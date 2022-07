Le travail des volontaires en ligne

Et même si nous bénéficions d’avoir des endroits en ligne pour exprimer nos pensées, nous connecter avec les autres et partager des commentaires, je veux que nous examinions si c’est toujours une bonne affaire. Nos articles sommes le produit pour les sociétés Internet, et vous n’assembleriez probablement pas des voitures pour Ford en tant que bénévole non rémunéré.