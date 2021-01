Ce que nous dirons, c’est que la «scène de la bibliothèque», comme on l’appelle désormais, a nécessité une certaine chorégraphie en ce qui concerne cette échelle et l’action. La mise en scène de telles scènes implique beaucoup plus de stratégie et de simulation que ce qui se passe dans la vraie vie.

Elizabeth « Lizzy » Talbot est une coordinatrice de l’intimité qui a travaillé sur la série et a parlé à CNN du concert dont certaines personnes ne réalisent même pas qu’il existe à Hollywood.

«Ce n’est pas du tout très glamour», dit-elle en riant.

Talbot a été l’une des premières dans son domaine à travailler sur des décors au Royaume-Uni et est la fondatrice et directrice d’Intimacy for Stage and Screen (anciennement IDI-UK).