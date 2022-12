Le travail embauche un responsable des «recommandations de célébrités» pour courtiser les stars de Keir Starmer

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Le travail doit recruter un membre du personnel dédié pour courtiser les célébrités dans le cadre d’une campagne visant à obtenir des avenants plus médiatisés pour Keir Starmer.

Le parti offre un salaire de 53 700 £ à une personne ayant de l’expérience «dans l’engagement de célébrités et d’autres personnalités de premier plan».

La description de poste pour le rôle de “gestionnaire des célébrités et des avenants” indique que le candidat retenu doit être à l’affût des stars qui pourraient être persuadées de devenir des partisans travaillistes.

Et le parti veut se concentrer spécifiquement sur l’identification des figures ethniques noires, asiatiques et minoritaires.

Le nouveau membre du personnel sera chargé de développer une “relation avec des célébrités et d’autres personnalités de premier plan”, et devra “scanner régulièrement l’horizon et suivre les médias” pour les stars montantes.

Le parti souhaite finalement que les célébrités soient présentées lors de sa conférence annuelle “et d’autres événements stratégiques du parti”, indique la publicité.

Le rôle est un contrat temporaire jusqu’aux prochaines élections générales, qui pourraient avoir lieu à tout moment d’ici le début de 2025.





L’actualité britannique en images Afficher tous les 50 1 /50 L’actualité britannique en images



L’actualité britannique en images 22 décembre 2022 Les gens participent aux célébrations du solstice d’hiver pendant le lever du soleil au monument préhistorique de Stonehenge sur la plaine de Salisbury dans le Wiltshire Pennsylvanie L’actualité britannique en images 21 décembre 2022 Deano Stapleton, de Finglas, à Newgrange, comté de Meath, le matin du solstice d’hiver, marqué par des célébrations païennes Pennsylvanie L’actualité britannique en images 20 décembre 2022 Des infirmières et des sympathisants défilent dans Whitehall après une journée de grève Getty L’actualité britannique en images 19 décembre 2022 Le secrétaire à la santé, Steve Barclay, rencontre Sarah Pinnington-Auld et sa fille de 3 ans, Lucy, qui souffre de fibrose kystique lors d’une visite au King’s College University Hospital de Londres. Pennsylvanie L’actualité britannique en images 18 décembre 2022 Les supporters argentins célèbrent à Trafalgar Square à Londres après que leur équipe ait remporté la Coupe du monde Pennsylvanie L’actualité britannique en images 17 décembre 2022 Les cerfs broutent et marchent parmi les sous-bois gelés alors que le temps froid continue Reuters L’actualité britannique en images 16 décembre 2022 Le roi Charles III visite un centre communautaire juif JW3 dans le nord de Londres PA L’actualité britannique en images 15 décembre 2022 Les infirmières du NHS tiennent des pancartes pendant une grève, au milieu d’un différend avec le gouvernement sur le salaire, à l’extérieur de l’hôpital St Thomas de Londres Reuter L’actualité britannique en images 14 décembre 2022 Des membres de la RNLI retirent une civière et un sac mortuaire du canot de sauvetage de Douvres après son retour au port de Douvres à la suite d’une vaste opération de recherche et de sauvetage lancée dans la Manche au large de Dungeness, dans le Kent, lors d’un incident impliquant un petit bateau probablement avoir transporté des migrants. Trois personnes sont mortes à la suite de l’incident et 43 personnes ont été secourues, a indiqué une source gouvernementale. Pennsylvanie L’actualité britannique en images 13 décembre 2022 Des agents de la police des West Midlands ont déposé des bouquets de fleurs près de la scène de Babbs Mill Park à Kingshurst, Solihull, après la mort de trois garçons âgés de huit, 10 et 11 ans qui sont tombés à travers la glace dans un lac du parc. Pennsylvanie L’actualité britannique en images 12 décembre 2022 Une personne skie dans la neige à Greenwich Park, Londres Pennsylvanie L’actualité britannique en images 11 décembre 2022 Le personnel d’urgence fouille le lac sur les lieux de Babbs Mill Park à Kingshurst, Solihull après un grave incident où plusieurs personnes seraient dans un état critique après avoir été tirées du lac Pennsylvanie L’actualité britannique en images 10 décembre 2022 Des enfants construisent un bonhomme de neige après une chute de neige dans le Cheshire Getty L’actualité britannique en images 9 décembre 2022 Le copropriétaire et acteur du Wrexham Football Club, Ryan Reynolds, s’entretient avec le roi Charles, lors d’une visite au club Reuter L’actualité britannique en images 8 décembre 2022 Une personne promène son chien alors que le soleil se lève sur la plage d’Avon dans le Dorset Pennsylvanie L’actualité britannique en images 7 décembre 2022 Un cheval baigné de soleil à Woodlesford, Yorkshire Pennsylvanie L’actualité britannique en images 6 décembre 2022 Un pompier sur la place du Parlement, dans le centre de Londres, avant un rassemblement pour marquer le début d’un scrutin pour des grèves dans un différend sur la rémunération Pennsylvanie L’actualité britannique en images 5 décembre 2022 Crise de charité sans-abri dévoile une sculpture hyper-réelle de 4,3 mètres de haut d’une personne en situation d’itinérance, à la gare de Londres King’s Cross à Londres Pennsylvanie L’actualité britannique en images 4 décembre 2022 Des coureurs vêtus de la tenue du Père Noël se préparent à participer au Santa Dash annuel de cinq kilomètres à Liverpool AFP/Getty L’actualité britannique en images 3 décembre 2022 Un participant au défilé de rue Whitby Krampus Run à Whitby, dans le Yorkshire, qui célèbre le Krampus, une créature à cornes qui accompagne Saint Nicolas lors de ses tournées Pennsylvanie L’actualité britannique en images 2 décembre 2022 Le monument national d’Écosse sur Calton Hill, à Édimbourg, constitue la toile de fond d’images projetées créées par des artistes de 16 prestigieux studios d’art numérique italiens pour l’expérience d’art numérique Farnesina Pennsylvanie L’actualité britannique en images 1 décembre 2022 Les cerfs se heurtent aux bois alors que la saison du rut se poursuit, à Richmond Park, Londres Reuter L’actualité britannique en images 30 novembre 2022 Des manifestants défilent le long d’Euston Road près de la gare de Kings Cross, alors que des membres de l’University and College Union participent à une grève de 24 heures liée à un conflit en cours sur les salaires, les pensions et les conditions de travail Pennsylvanie L’actualité britannique en images 29 novembre 2022 Des travailleurs placent des lumières sur le sapin de Noël de Trafalgar Square à Londres Reuter L’actualité britannique en images 28 novembre 2022 Morag, le veau de rhinocéros blanc du Sud âgé de six semaines, dans sa cour après avoir été pesée au Blair Drummond Safari and Adventure Park, près de Stirling Pennsylvanie L’actualité britannique en images 27 novembre 2022 Un hommage au regretté Doddie Weir sur grand écran avant le match Gallagher Premiership au Mattioli Woods Welford Road Stadium, Leicester. L’international écossais de rugby Doddie Weir est décédé samedi à l’âge de 52 ans après avoir reçu un diagnostic de maladie du motoneurone (MND) en décembre 2016. Pennsylvanie L’actualité britannique en images 26 novembre 2022 Un tour à vélo le long de Regent Street à Londres Getty L’actualité britannique en images 25 novembre 2022 Une personne se filme en train de faire des coups de pied avec un ballon de football au lever du soleil sur Primrose Hill à Londres Reuter L’actualité britannique en images 24 novembre 2022 Des enseignants sur la ligne de piquetage devant l’école primaire Oxgangs à Édimbourg pour protester contre la rémunération. Les membres de l’Educational Institute of Scotland (EIS) ont quitté la première grève nationale sur les salaires depuis près de 40 ans, l’action des enseignants devant fermer la majorité des écoles à travers l’Ecosse Pennsylvanie L’actualité britannique en images 23 novembre 2022 Le haut fourneau Redcar, les maisons de coulée, le capteur de poussière et les convoyeurs de charge, sur le site de l’ancienne aciérie qui dominent l’horizon de Teesside depuis plus de quatre décennies, sont détruits par une explosion contrôlée Pennsylvanie L’actualité britannique en images 22 novembre 2022 Le président Cyril Ramaphosa d’Afrique du Sud marche avec le roi Charles III alors qu’ils inspectent une garde d’honneur lors de la cérémonie d’accueil pour sa visite d’État au Royaume-Uni à Horse Guards Parade à Londres Pennsylvanie L’actualité britannique en images 21 novembre 2022 Des militants d’Ocean Rebellion manifestent en vomissant du faux pétrole et en provoquant un incendie lors d’une manifestation devant l’Organisation maritime internationale (OMI), dans le centre de Londres, qui coïncide avec une série plus large d’actions visant à couper les liens avec l’industrie des combustibles fossiles Pennsylvanie L’actualité britannique en images 20 novembre 2022 Le soleil se lève sur le port de Bristol alors que les rameurs traversent le bassin devant les anciens quais par une matinée froide mais ensoleillée dans le sud-ouest Pennsylvanie L’actualité britannique en images 19 novembre 2022 Des étincelles volent alors qu’un forgeron forge de l’acier sur une enclume à la fonderie Finch du National Trust à Oakhampton, Devon, pour marquer la Saint-Clément, le saint patron des forgerons Pennsylvanie L’actualité britannique en images 18 novembre 2022 Kevin Sinfield lors de la sixième journée du défi Ultra 7 en 7 de York à Bradford. L’ancien capitaine de Leeds est sur le point de terminer sept ultra-marathons en autant de jours pour aider la recherche sur la maladie du motoneurone, terminant par se heurter à Old Trafford à la mi-temps de la finale de la Coupe du monde de rugby à XV le 19 novembre. Pennsylvanie L’actualité britannique en images 17 novembre 2022 Le chancelier de l’Échiquier Jeremy Hunt quitte le 11 Downing Street, Londres, pour que la Chambre des communes prononce sa déclaration d’automne Pennsylvanie L’actualité britannique en images 16 novembre 2022 Emma Woolf, petite nièce de l’auteur britannique Virginia Woolf, et son fils Ludovic sont assis à côté d’une nouvelle statue en bronze de Woolf, dévoilée à Richmond, Londres Reuter L’actualité britannique en images 15 novembre 2022 Lesley Sutcliffe s’abrite de la pluie à côté d’une réplique grandeur nature du cercueil le plus profond du roi Toutankhamon par l’artiste Amanda Stoner alors qu’il est exposé à l’intérieur d’une cabine téléphonique rouge traditionnelle qui a été transformée en musée, à Barnsley, South Yorkshire Pennsylvanie L’actualité britannique en images 14 novembre 2022 Des membres du secteur hôtelier manifestent devant le parlement à Londres. Le chef de la Confédération de l’industrie britannique exhorte le gouvernement britannique à assouplir les règles d’immigration pour aider les entreprises britanniques confrontées à de graves pénuries de personnel, avant la déclaration d’automne des chanceliers APE L’actualité britannique en images 13 novembre 2022 L’Angleterre célèbre sa victoire à la Coupe du monde masculine T20 au terrain de cricket de Melbourne, en Australie Image AAP/Reuters L’actualité britannique en images 12 novembre 2022 Le City of London Pride Group participe au défilé lors du Lord Mayor’s Show Pennsylvanie L’actualité britannique en images 11 novembre 2022 Des employés de la ville assistent à une cérémonie du jour du Souvenir au Lloyd’s de Londres, dans la ville de Londres, pour marquer le jour de l’Armistice, l’anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale Pennsylvanie L’actualité britannique en images 10 novembre 2022 Un héron cendré atterrit sur la rivière Dodder à Dublin par un beau matin d’automne Pennsylvanie L’actualité britannique en images 9 novembre 2022 L’Australie et l’Espagne jouent pendant le match du groupe A de la Coupe du monde de rugby en fauteuil roulant à la Copper Box Arena de Londres Pennsylvanie L’actualité britannique en images 8 novembre 2022 Un migrant tentant de communiquer avec des journalistes est coincé contre une clôture par des membres du personnel, avant d’être mis hors de vue, dans le centre de détention à court terme de l’immigration de Manston, situé dans l’ancien centre de formation et de développement des incendies de défense à Thanet, dans le Kent. Pennsylvanie L’actualité britannique en images 7 novembre 2022 Photo distribuée par Just Stop Oil d’un manifestant qui a grimpé sur un portique sur la M25 entre les jonctions six et sept à Surrey, entraînant la fermeture de l’autoroute Pennsylvanie L’actualité britannique en images 6 novembre 2022 Un phoque gris avec son petit, à la réserve naturelle nationale de Donna Nook dans le nord du Lincolnshire, où ils viennent chaque année fin octobre, novembre et décembre pour donner naissance à leurs petits près des dunes de sable, le spectacle animalier attire des visiteurs de tout le Royaume-Uni Pennsylvanie L’actualité britannique en images 5 novembre 2022 Des manifestants avec des pancartes appelant à une élection générale mars près des chambres du Parlement AFP via Getty Images L’actualité britannique en images 4 novembre 2022 Un paon est vu dans le soleil du début de l’hiver dans les jardins hollandais de Holland Park AFP via Getty Images L’actualité britannique en images 3 novembre 2022 Florence Kasumba, Letitia Wright, Tenoch Huerta et Lupita Nyong’o assistent à la première européenne de Black Panther : Wakanda Forever à Londres Getty

Lors des élections de 2019, le parti travailliste a été soutenu par des personnalités allant du rappeur Stormzy à l’acteur Mark Rylance.

Parmi les autres mentions, citons la star d’Alan Partridge Steve Coogan et l’actrice Shameless Maxine Peake.

Entre-temps, les conservateurs ont obtenu l’appui de l’homme d’affaires Alan Sugar et du comédien Roy Chubby Brown.

Cela vient après que des informations aient été publiées selon lesquelles le parti travailliste a tourné son attention vers les propriétaires de sexe masculin de 50 ans – que les initiés de Westminster ont surnommés “l’homme hypothécaire d’âge moyen”.

Les initiés du parti disent qu’ils pensent que cibler ces électeurs les aidera à prendre le pouvoir.