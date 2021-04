Le travail dit que le programme de rattrapage «  échoue  » car les frais de scolarité n’atteignent que 1% des élèves en Angleterre

Un programme de tutorat de rattrapage du gouvernement «ne tient pas ses promesses», dit le parti travailliste, comme le montrent les données, qu’il a fourni des frais de scolarité à environ un pour cent des élèves anglais.

Le ministre des Écoles a déclaré jeudi que 110000 étudiants avaient commencé à recevoir un tutorat dans le cadre du programme, qui est conçu pour aider à combler les lacunes dans l’apprentissage des enfants qui ont été les plus touchés par la pandémie de coronavirus.

Les derniers chiffres disponibles de janvier de l’année dernière placent la population scolaire de l’Angleterre à 8,89 millions.

Selon le Parti travailliste, cela suggère que 1,2% des élèves du pays ont reçu à ce jour un tutorat dans le cadre du programme national de tutorat – des mois après son lancement.

Nick Gibb, le ministre des écoles, a déclaré que 44% de ceux qui recevaient des frais de scolarité avaient droit à une prime aux élèves, une subvention pour les élèves défavorisés, y compris ceux qui reçoivent des repas scolaires gratuits ou qui l’ont été au cours des six dernières années, ainsi que les élèves pris en charge.

Les travaillistes ont déclaré que cela équivalait à 48 400 élèves – soit 2,4 pour cent du nombre total éligible à la prime aux élèves dans le pays.

Kate Green, la secrétaire à l’éducation de l’ombre, a déclaré que la «portée terriblement faible» du programme national de tutorat montrait que le gouvernement «ne tenait pas ses promesses pour les enfants et les familles».

Mme Green, la secrétaire à l’éducation fantôme, a déclaré: «Nous avons vu un échec, suite à l’échec de ce gouvernement conservateur qui a traité les enfants comme une réflexion après coup tout au long de la pandémie et qui n’a maintenant aucun plan pour assurer une forte reprise.

Le gouvernement a mentionné le programme national de tutorat est «conçu pour atteindre les élèves les plus défavorisés d’Angleterre» et vise à aider les enfants les plus durement touchés par la pandémie de coronavirus à rattraper leur retard d’apprentissage.

Une partie de celui-ci permet aux écoles d’accéder à des frais de scolarité fortement subventionnés à partir d’une liste de partenaires.

Jeudi, M. Gibb a été interrogé sur le fait que moins de la moitié des personnes recevant des frais de scolarité étaient éligibles à la prime aux élèves, malgré les élèves défavorisés visés par le programme.

Il a déclaré au comité restreint de l’éducation que le chiffre était encore plus élevé que le tableau national, avec 27 pour cent des élèves en Angleterre recevant la bourse pour les élèves défavorisés.

«Nous voulons nous assurer que ces programmes de rattrapage sont ciblés sur les élèves qui en ont le plus besoin – et ce seront certains enfants défavorisés», a-t-il déclaré.

«Ce seront également les élèves qui n’ont pas fait face à l’enseignement à distance, ou qui ont des problèmes de santé mentale, ou qui ont des besoins éducatifs spéciaux, mais qui ne sont pas nécessairement éligibles à la prime aux élèves.»

Le mois dernier, l’organisme de surveillance des dépenses publiques a déclaré que le programme n’atteindrait peut-être pas les enfants les plus pauvres, car moins de la moitié des enfants qui avaient commencé à recevoir des frais de scolarité en février étaient éligibles à la prime aux élèves.

Le National Audit Office (NAO) a constaté que 44% des enfants qui avaient reçu des cours à l’époque étaient éligibles aux subventions, ce qui a soulevé des «questions sur la mesure dans laquelle le programme atteindra les enfants les plus défavorisés».

En plus de dispenser des cours aux élèves, le programme national de tutorat permet aux écoles des zones les plus défavorisées d’employer des mentors académiques pour apporter un soutien de rattrapage intensif.

Le gouvernement a déclaré que 1 000 mentors universitaires avaient été placés dans certaines des écoles les plus défavorisées à ce jour.

Un porte-parole du ministère de l’Éducation a déclaré que le programme national de tutorat «fournit un soutien ciblé et de haute qualité aux enfants qui en ont le plus besoin».

Ils ont ajouté: «Le programme fait partie de 1,7 milliard de livres sterling investis dans une activité de rattrapage ambitieuse, et nous travaillons avec les parents, les enseignants et les écoles pour développer un plan à long terme pour s’assurer que tous les élèves se remettent de l’impact de la pandémie. aussi rapidement et complètement que possible. »