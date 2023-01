Le travail des shérifs du comté consiste à appliquer la loi, pas à l’interpréter – Shaw Local

Ce n’est pas tous les jours que des dizaines de shérifs du comté de l’Illinois, jurés de faire respecter la loi, publient des déclarations selon lesquelles ils refusent d’appliquer une loi dûment promulguée par l’Assemblée générale de l’Illinois.

Mercredi dernier, après que le gouverneur JB Pritzker a signé le projet de loi, les shérifs du comté de tout l’Illinois ont annoncé qu’ils n’appliqueraient pas la nouvelle loi qui oblige en partie les propriétaires d’armes à feu semi-automatiques à enregistrer leurs armes auprès de l’État, arguant dans des déclarations préparées qu’ils croient la loi sur les armes à feu est une violation du deuxième amendement de la Constitution américaine.

Les shérifs du comté, utilisant un langage presque mot pour mot dans leurs communiqués de presse du mercredi, comprenaient ceux de Carroll, DeKalb, Grundy, La Salle, Lee, McHenry, Ogle, Putnam, Stephenson, Whiteside et Winnebago.

Ces shérifs affirment que l’interdiction des armes d’assaut viole le deuxième amendement et c’est donc comme si l’interdiction n’avait jamais été adoptée. Bien qu’un certain nombre de shérifs (et d’avocats de l’État du comté) aient également estimé que certaines parties de la loi Safe-T qui est entrée en vigueur le 1er janvier étaient inconstitutionnelles, ils ont contesté cette décision devant les tribunaux et n’ont pas simplement refusé d’appliquer la loi.

La différence est critique.

Certes, les juges n’ont pas le monopole de l’interprétation de la Constitution. Les présidents (et les gouverneurs) ont la responsabilité indépendante d’interpréter la Constitution lorsqu’ils décident de signer un projet de loi (comme l’a fait le gouverneur Pritzker dans ce cas) ou d’accorder une grâce. Et, la législature elle-même doit examiner la constitutionnalité de sa propre action, comme l’Assemblée générale l’a fait en promulguant l’interdiction.

Mais les shérifs du comté ? C’est leur boulot de faire respecter la loi.

En effet, l’Illinois Le septième circuit en 2015 a confirmé l’interdiction de Highland Park sur les armes d’assaut, de sorte que les shérifs bafouent essentiellement le précédent juridique contraignant dans cette région. Le septième circuit pourrait changer d’avis et la Cour suprême des États-Unis pourrait finalement décider en faveur des shérifs, mais jusqu’à ce moment-là, la décision du septième circuit est déterminante.

Les shérifs du comté ne devraient pas plus remettre en question cette décision que les décisions de la Cour suprême des États-Unis déclarant que les avertissements de Miranda sont nécessaires ou que les fouilles à nu violent le quatrième amendement.

En effet, l’Illinois prévoit qu’il s’agit d’un crime lorsqu’un « officier public » « omet intentionnellement ou par imprudence d’accomplir une obligation obligatoire comme l’exige la loi ».

En fin de compte, la posture publique des shérifs porte un coup à l’État de droit.

Nous ne voulons pas que les citoyens privés interprètent la Constitution pour eux-mêmes et refusent de payer des impôts (certains l’ont fait) ou de consommer de la drogue sous l’idée que le droit constitutionnel à la vie privée protège le comportement à la maison.

Les shérifs devraient savoir mieux.

• Harold J. Krent est professeur de droit au Chicago-Kent College of Law. Son expertise comprend le droit administratif, les cours d’appel et le droit constitutionnel.