic, auteur de La fin de l’épuisement professionnel : pourquoi le travail nous épuise et comment bâtir une vie meilleureécrit dans le numéro de ce mois-ci du Highlight.

Ce qui s’est effondré, bien sûr, c’est le travail, et ce que les travailleurs, les décideurs et les employeurs américains peuvent maintenant voir clairement, ce sont les innombrables vérités que la pandémie a mises à nu : que la productivité ne nécessite pas réellement un trajet quotidien d’une heure polluant l’air vers un lieu sans âme. immeuble de bureaux du centre-ville; qu’une société juste et équitable ne devrait pas mettre en danger les Américains les plus pauvres et les plus vulnérables au nom du capitalisme ; que l’ensemble de l’économie pourrait simplement être maintenu par une mer de personnes en diminution rapide – les travailleurs de la garde d’enfants – gagnant environ 13 $ de l’heure, sans avantages sociaux.

Dans le numéro Future of Work de ce mois-ci, Highlight et Recode se sont associés pour explorer la précarité à laquelle sont confrontés les travailleurs à qui la Grande Démission n’a pas offert grand-chose en termes de pouvoir ou de sécurité accrus. Nous regardons au-delà de ce qui est brisé dans leur vie professionnelle, en demandant aux experts politiques et aux travailleurs eux-mêmes : qu’est-ce qui pourrait améliorer le travail ?

Dans notre article de couverture, Rani Molla et Emily Stewart parlent à ceux dont les emplois, en cette période soi-disant révolutionnaire pour le pouvoir ouvrier, n’ont pas changé pour le mieux. Pour beaucoup de ceux qui n’ont pas le luxe de travailler à domicile – agriculteurs, serveurs de nourriture, chauffeurs de camion, enseignants, aides-soignants à domicile, femmes de ménage, caissiers de banque et autres – des salaires légèrement plus élevés masquent des conditions de travail plus difficiles et dangereuses qui, selon eux, seront seulement continuer dans le soi-disant avenir du travail.

La pandémie a également montré aux Américains à quel point l’économie dépend de la garde d’enfants et à quel point cette industrie est incroyablement fragile. Le chiffre d’affaires est élevé. Joindre les deux bouts est impossible. Les personnes mêmes qui ont besoin de services de garde pour pouvoir travailler sont souvent celles qui n’ont pas les moyens de se le permettre. Vox suit un soignant au cours d’une journée à la fois joyeuse et épuisante afin de mieux comprendre le travail qui permet aux autres Américains de faire leur travail.

Bien que Malesic soit devenu une voix bien connue appelant à une refonte du travail – il l’a qualifié de «mauvaise affaire» pour beaucoup – il a découvert, peut-être de manière surprenante, que de nombreux Américains veulent trouver un sens à leur travail, même si cette signification a récemment venir avec le stress et l’exploitation. Dans ce numéro, il explore ce qu’il faudrait pour créer un avenir dans lequel nous ne dépendons pas autant du travail pour vivre et pourrions plutôt être libérés pour en tirer satisfaction.

Au cours des 50 dernières années, aucun employeur n’a peut-être transformé les attentes des consommateurs comme le géant du commerce électronique Amazon. Ces changements ont également commencé à modifier la nature du travail, non seulement pour les 1,1 million de personnes qu’Amazon emploie directement, mais également pour son vaste réseau de sous-traitants – et pour les personnes travaillant pour les nombreuses entreprises qui souhaitent imiter les méthodes d’Amazon pour créer sa main-d’œuvre. et des workflows hyper-efficaces.

Enfin, le numéro sur l’avenir du travail examine la génération Z et son penchant pour publier sans crainte sur le capitalisme, le travail et le comportement des employeurs en ligne, et nous interrogeons le journaliste et auteur Eyal Press sur les pires emplois les plus exploiteurs du pays et sur la complicité du reste de nous sommes quand d’autres doivent faire notre « sale boulot » pour nous.

Michelle Kondrich pour Vox

Et si l’avenir du travail était exactement le même ?



Pour beaucoup, les gains de salaire et de pouvoir des travailleurs pendant la pandémie s’estompent rapidement – s’ils les ont même vus du tout.

De Rani Molla et Emily Stewart

Tim Tai pour Vox

Quand votre travail aide le reste de l’Amérique à travailler (mardi à venir)

Pourquoi tant de gens abandonnent le travail de garde d’enfants et ce que cela signifiera pour tous les autres.

Par Anna Nord

Mojo Wang pour Vox

Ce qu’il faudrait pour nous faire aimer à nouveau nos métiers (à venir mercredi)

Reconnaître que beaucoup d’entre nous trouvent un but dans ce que nous faisons est un bon début.

Par Jonathan Malesic

Lindsay Mound pour Vox

L’Amazonisation de la main-d’œuvre américaine (à venir jeudi)

Les problèmes de main-d’œuvre du géant du commerce électronique révèlent la vérité compliquée sur l’obtention de ce que nous voulons quand nous le voulons.

De Jason Del Rey

Bea Hayward pour Vox

La génération Z ne rêve pas de travail (vendredi)

Sur TikTok et en ligne, les plus jeunes travailleurs rejettent le travail tel que nous le connaissons. Comment cela va-t-il se dérouler IRL?

Par Terry Nguyen

Sandy Huffaker/AFP via Getty Images

Qu’est-ce que cela signifie de prendre les « emplois de dernier recours » de l’Amérique ? (À venir vendredi)

Auteur Eyal Press sur le travail le plus troublant moralement du pays – et pourquoi beaucoup refusent de le reconnaître.

Par Jamil Smith