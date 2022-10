Le travail d’équipe et l’humour ironique s’avèrent être le fondement d’un partenariat durable – Shaw Local

Cette semaine, il y a 27 ans, j’ai épousé mon meilleur ami.

Le temps ce jour-là était généralement maussade pour la fin octobre, pluvieux et avec des températures dans les années 50.

Je m’en foutais. Les nerfs que j’avais ce jour-là ne venaient pas de ce changement de vie majeur, mais d’essayer de bien comprendre tous les petits détails en ce qui concerne la réception par la suite.

Il y a eu un drame familial avec mon jeune frère, qui était censé m’accompagner dans l’allée. Il était en retard et menaçait de ne pas venir.

Qu’il ait dû remplacer mon père était un point de tristesse sur lequel j’essayais de ne pas m’attarder. Papa, décédé en 1987, n’avait jamais eu la chance de rencontrer mon cher Tony. Ils se seraient aimés, sans aucun doute en me faisant équipe avec leurs douces taquineries.

Pendant ce temps, Tony passait une agréable journée à regarder le football universitaire (Northwestern était vraiment bon cette année-là) et à traîner avec son témoin. Dans la ligne de réception, plus d’un invité s’est assuré de me faire savoir que mes Wildcats avaient gagné ce match. (Ils ont battu l’Illinois, 17-14.)

Ma joie de la journée a atténué les pépins. Mon frère s’est glissé juste à temps, et je n’ai pas remarqué que les grandes gerbes de fleurs n’arrivaient jamais, ayant été livrées au mauvais endroit.

J’ai même trouvé de l’humour lorsque ma demoiselle d’honneur s’est rendue sur le site de la réception avant d’aider à animer la longue traîne de ma robe de mariée. Je rigole encore devant les photos de Tony et d’un autre ami masculin en train de le faire.

L’humour a été l’un des fondements de mes années avec Tony. Nous avons toujours essayé de tout affronter en équipe, trouvant souvent les mêmes absurdités dont rire.

Tony est peut-être aussi l’une des rares personnes à me comprendre vraiment. Quand je devenais de mauvaise humeur, il le prenait rarement personnellement, et s’il le faisait, il voulait toujours en parler. Aucun de nous n’a jamais rêvé de partir; aucun problème n’a jamais semblé insurmontable.

La mère de Tony, fragile et en mauvaise santé, s’est rendue à notre mariage. L’un de mes souvenirs préférés était son “bonjour” bruyant à son fils alors que Tony marchait dans l’allée. Malheureusement, elle est décédée quelques mois plus tard. C’était la première crise majeure que nous avons traversée en tant que couple. Ce ne serait guère le dernier.

Les années d’ici là ont été remplies de hauts et de bas que traverse chaque couple marié. Cependant, à la fin de chaque journée, nous nous étions rencontrés.

Nous étions – et restons – une bonne équipe.

Ces souvenirs agréables sont utiles maintenant que notre anniversaire de mariage contient un peu de tristesse. Tony n’est plus cet homme que j’ai épousé.

L’ajout de la maladie d’Alzheimer dans nos vies en 2015 l’a changé, lui et nous. « Fred », comme nous appelons la maladie, rend chaque jour difficile. Fred n’est pas aimable et il est difficile à vivre. Le pire de tout, c’est qu’il m’enlève mon cher Tony.

Est-ce que Tony se souvient de qui je suis ? Est-il au courant de ce jour de 1995 où nous avons dit que nous resterions ensemble quoi qu’il arrive ? Parfois, c’est difficile à dire.

Parfois, je sais qu’il me considère comme « sa personne », celle vers qui il se tourne pour obtenir de l’aide et du soutien. À d’autres moments, je suis la dernière personne sur terre dont il veut être proche. Heureusement, ces moments passent.

De temps en temps, si je passe une mauvaise journée, Tony s’approche tranquillement et s’assied à côté de moi. Dans ses yeux, je vois mon Tony, celui qui me connaît jusqu’au fond.

C’est pourquoi, peu importe à quel point ça devient difficile, je suis déterminé à rester aux côtés de mon homme.

J’aime le taquiner en lui disant que je suis comme une balane sur son bateau ; il ne va pas se débarrasser de moi. Les mauvais matins, cette phrase m’aide à injecter un peu d’humour dans les débats.

Cependant, cela rappelle également à Tony que je prends très au sérieux ce vœu que j’ai pris il y a 27 ans.

Nous sommes toujours Team Oliver, et il est toujours mon meilleur ami. Fred n’a pas changé cela.

• Joan Oliver est l’ancienne rédactrice en chef adjointe du Northwest Herald. Elle est associée au Northwest Herald depuis 1990. On peut la joindre au jolivercolumn@gmail.com.