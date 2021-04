C’était calme dimanche au Camp des Loges, le terrain d’entraînement du Paris Saint-Germain situé dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye, une petite ville à l’ouest de la capitale française. Il faisait beau, bien qu’un peu frais, et il y avait des sourires tout autour. La victoire 4-1 de samedi à Strasbourg a été très positive car non seulement elle a réduit l’écart avec le leader de la Ligue 1 Lille – le PSG a trois points de retard avec six matches à jouer – mais cela signifiait également se préparer de la meilleure façon possible pour la Ligue des champions de mardi quart de finale, match retour, contre le Bayern Munich.

Le match aller était quelque chose de spécial en termes de drame, de rebondissements, de tension, de pression et de résultat. Le PSG a remporté la bataille de Munich, 3-2, mais le combat n’est pas terminé. L’entraîneur du PSG Mauricio Pochettino et ses joueurs ont su que dès que l’arbitre Antonio Mateu Lahoz a sifflé pour la dernière fois sous la neige.

Il n’y a pas eu de grandes célébrations dans le vestiaire extérieur de l’Allianz Arena, juste du bonheur, du soulagement et de la fierté d’avoir infligé une première défaite en Ligue des champions aux géants de la Bundesliga pendant plus de deux ans. Peu d’équipes y vont et gagnent, et encore moins en marquant trois buts, mais les Parisiens l’ont fait, même s’ils étaient dominés: le Bayern avait 31 tirs (12 cadrés) contre les six du PSG (cinq cadrés), forçant 10 arrêts et gagnant 15 corners tout en profitant de 64% du ballon.

« Parfois, il faut souffrir pour gagner de gros matchs », a déclaré Kylian Mbappé à la télévision française après le match. Il avait raison aussi. Le prodige parisien a été la star de la soirée, avec ses septième et huitième buts dans la compétition cette saison de part et d’autre de la fin intelligente de Marquinhos. Presnel Kimpembe était assis à côté de Mbappe dans le vestiaire et après sa performance, on pouvait voir le défenseur regarder l’attaquant comme s’il était l’une des sept merveilles du monde.

Pour s’assurer que les joueurs du PSG ne se laisseraient pas trop emporter, lorsque le président du club, Nasser Al-Khelaifi, est entré dans le vestiaire pour féliciter l’équipe, il leur a rappelé que « ce n’est que la mi-temps, il reste encore une seconde mi-temps à jouer ».

Neymar, qui était assis à côté d’Angel Di Maria, le savait trop bien. C’est le genre de jeu dans lequel il a, et devait, livrer, et c’est exactement ce qu’il a fait. Il a travaillé dur pour l’équipe malgré son absence sur la feuille de match, délivrant deux passes parfaites pour les deux premiers buts du PSG. Son travail n’est pas encore terminé non plus; suspendu contre Strasbourg, l’attaquant brésilien a passé le week-end au Camp des Loges à s’entraîner et à travailler sa forme physique. Le destin du PSG dans cette Ligue des champions repose beaucoup sur lui, et il aura à nouveau un rôle énorme à jouer mardi car son équipe poursuivra probablement le ballon toute la nuit.

Mbappe et le PSG tentent de minimiser les nerfs et l’importance d’affronter le Bayern Munich en quart de finale, match retour de mardi, même si c’est tout ce à quoi l’équipe peut penser étant donné ce que la victoire signifierait pour les géants de la Ligue 1. Marcio Machado / Getty Images

Personne ne l’admettra au club ou dans les vestiaires, mais tout le monde pense à ce match retour depuis la fin du premier! Avant que. pendant et après la victoire à Strasbourg, le Bayern était dans tous les esprits. Le club a peut-être reçu un coup de pouce en ce qui concerne la sélection des équipes: le personnel d’entraîneurs espérait que Marco Verratti et Alessandro Florenzi, qui ont été testés positifs au COVID-19 avant le match aller, seraient disponibles pour la sélection, et leurs tests les plus récents étaient négatif – un énorme coup de pouce pour les champions de France. Cela dit, Marquinhos, qui a dû se retirer après 30 minutes au match aller en raison d’une blessure à l’aine, devait faire tester sa condition physique lundi, et il semble très peu probable qu’il puisse jouer.

Cette saison, comme toutes les autres depuis que Qatar Sports Investments a racheté le club à l’été 2011, l’objectif est de remporter la Ligue des champions. Ils se sont tellement rapprochés la saison dernière, perdant contre le Bayern 1-0 dans une finale qui a vu le PSG avoir le meilleur des chances de marquer, et il n’est pas surprenant qu’ils veuillent une autre chance. Éliminer les champions en titre serait également un avertissement pour les équipes restées debout après les quarts de finale, le vainqueur du PSG-Bayern face au Borussia Dortmund ou à Manchester City dans les quatre derniers.

Dan Thomas est rejoint par Craig Burley, Shaka Hislop et d’autres pour vous présenter les derniers faits saillants et débattre des plus grands scénarios. Diffusez sur ESPN + (États-Unis uniquement).

Comme Neymar, Mbappe sera l’une des clés – peut-être la plus importante – du PSG mardi. Il a marqué sept buts lors de ses cinq derniers matchs avec le PSG et comme il était à Barcelone dans les 16 derniers avec son triplé, il était imparable à Munich. Mais l’équipe essaie de rester détendue; dimanche, Mbappe a effectué quelques routines d’échauffement en douceur tandis que Moise Kean et Thilo Kehrer ont eu une danse-off dans la salle de gym.

Des sources ont déclaré à ESPN que Mbappe se demandait toujours s’il souhaitait prolonger son contrat au club. Les discussions sont en cours et productives, selon des sources, bien qu’il ne s’agisse que de la dernière mise à jour de ce qui pourrait être une longue saga. Après le match aller, Leonardo, le directeur sportif du PSG, s’adressant à Sky Italia, était une fois de plus confiant: « Je pense que nous aurons des nouvelles qui nous rendront tous heureux bientôt. »

Le fait est qu’atteindre avec succès la demi-finale de la Ligue des champions, qui donne le sentiment que le PSG peut véritablement participer à cette compétition chaque saison, serait un énorme coup de pouce pour le convaincre de rester. Pour l’instant, cependant, Mbappe et le club sont pleinement concentrés sur la fin de la saison aussi fort que possible. Ils veulent tout gagner et être brillants.

Les fans veulent la même chose. Ils ne seront pas autorisés dans le sol, bien sûr, mardi, mais ils feront beaucoup de bruit autour du Parc des Princes. À l’intérieur, ils se feront remarquer à travers un gigantesque tifo, encore à dévoiler. Les fans espèrent que cela inspirera les joueurs et leur donnera de la force pendant les 90 ou 120 minutes.

Le PSG a déjà marqué 101 buts cette saison dans toutes les compétitions, ce que peu d’équipes ont fait, et s’ils peuvent en ajouter un peu plus mardi, ils devraient se diriger vers les quatre derniers de la Ligue des champions pour une deuxième saison consécutive – pas facile. exploit vu qu’ils n’étaient pas allés aussi loin depuis la saison 1994-1995. Après la défaite finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich en août, leur revanche est à moitié complète.

L’arbitre à Paris sera Daniele Orsato, qui a également supervisé la finale de la saison dernière. Est-ce un mauvais présage? Nous le saurons mardi.