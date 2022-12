Le travail dit que 30 000 opérations du NHS ont été annulées en raison d’un manque de personnel

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Environ 30 000 opérations ont été annulées l’année dernière dans les hôpitaux du NHS en Angleterre en raison d’un manque de personnel, selon de nouveaux chiffres.

Les données recueillies à partir des demandes d’accès à l’information par le Parti travailliste ont montré que les pénuries de personnel étaient la raison la plus courante pour laquelle les chirurgies n’avaient pas lieu pour des raisons non cliniques.

Quelque 50 des 122 fiducies aiguës du NHS ont répondu aux demandes du parti travailliste pour obtenir des détails sur les annulations au cours de l’année écoulée. En extrapolant à partir de ces chiffres, le Labour a calculé que jusqu’à 158 000 opérations auraient probablement été annulées pour des raisons non cliniques en 2021-22, soit plus du double du chiffre de 79 000 en 2018-19.

Parmi ceux-ci, environ 10 000 étaient des opérations urgentes, 2 500 étaient des opérations pour des patients atteints de cancer et 8 000 étaient des opérations sur des enfants. Et environ un sur cinq de ceux dont les procédures ont été reportées à la dernière minute ont dû attendre plus d’un mois pour que leur rendez-vous soit réorganisé, selon le parti.

Mais le ministère de la Santé et des Affaires sociales (DHSC), dirigé par Steve Barclay, a déclaré qu’il était “trompeur” de tirer des conclusions sur le nombre global d’annulations sur la base des chiffres d’une proportion de fiducies.

Le secrétaire fantôme à la Santé, Wes Streeting, a déclaré que les retards étaient le résultat de “pénuries de main-d’œuvre paralysantes dans le NHS”. Il a souligné la décision du gouvernement de réimposer le plafond de 7 500 places dans les écoles de médecine en Angleterre cette année après la levée de la restriction en 2020 et 2021.

M. Streeting a déclaré qu’un gouvernement travailliste doublerait le nombre de places dans le but de former 15 000 nouveaux médecins par an, et formerait également 10 000 nouvelles infirmières et sages-femmes et 5 000 nouveaux visiteurs de santé, tout en doublant le nombre d’infirmières de district qualifiées chaque année.

Les plans seraient payés en supprimant le statut fiscal de non-domicilié, qui permet aux ressortissants étrangers fortunés d’éviter de payer l’impôt britannique tout en vivant ici.

“Les patients sont obligés d’attendre plus longtemps pour des opérations vitales parce que les conservateurs n’ont pas formé suffisamment de personnel au cours des 12 dernières années”, a déclaré M. Streeting. “L’annulation des opérations perturbe énormément les patients et les empêche de pouvoir continuer leur vie.”

Il a déclaré que la gravité du problème avait été mise en évidence par le cas d’une femme de 72 ans à Stoke qui avait subi deux opérations pour retirer une tumeur au cerveau annulées en septembre, l’hôpital accusant le manque de lits disponibles.

« Les travaillistes s’attaqueront à ce problème à la racine. Nous formerons une nouvelle génération de médecins et d’infirmières afin que les patients reçoivent le traitement dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin », a déclaré M. Streeting. “Nous allons abolir les non-doms pour payer car les patients ont plus besoin d’un traitement que les plus riches n’ont besoin d’un allégement fiscal, et si vous vivez et travaillez en Grande-Bretagne, vous devriez payer vos impôts ici.”

La demande d’informations du Labour a également révélé qu’environ 13 000 opérations ont été annulées en 2021-22 en raison d’un manque de lits, 5 700 en raison d’une panne d’équipement, 12 600 en raison d’erreurs administratives, 15 500 en raison d’un dépassement des listes de théâtre, 9 500 en raison d’un cas d’urgence prioritaire et 250 à cause du mauvais temps.

Mais un porte-parole du DHSC a déclaré: «Compte tenu du taux de réponse des fiducies à ces FOI, il est trompeur de suggérer que 30 000 opérations ont été annulées en raison d’un manque de personnel.

«Des milliers de rendez-vous et de procédures électifs ont dû être annulés pendant la pandémie pour protéger le NHS, et depuis lors, nous nous sommes concentrés sur la prestation du plus grand programme de rattrapage de l’histoire de la santé – éliminant pratiquement les plus longues attentes de traitement de deux ans. ”