Le travail devrait rapporter 30 £ par semaine en espèces de l’EMA, selon les demandes de l’ex-Education Sec

LABOR devrait ramener les 30 £ par semaine en espèces de l’EMA pour les adolescents mis au rebut sous les conservateurs, selon un examen commandé par le parti aujourd’hui.

L’ancien secrétaire à l’Éducation, David Blunkett, fait pression sur Sir Keir pour qu’il donne aux enfants de l’argent supplémentaire pour les inciter à rester à l’école ou à l’université.

L’Education Maintenance Allowance – qu’il a instaurée en 1999 – a été abandonnée après que les ministres ont déclaré qu’il s’agissait d’un gaspillage d’argent qui ne fonctionnait pas.

Jeremy Corbyn a ramené la politique lorsqu’il était en charge, mais elle a été abandonnée sous le nouveau patron travailliste.

Et un nouveau quango devrait décider de ce que les enfants apprennent à l’école plutôt que de laisser les politiciens se mêler de décider, dira-t-il aujourd’hui.

Les compétences numériques telles que l’intelligence artificielle et les robots doivent être apprises à l’école afin de préparer les enfants au monde réel et de pourvoir le nombre record de postes vacants, dit-il.

Les initiés du parti ont déclaré qu’ils examinaient “de très près” les propositions de M. Blunkett – dont deux ont déjà fait l’objet d’une politique officielle.

Sir Keir a promis de supprimer la taxe d’apprentissage et a promis des clubs de petit-déjeuner gratuits pour chaque enfant du primaire en Angleterre.

La nouvelle revue des compétences de Lord Blunkett, commandée par le chef du travail, appelle à un bouleversement majeur de la garde d’enfants et à la suppression du service actuel des carrières.

Ses 24 nouvelles recommandations iront au Forum politique du parti au cours de l’hiver pour y être débattues.

Et la chef de l’éducation fantôme, Bridget Philipson, s’envolera prochainement pour l’Estonie pour en savoir plus sur le fonctionnement de leur système de garde d’enfants dans le but de façonner leurs nouvelles politiques.

Lord Blunkett a déclaré hier soir: “Ce que le rapport énonce aujourd’hui n’est rien de moins qu’une révolution dans la satisfaction des besoins en compétences de la nation.

“Il répond aux pressions immédiates du moment, mais il offre également une solution social-démocrate aux défis du futur, y compris l’impact rapidement croissant de l’intelligence artificielle et de la robotique, rééquipant la nation pour l’économie de demain.

“Si elle est adoptée par un nouveau gouvernement travailliste, cela pourrait transformer la compétitivité, la productivité et donc les chances de croissance durable de la Grande-Bretagne.”

Une source travailliste a ajouté: “Le Conseil des conseillers en compétences, présidé par Lord Blunkett, a été chargé par Keir de remettre un rapport sur la politique des compétences au parti travailliste mais pas au parti travailliste.

“Le rapport sur les compétences est un document important qui façonnera les discussions sur notre futur programme en matière de compétences dans les mois à venir.

« La croissance économique doit être tirée par les contributions des travailleurs, et non par l’échec de l’économie de ruissellement favorisée par les conservateurs.

“Nous exposerons notre position complète dans notre manifeste.”