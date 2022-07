Le travail d’équipe mène à des résultats magiques pour une femme de Chicago subissant une chirurgie de la manche gastrique à l’hôpital Silver Cross – Shaw Local

Bridget K. O’Brien et son amie Carrie avaient « tout essayé » pour perdre du poids. Ou pensaient qu’ils l’avaient fait.

«Nous étions en week-end spa dans le Wisconsin pour mon anniversaire au début de 2020, avec le pique-nique présenté devant nous – vin, fromage, travaux», a déclaré O’Brien, procureur de l’État du comté de Cook et ancien athlète universitaire dont le poids avait atteint 310 livres sur son cadre de 5 pieds et 10 pouces.

“Alors que j’attrapais un morceau de fromage, j’ai dit ‘peut-être que nous trouverons cette pilule magique un jour.’ Notre amie, infirmière anesthésiste à Hôpital de la Croix d’Argent , a demandé si nous avions déjà envisagé un manchon gastrique. Elle a dit qu’elle avait participé à bon nombre de ces procédures et qu’elles fonctionnaient.

O’Brien, 43 ans, et son amie peuvent en témoigner. Depuis début 2020, chacun a perdu plus de 100 livres. O’Brien est tombé à 178 livres et est passé d’une taille 22 à une taille 10.

« Mon dos ne me fait plus mal ; mon genou ne me fait plus mal et je ne suis pas fatiguée tout le temps », a-t-elle déclaré.

Programme de chirurgie IMC à Silver Cross

O’Brien et son amie ont assisté à un programme présenté par Dr Brian Lahmann de Chirurgie IMC . Les chirurgiens de l’IMC ont effectué plus de 10 000 chirurgies de perte de poids à l’hôpital Silver Cross, qui propose le seul programme du comté de Will à avoir été nommé centre accrédité MBSAQIP – Comprehensive and Blue Distinction Center for Bariatric Surgery.

Au cours du programme, ils ont entendu parler des options, y compris la chirurgie de la manche gastrique – qui modifie la forme et la taille de votre estomac, réduisant la quantité de nourriture que vous mangez en une seule fois.

O’Brien a dit qu’elle appréciait l’approche pragmatique du Dr Lahmann.

«Il nous a dit:« Vous ne voyez pas beaucoup de personnes dans les années 90 qui font de l’embonpoint. Votre poids vous tue », a-t-elle déclaré. « Ça fait mal aux os ; vous êtes peut-être diabétique.

“J’ai réalisé que la perte de poids était de me garder en vie et d’être un bon exemple pour mon fils de 13 ans, qui est aussi un peu en surpoids.”

O’Brien et Carrie ont commencé le processus en tant que patients potentiels avec un manchon gastrique, qui comprenait des tests pulmonaires, cardiaques et psychologiques.

Les patients en chirurgie bariatrique doivent le faire avant d’être envisagés pour une intervention chirurgicale, a déclaré le Dr Lahmann, “pour s’assurer que leur corps peut gérer la procédure et pour déterminer s’il existe des causes sous-jacentes qui pourraient compromettre la chirurgie”.

Une approche multidisciplinaire

Le Dr Lahmann a déclaré que la chirurgie à elle seule permet aux patients de reprendre du poids. Silver Cross propose une large gamme de services de soins de chirurgie bariatrique, y compris des soins de suivi hospitaliers, postopératoires, ambulatoires et l’éducation des patients.

“La chirurgie n’est qu’une facette d’une approche multidisciplinaire visant à changer leur mode de vie”, a déclaré le Dr Lahmann.

L’engagement envers un changement de mode de vie majeur est essentiel, et O’Brien a déclaré qu’elle avait tout fait dès le début. Cela incluait de commencer son régime hypocalorique, sans glucides et riche en protéines lorsque son amie l’a fait, même si cela a pris deux semaines de plus que nécessaire.

Le régime comprenait deux shakes riches en protéines par jour et un dîner avec pas plus de quatre onces de viande, une demi-tasse de légumes et un Gatorade sans sucre.

Le jour de son opération, O’Brien avait perdu 17 livres. Après l’opération, elle a dit que vous n’aviez déjà plus envie de manger beaucoup; même les vitamines fournies sont un peu difficiles à avaler.

Mais lentement, sous la direction du Dr Lahmann, O’Brien – et sa famille – ont commencé à normaliser le régime riche en protéines et sans glucides.

“Mon mari, Shane, avait très peur de l’opération”, a-t-elle déclaré. “Mais après, il a dit à quel point il était fier de mon courage.”

Son fils, qui suit également le régime céto, a perdu 17 livres. “Diet Buddy” Carrie, “Ça a l’air incroyable.

« Mais ce n’est pas une question d’apparence. Il s’agit de ma santé globale. Et je suis tellement ravi. Carrie et moi avons passé des années à chercher un remède magique pour perdre du poids. Cette opération n’est pas magique. C’est un outil, et cela demande de l’engagement et du travail. Mais les résultats sont vraiment magiques ! »

Pour plus d'informations sur la chirurgie de perte de poids à l'hôpital Silver Cross

