Le travail en ligne pour une majorité saine et Boris Johnson pourrait perdre son siège, selon un sondage

Keir Starmer pourrait obtenir une majorité confortable de 56 sièges pour les travaillistes et renverser Boris Johnson lors des prochaines élections générales, selon un nouveau sondage publié le premier jour de la conférence annuelle du parti à Liverpool.

L’enquête Savanta ComRes auprès de plus de 6 000 électeurs place les travaillistes à 12 points d’avance sur les conservateurs, contre 45% à 33% pour le parti de Liz Truss.

Et l’analyse des résultats circonscription par circonscription a montré que les conservateurs pourraient perdre 146 députés, dont beaucoup dans les sièges clés du mur rouge remportés par Johnson en 2019.

Cependant, les sondeurs ont averti que les chances de Sir Keir de saisir les clés du 10 Downing Street restent “précaires”, car la perte de seulement un point ou deux dans les sondages pourrait l’envoyer vers le territoire du parlement suspendu.

Selon l’analyse de Savanta, le siège de l’ancien Premier ministre Johnson à Uxbridge et South Ruislip était parmi ceux susceptibles de tomber aux mains des travaillistes.

Parmi les autres conservateurs de premier plan qui pourraient perdre leur place au parlement, citons le secrétaire à la Défense Ben Wallace à Wyre et le ministre Preston d’Irlande du Nord et du Nord et leader du Brexiteer Steve Baker à Wycombe.

Le siège de Sedgefield de l’ancien Premier ministre Tony Blair faisait partie des circonscriptions du mur rouge qui reviendraient dans le giron travailliste dans le cadre de l’analyse, en utilisant la méthode MRP d’application des chiffres des sondages au niveau local.

Et Starmer est également sur le point de regagner le siège totémique de Workington – la maison de «l’homme de Workington» jugé typique des électeurs de la classe ouvrière socialement conservateurs qui votent pour le congé dans les Midlands et le nord de l’Angleterre qui sont passés aux conservateurs sous Johnson – ainsi que travailliste de longue date des bastions perdus en 2019 comme Ashfield, Bassetlaw et Blyth Valley.

Cependant, le sondage a montré que certaines circonscriptions traditionnelles – des sièges oscillants qui reviennent généralement au vainqueur éventuel d’une élection – ne vont pas dans le sens des travaillistes, les conservateurs détenant Dartford, Portsmouth North, Nuneaton et Great Yarmouth.

Au total, le Labour devrait gagner 154 sièges par rapport à son décompte actuel, pour atteindre un total de 353 sièges, contre 211 pour les conservateurs, 48 ​​pour le SNP (+ 4) et 15 pour les libéraux démocrates (+ 1), selon le MRP. une analyse.

L’enquête a été achevée avant le mini-budget sensationnel de vendredi, qui a vu le chancelier Kwasi Kwarteng emprunter 45 milliards de livres sterling pour financer des réductions d’impôts bénéficiant largement aux riches et aux entreprises.

Le directeur de la recherche politique de Savanta, Chris Hopkins, a déclaré: «Ce modèle MRP met en évidence à la fois le potentiel et la nature précaire de la tête de sondage du Labour en ce moment.

“Alors que ce modèle donne aux travaillistes une majorité de 56 sièges avec une avance de 12 points sur les conservateurs, un basculement d’un point dans l’autre sens pourrait réduire considérablement cette majorité, et tout retour plus important vers le parti de Liz Truss pourrait priver les travaillistes d’un majorité du tout, même si leur part de vote nationale l’emporte sur le chiffre des conservateurs de huit à neuf points.

«Les travaillistes doivent espérer que tout rebond de Truss sera de courte durée et capitaliser sur des perspectives économiques qui récompensent rarement les partis au pouvoir dans les urnes.

« Si le parti travailliste peut constamment générer des sondages à deux chiffres sur le gouvernement, Keir Starmer sera sur la bonne voie pour Downing Street, et donc cette conférence est un moment crucial dans sa direction.

«Il a maintenant l’occasion de vraiment différencier les travaillistes des politiques économiques d’un gouvernement dirigé par Truss, et s’il peut convaincre les électeurs que ce sont les travaillistes, plutôt que les conservateurs, qui ont les réponses pour s’attaquer à la multitude de problèmes auxquels le pays est confronté. , la tête de sondage dont ont bénéficié les travaillistes tout au long de 2022 pourrait commencer à se sentir plus en sécurité qu’elle ne le fait actuellement.

– Savanta ComRes a interrogé 6 226 adultes en Grande-Bretagne les 15 et 16 septembre.