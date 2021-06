Le travail du nez de Khloe Kardashian met en évidence la pression pour avoir l’air parfait

Tout au long de ses années aux yeux du public, Khloe Kardashian a été soumise à un examen minutieux de son apparence. Les fans ont spéculé sur tout, de sa perte de poids à ses traits du visage. Maintenant, la star de télé-réalité détaille ses interventions chirurgicales.

Au cours de la seconde moitié de la réunion « L’Incroyable Famille Kardashian » dimanche, Kardashian a déclaré qu’elle avait subi un travail de nez ainsi que des injections.

« J’ai eu un travail de nez – le Dr Raj Kanodia », a déclaré Kardashian. « J’ai fait, bien sûr, des injections. Pas vraiment du Botox. J’ai répondu horriblement au Botox. »

Elle espère qu’éclaircir l’air sur son apparence mettra fin à l’obsession du public pour son apparence.

« Mon âme est à un point de rupture en ce qui concerne le public qui pense qu’il est autorisé à parler de mon poids, de mon visage, de ma vie personnelle », a-t-elle déclaré. « En fait, je ne veux plus entendre ça… Ce n’est pas sain pour mon esprit.

Ce n’est pas la première fois que Kardashian s’exprime sur la pression d’être parfaite. En avril, une photo apparemment non modifiée et non filtrée de la star de télé-réalité a commencé à circuler en ligne, et son équipe aurait tenté de la faire disparaître, une réaction que la star de télé-réalité de 36 ans a directement abordée à l’époque.

« La photo qui a été publiée cette semaine est magnifique. Mais en tant que personne qui a lutté avec l’image corporelle toute sa vie, quand quelqu’un prend une photo de vous qui n’est pas flatteuse dans un mauvais éclairage ou qui ne capture pas votre corps tel qu’il est après avoir travaillé si dur pour en arriver là – et ensuite le partager avec le monde – vous devriez avoir le droit de demander qu’il ne soit pas partagé – peu importe qui vous êtes », a écrit Kardashian.

Elle a reconnu sa propre lutte avec l’image corporelle – dont une partie découlait du fait que « chaque défaut et imperfection » avait été analysé par le public « et ridiculisé ».

« On ne s’habitue jamais vraiment à être jugé, mis à part et à dire à quel point un est peu attrayant, mais je dirai que si vous entendez suffisamment de choses, vous commencerez à le croire », lit-on dans sa déclaration. « C’est comme ça que j’ai été conditionné à ressentir, que je ne suis pas assez belle juste pour être moi. »

Les experts disent que, comme Kardashian, de nombreuses femmes se sentent obligées de respecter des normes de beauté irréalistes.

« Parce que ces normes sont impossibles à respecter, elles laissent les femmes se sentir inférieures, ce qui peut facilement entraîner des problèmes d’image corporelle », explique Naomi Torres-Mackie, Ph.D., responsable de la recherche à la Mental Health Coalition. « Nous savons d’après d’innombrables études de psychologie que l’image corporelle négative altère le bien-être mental en termes d’estime de soi, de relations interpersonnelles et de fonctionnement quotidien. »

Elle ajoute que la pression d’avoir l’air parfait peut contribuer à une alimentation désordonnée. Aux États-Unis, 30 millions de personnes seront touchées par un trouble de l’alimentation à un moment donné de leur vie.

« Bien qu’il y ait eu récemment beaucoup de discussions sur la positivité corporelle, le récit dominant est de cacher toutes les imperfections à tout prix », a déclaré Torres-Mackie.

Cependant, cela peut envoyer un message dangereux aux jeunes fans, explique Marla Deibler, psychologue et directrice exécutive du Center for Emotional Health du Grand Philadelphie.

« En supprimant ouvertement les images qui ne sont pas parfaites, (les célébrités) envoient le message que l’imperfection est inacceptable et peut-être même embarrassante ou honteuse pour leurs abonnés », a déclaré Deibler.

Cela peut perpétuer la pression d’aspirer à des réalités irréalistes par des adeptes qui peuvent développer des croyances malsaines à leur sujet, ajoute-t-elle.

Cependant, les experts disent que si des célébrités partagent des photos « honnêtes », cela peut être bénéfique. Cassandra Bankson, une esthéticienne médicale comptant plus d’un million d’abonnés YouTube, a déclaré à USA TODAY en janvier que les photos non éditées servaient de « rappel humble que nous sommes tous humains ».

D’un autre côté, l’exposition constante à des photos très retouchées peut saper l’estime de soi en brouillant les frontières entre la réalité et l’idéalisme, explique Kemi Balogun, professeur agrégé de sociologie et de genre à l’Université de l’Oregon.

Balogun note que de nombreuses célébrités créent une illusion de perfection « sans effort » qui entre en conflit avec la réalité selon laquelle la plupart de ces photos sont soigneusement sélectionnées.

« Lorsque les photos sont filtrées ou modifiées d’une manière qui ne permet pas de mettre en évidence des défauts particuliers, cela va avoir un effet négatif sur l’estime de soi », explique Balogun, créant un « dialogue continu de vous critiquer constamment ». «

Elle dit que les gens peuvent être obligés de dissimuler les imperfections perçues avec Photoshop ou des filtres « parce qu’ils sont conditionnés par les images de la société et des médias à croire que ce sont des normes auxquelles ils devraient se conformer ». Mais la clé est de prendre conscience du fait que ces photos ne reflètent souvent pas la réalité.

En reconnaissant que les gens n’apparaissent souvent pas comme ils le font sur les réseaux sociaux, les gens peuvent « voir ces messages de manière plus critique » et reconnaître la beauté de leur propre corps naturel et non filtré.

Comment combattre la pression pour être parfait

Si vous ressentez des émotions négatives à propos de votre image corporelle, voici quelques conseils pour renforcer votre confiance en vous et vous engager dans une positivité corporelle.

Ne plus suivre les comptes de réseaux sociaux qui vous laissent mal dans votre peau.

Diminuez le temps total passé sur les réseaux sociaux.

Entraînez-vous à vous arrêter avant de faire des commentaires d’autodérision ou de vous comparer aux autres.

Parfois, il peut sembler impossible d’aimer tous les aspects de votre corps tout le temps. Rappelez-vous qu’une vision équilibrée est la vision la plus saine de vous-même.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez souffrez d’un trouble de l’alimentation, vous pouvez appeler la ligne d’assistance de la National Eating Disorders Association au 1-800-931-2237, texter « NEDA » au 741-741.