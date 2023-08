Le travail est à nouveau lié aux fanatiques de l’écologie alors que les militants radicaux se vantent d’avoir rencontré les meilleurs députés

Les liens de LABOUR avec les fanatiques de l’écologie ont été mis à nu hier soir après que des manifestants radicaux se soient vantés d’avoir rencontré des députés de premier plan.

Green New Deal Rising a déclaré avoir eu des entretiens avec le secrétaire fantôme Wes Streeting et un autre député de premier plan même après avoir détourné un discours de Sir Keir Starmer.

Green New Deal Rising a déclaré avoir eu des entretiens avec le secrétaire fantôme Wes Streeting – même après avoir détourné un discours de Sir Keir Starmer Crédit : Paul Edwards – Le Soleil

Le groupe a saboté un événement dans le Kent avec le leader travailliste le mois dernier, l’accusant de diluer ses promesses vertes.

Hier, la co-fondatrice du groupe, Fatima Ibrahim, a déclaré à Times Radio qu’ils avaient organisé des réunions « à la suite » de cette manifestation.

Elle a déclaré: «Nous avons eu une réunion avec Wes Streeting et l’un des principaux ministres du cabinet fantôme peu de temps après ce défi.

« Il a été très réceptif.

« Et l’une des choses qu’il nous a communiquées, c’est qu’ils sont vraiment sérieux au sujet de leurs plans climatiques et qu’aucune décision finale n’a été prise sur certains de nos points concernant l’impôt sur la fortune, les emplois verts et un service national de la nature, et la garantie que les pollueurs payer notre transition.

« Et nous cherchons à avoir plus de réunions. »

Mais les conservateurs ont accusé les travaillistes de « danser sur l’air des fanatiques de l’écologie ».

Le secrétaire à l’Énergie, Grant Shapps, a déclaré : « Premièrement, les travaillistes ont laissé Just Stop Oil rédiger leur plan de cession d’énergie, maintenant ils tiennent des réunions avec un autre groupe d’écologistes radicaux.

« Le travail devrait cesser de recevoir des ordres des manifestants et commencer à écouter le public.

« Seul ce gouvernement conservateur a un plan pour protéger les emplois britanniques et assurer la sécurité énergétique. »